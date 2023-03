Toñi Moreno agradece a Laura Pausini que 'la sacase del armario' en su reencuentro: “Me he sentido más libre”

Toñi Moreno vivió este domingo en Plan de tarde su reencuentro con Laura Pausini cinco años después de su última charla juntas en televisión, en Viva la vida de Telecinco, cuando una pregunta de la cantante italiana animó a la presentadora a reconocer que le gustaban las mujeres por primera vez de forma pública. Algo que Toñi Moreno quiso agradecer a la artista en el programa de este domingo.

El hecho no tardó mucho en salir a flote, ya que pocos segundos después de que Toñi Moreno se sentase junto a la invitada para entrevistarla, la italiana hizo una referencia a ello: “Tendríamos que haber hecho esta entrevista dentro de un armario”, bromeó. La presentadora entre risas recordó el momento cuando la cantante explicó que pensaba que se conocía la información: “Se sabía, era un secreto a voces. Lo que pasa es que nunca lo había contado. De repente lo sacaste tú. Me sacaste del armario a empujones”, explicó con buen tono.

“Te tengo que dar las gracias porque desde ese momento yo me he sentido mucho más libre a la hora de hacer entrevistas”, se sinceró Toñi Moreno. Tras ello, la presentadora entrevistó a la cantante italiana por sus 30 años de carrera profesional. Después, Toñi Moreno relató en plató cómo fue reencontrarse con la cantante.

“Yo no veía a Laura desde la entrevista. Hubo muchos titulares, porque es verdad que en este país nos escandalizamos por todo. Fui a verla esta semana y le di las gracias por una sencilla razón. Yo tengo un trato muy de tú a tú con la audiencia. Hasta esa entrevista, estaba como un poco tensa porque pensaba: 'Si yo le pregunto a la gente por su vida privada, en algún momento alguien se me rebelará y me preguntará a mí por la mía, y no sé si quiero compartirla'”, prosiguió.

“Muchas veces me creaba más problemas en mi cabeza de lo que realmente era. Mi entorno sabía mi vida, pero yo me quería guardar eso”, prosiguió diciendo Toñi Moreno, que confesó que la pregunta realizada por la cantante hace cinco años hizo que se quitase “30 kilos de encima”. “Creo que Laura con esa naturalidad con la que me dijo: '¿Oye, a ti te gustan las chicas?', y yo pensé: 'pero qué tontería. ¿Qué hago ahora? ¿Mentir? Decirle a la gente, oye, estoy enamorada de la vida' Pues no, pues voy a ser honesta con mi vida y con el público”, relató la presentadora.

A la pregunta de si sufrió algún tipo de inconveniente, dijo que no. “Todo lo contrario. Apoyo y mucho cariño”, admitió. “Yo no me siento abanderada de nada, me siento pequeñita en muchas cosas, pero cada vez estoy un poco más activista. Bueno, no activista, pero sí desde que tengo a mi hija. Quiero criarla desde la verdad. No quiero que mi hija tenga una mentira en su vida. Cuando haga preguntas, le responderé”, concluyó la presentadora.

Toñi Moreno le agradece también a Laura Pausini por redes sociales

A parte de agradecérselo en la entrevista por los 30 años de carrera profesional, la presentadora también ha querido referirse a ese momento a través de redes sociales con una publicación junto a Laura Pausini. Previamente a su encuentro en Plan de tarde, el sábado, ha subido una foto de ellas dos juntas, donde Toñi Moreno ha querido recordar la anécdota.

“Casi cinco años de aquella entrevista donde supuestamente 'me sacó del armario'. Esa noche consiguió mi teléfono y me pidió disculpas porque dio por sabido un secreto a voces. Yo en aquel momento no fui consciente del alcance que iba a tener esa anécdota en mi vida”, comenzó escribiendo en su Instagram.

“En la entrevista que veréis mañana Plan de tarde en RTVE, básicamente le doy las gracias a Laura Pausini porque, su ingenuidad y su naturalidad me ayudó a liberarme de un miedo absurdo. Me quitó de golpe treinta kilos de encima. Nunca me escondí, pero temía no ser aceptada, lo de siempre. A veces eres tú, tu propio armario”, prosiguió.

“Años después me he encontrado a la misma adolescente que ganó el Festival de San Remo con tan solo 18 Años. Con los mismos miedos y la misma ilusión. Será eso de que los miedos nos hacen ser humildes y no perdernos en los egos, aunque a veces creamos tocar las estrellas. Gracias Laura Pausini. Siempre en mi corazón”, concluyó agradeciéndole a la artista italiana.