Toñi Moreno estrenó su 'Plan de tarde' con saludo de Shakira, un ex de 'Sálvame' y aprobado de la audiencia

La 1 de TVE estrenó este domingo Plan de tarde, su nuevo programa con Toñi Moreno. Tras cerrar su etapa en Mediaset, la presentadora catalana volvió 8 años después a la cadena pública con un magacín centrado en la crónica social.

ENTREVISTA | Toñi Moreno vuelve a TVE sin olvidar a Vasile: "Me dio la oportunidad cuando yo estaba defenestrada"

Así, a lo largo de su hora y media de emisión (de 19 a 20:30h), el formato conectó con Grecia para conocer la última hora sobre los homenajes a Constantino II, último rey heleno y hermano de la reina Sofía, y reunió en plató a Shaila Durcal y Carmen Morales, las dos hijas de Rocío Durcal, entre otros contenidos.

Además, el estreno del magacín contó con la emisión en primicia de unas imágenes de Shakira tras el éxito de su canción con Bizarrap sobre Gerard Piqué. En ellas, la colombiana aparecía saludando a las cámaras de Plan de tarde y a un grupo de fans que hacían guardia en las inmediaciones de su casa.

'Plan de tarde' ficha a Jesús Manuel, ex de 'Sálvame'

Este fue uno de los contenidos del debut, en el que Toñi Moreno llevó la voz cantante junto a su grupo de colaboradores. Rosa Villacastín y Norma Duval fueron dos de los nombres propios de este primer programa, aunque también llamó la atención la presencia de Jesús Manuel. El tertuliano formó parte del estreno y todo apunta a que será uno más del equipo, un año y medio después de su repentina marcha de Sálvame.

La historia se remonta a junio de 2021, cuando el programa de Telecinco cebó la apertura de la 'habitación de los secretos', en cuyo interior se escondía una información que podía afectar a uno de los colaboradores. Varios de ellos especularon que Jesús Manuel podía ser el elegido, y él no se lo tomó muy bien.

“Me da la sensación que en el programa sobro y cada vez que vengo me sacan eso que me suda el mismo tallo”, dijo de primeras, dejando claro que no iba a entrar en temas personales como su familia o sus amigos. Aun así, la cosa siguió y él lanzó una teoría que resultó definitoria: “Creo que lo que quieren es que un día me vaya y no pasa nada, no me voy a ir enfadado pero como se rozó el límite…”, dijo el colaborador, cuya última aparición en Sálvame se remonta precisamente a esos días.

Las sorpresas a Toñi durante el estreno

Este domingo, en cambio, el periodista estuvo en Plan de tarde para acompañar a una Toñi Moreno que recibió alguna que otra sorpresa durante la emisión. Por ejemplo, la visita de una de sus cantantes favoritas, Laura Gallego, y la tres amigos como Nieves Herrero, Euprepio Padula y Manuel Zamorano, que aunque le dijeron que no podrían estar en su debut, finalmente acudieron al plató para alegría de la presentadora.

“Nieves sabe que yo soy periodista por ella. Que yo soñaba con ser Nieves Herrero, así que te lo agradezco mucho”, dijo Toñi, que invitó a su admirada amiga a unirse por un día a la mesa de debate del programa.

Elogios por “tranquilo y relajado”, críticas por falta de caras nuevas

Plan de tarde debutó con un prometedor 9.4% y 1.168.000 en La 1, elevando en más de tres puntos la franja de la cadena a pesar de competir en su tramo final con el Clásico de la final de la Supercopa de España. Un registro correcto para los intereses de la TV pública que llegó acompañado de un gran número de valoraciones por parte de los espectadores, que en líneas generales aprobaron esta nueva apuesta.

Tal como se pudo leer en redes sociales durante la emisión, de apenas hora y media, muchos televidentes lo calificaron como “un acierto enorme” de RTVE. Entre los comentarios positivos destacaban elogios por ser “entretenido y dinámico” que recordaba a Viva la vida en la etapa de Toñi Moreno.

