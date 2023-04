Toñi Moreno corrige a Rosa Villacastín por difundir “un rumor” en 'Plan de tarde': “Esto es un programa serio”

Plan de tarde puso este domingo sobre la mesa el tema de la gestación subrogada de Ana Obregón, quien presentó el pasado miércoles en una exclusiva a su “nieta” Ana Sandra Lequio. Fue durante el tratamiento de este tema de actualidad cuando Toñi Moreno regañó a Rosa Villacastín por difundir en plató un “rumor”.

Cuando hablaba José Cabrera, psiquiatra que asistió al programa para opinar sobre el tema, Villacastín quiso interrumpir el debate para dar su opinión. “Creo que aquí estáis acusando a una señora cosa que no se ha hecho hasta ahora con ninguna de las personas que han tenido a sus hijos de la misma manera. No ha habido ese juicio”, comentó la periodista, tras lo que añadió: “Tenemos a una señora, que no era su hijo muerto, que era su hijo vivo, Carmen Thyssen, que también lo hizo”.

En ese momento, el programa mostró la expresión desconcertada de Toñi Moreno, que comentó por lo bajo: “¿Pero eso cuándo lo ha dicho ella?”, mientras tanto, la colaboradora continuó con su explicación: “Primero, no lo ha hecho en este país, que sería ilegal, y lo ha hecho en un país que está permitido”.

“Vamos a rectificar porque te vas a meter un lío”

Tras ello, la presentadora se vio en la obligación de interrumpirla: “Rosa, es que quiero decir una cosa. Acabas de decir algo que parece... Es que no lo ha confirmado”. “Lo ha dicho ella mil veces”, se justificó la periodista. “¿Pero lo ha confirmado Carmen Thyssen?”, preguntó incrédula Toñi Moreno.

Esto hizo reflexionar a Villacastín, que se vio en la obligación de recular: “Vale... Carmen Thyssen, lo has dicho mil veces en cenas, en comidas, en todas las partes, pero es igual”, comentó, momento en el que volvió a ser interrumpida por la presentadora: “No, Rosa, escúchame, que yo tengo que llevar este barco. Vamos a rectificar porque te vas a meter un lío. Escúchame, no hay otro caso parecido”.

“Nadie, no hay otro caso parecido”, dijo la periodista enmendando su error. “No se sabe quiénes son los donantes de nadie porque nadie lo ha dicho, ni Carmen Thyssen, ni nadie”, comentó mientras tanto Toñi Moreno. “A ver, se dice, se comenta, lo comentan y lo dicen”, añadió Villacastín intentando respaldar su pasada intervención, pero la presentadora quiso ser clara, y zanjar el tema: “Un rumor aquí no lo vamos a hablar porque este programa es un programa serio”.