“El único 'pero' es que dura muy poco”, dijeron algunos, lamentando la corta duración en la tarde de La 1. “Se necesita un formato así en la televisión pública”. “Se agradece un programa tranquilo y relajado”; “Una tertulia sin enfrentamientos, distendida y blanca, se puede hablar de todo con respecto como ellos”, comentaron otros.

Entre los aspectos negativos, otros espectadores señalaron especialmente el bloque destinado al corazón y la falta de apuesta por más caras nuevas. Y es que aunque sí hubo aire fresco en la tertulia como Juan Sanguino, el hecho de que estuvieran presentes ex de otros formatos de Mediaset de corte similar no gustó a todos: “¿Haces un nuevo programa, pero metes a medio Telecinco?”; “Necesitamos algo nuevo. Un De domingo a domingo con más entretenimiento, concursos, entrevistas y menos corazón”.

Me ha encantado el programa de Toñi Moreno en TVE, es un acierto enorme y las críticas están siendo muy buenas

Se me ha hecho cortísimo #PlandeTarde — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) 15 de enero de 2023

Me recuerda mucho a Viva la Vida. Se necesita un formato así en la televisión pública, ojalá tenga buenos datos de audiencia. Toñi Moreno se merece todo lo bueno que la pase 💟#PlandeTarde https://t.co/VoxUL0vPZl — 𝐃𝐀𝐕𝐈𝐗 ♑ (@_d_a_v_i_x_) 15 de enero de 2023

#PlandeTarde me ha gustado, ha sido entretenido y dinámico, os falta 1 hora más de programa, para no ir tan atropellados, y enlazar con @aquilatierratve enhorabuena @tmorenomorales y @tesseo_tv — María jesus perez mu (@mjperezmu) 15 de enero de 2023

Que corto se me ha hecho. #PlandeTarde — tressa amistela (@stressa_da) 15 de enero de 2023

Que gusto ver gente profesional dialogando sobre corazón #PlandeTarde — Morgana (@Morgana86209825) 15 de enero de 2023

Pues se agradece un programa tranquilo y relajado.. Me gusta Toñi.. 👏👏#PlandeTarde — Sonia (@sonylober) 15 de enero de 2023

#PlandeTarde la verdad me ha gustado como #Toñimoreno hace este programa en @La1_tve una tertulia sin enfrentamientos, distendida y blanca, se puede hablar de todo con respecto como ellos. Y el bonus de #Shakira saliendo a saludar. Que dure que programas así hacen falta y mucho. — diego rc (@DiegiCr) 15 de enero de 2023

Ya veo q #PlandeTarde apuesta x la innovación, la juventud y las caras nuevas... 🙄 — Dama Livia (@dama_livia_1) 15 de enero de 2023

Maravillosas Toñi, como siempre. Me ha sobrado Jesús Manuel, no me gusta nada. #PlanDeTarde — Jimena (@Jimena93222675) 15 de enero de 2023

También es cierto que siento pena de que #PlandeTarde sea más de lo mismo. Está bien porque ver a @tmorenomorales está siempre bien. Pero necesitamos algo nuevo. Un #DeDomingoaDomingo con más entretenimiento, concursos, entrevistas y menos corazón. — Manuel Devesa 🎙️📺📖🎭 (@ManoloDevesa) 15 de enero de 2023

Me puede decir alguien qué aporta @rtve #PlandeTarde aparte de hacer la competencia paralela e idéntica a #FiestaT5 ? Menos mal que luchamos por un mundo creativo y libre. Es alucinante.

Y además, aprended todos de una vez a pronunciar #PREYSLER #DOMINGO — Enriquest (@josenriquest) 15 de enero de 2023

Puagggfffff... nada nuevo. Nada interesante. 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️

Qué hartazgo de este tipo de programas.

#PlandeTarde — Eva Mª López (@EvaM_Lopez) 15 de enero de 2023

Haces un nuevo programa, pero metes a medio telecinco? será que casi no hay periodistas en paro que necesitan trabajo #PlanDeTarde — Raúl (@Rulastor1) 15 de enero de 2023

Iba a ver a Toñi moreno, pero ha sido ver a villacastin y Jesús Manuel y decir adiós. Ni un minuto he durado #PlandeTarde — Mariaperez (@Mariape25511889) 15 de enero de 2023