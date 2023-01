Toñi Moreno y TVE presentan su 'Plan de tarde' para los domingos: “Vamos a pelearlo a muerte”

RTVE ha presentado este lunes, en una convocatoria a la que ha acudido verTele, Plan de tarde, su nuevo magacín presentado por Toñi Moreno que ocupará las tardes de los domingos de 19:00 a 20:30 horas, y se estrenará este próximo domingo 15 de enero.

ESPECIAL | Una decena de estrenos esta semana: así quedan las parrillas de las cadenas para empezar la pelea del 2023

Más

El nuevo proyecto de la presentadora, que dice adiós a Mediaset tras seis años, ocupará por lo tanto una hora y media de duración, aunque desde la cadena pública no se cierran la puerta a ampliarlo. “De momento es una apuesta para el domingo. Veo más factible ampliar la duración que pasarlo al sábado porque está Cine de Barrio y nos funciona bien. Llevamos tiempo, desde la Dirección de Contenidos Generales, queriendo abrir las tardes de los domingos porque era demasiado tener tres películas seguidas”, ha declarado Ana María Bordas, directora de Entretenimiento y Divulgación de RTVE.

Ma misma directiva ha asegurado también haber querido mantener Aquí la Tierra porque “funciona bien como un access antes del Telediario”. Por otro lado, ha explicado que “era el momento ideal para reformular las tardes del domingo de La 1, recuperar los directos y además, tener de vuelta Toñi Moreno en RTVE. Se trata de un magazine amable, abierto, para todas las familias. Queremos que sea elegante”.

Además, Bordas ha reconocido que tienen intenciones de reformular la programación de los fines de semana de la cadena: “Queremos que sea un pie para ampliar las tardes de los fines de semana con cosas nuevas. Forma parte de una serie de estrenos que queremos hacer”.

✨Crónica social, entrevistas, actualidad, pero sobretodo… ¡mucho entretenimiento!



Este 15 de enero @tmorenomorales te espera a partir de las 19.00 horas en La 1 🙌🏻 en #PlanDeTarde



¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/SzCWPz0CEe — La 1 (@La1_tve) 9 de enero de 2023

Así será 'Plan de tarde' en La 1 de TVE

Durante la presentación de Plan de Tarde no se han querido desvelar posibles colaboradores: “Estamos trabajando en ello, tendremos grandes nombres y gente que sabe mucho de crónica social y que tiene mucha fuerza. Serán fijos porque queremos crear una gran familia”, ha declarado Marta Manzano, productora ejecutiva de Tesseo que se encarga del formato para la cadena pública (ya coproduce La hora de La 1, y tiene Lazos de sangre y Saber vivir). De hecho, en la rueda han asegurado que las entregas pendientes de emisión que han quedado de Lazos de sangre sí que verán la luz algún día, sin explicar nada más.

Sin embargo, sí que ha querido adelantar cómo será la primera entrega del programa: “Tendremos música en directo, arrancaremos con un piano, grandes entrevistas con Toñi y entraremos a casas de famosos. Al ser un magacín en directo estamos abiertos a lo que vaya pasando. Esperamos disfrutarlo, reírnos y estar muy cerca de todo el mundo”, ha declarado la productora.

En la misma línea, ha asegurado que se hablará de personajes populares de la crónica social: “Vamos a tener crónica social de la de siempre, de la que vamos a hablar de Tamara, de Isabel Preysler etc. Y como lo hacemos siempre nosotros: con elegancia, entretenimiento y diversión”. Manzano ha añadido: “Es importante hablar de personajes que están de moda, y hay que ser competitivos. Además, hay que entretener, sería absurdo hablar de gente que no se conoce”.

En la misma línea, la productora ejecutiva de Tesseo ha adelantado una sección del programa: “Vamos a tener una sección en la que hablaremos y recorreremos parejas de toda la vida donde el amor ha funcionado o no lo ha hecho. Haremos recorrido a partir de vídeos del archivo de RTVE, y nos dará pie a hablar de custodias, herencias, etc.”.

Toñi Moreno, ilusionada: “Estoy en casa”

Este proyecto supone el regreso de Toñi Moreno a RTVE tras ocho años después de presentar Entre todos y T con T. La presentadora regresa cambiada, y admite que ha recibido el proyecto con “mucha ilusión”: “Cuando he entrado esta mañana, hacía ocho años que no venía, y he visto el Pirulí, me he puesto a temblar de la emoción. He entrado en maquillaje y he visto a las compañeras que dejé hace ocho años y se me han quitado todos los nervios. Y digo: 'bueno, pues estoy en casa'”, ha relatado.

Toñi Moreno se muestra consciente de la dificultad del horario: “Es una franja difícil, pero estos señores van a confiar en nosotros, y vamos a pelearlo a muerte. Poquito a poco llenando de buenos contenidos y haciendo la TV pública que nos gusta a todos y entreteniendo, reírse y estar en la actualidad”.

Pese a ello, la presentadora asegura que tiene una ventaja sobre el resto, y es la capacidad de TVE para cubrir la actualidad: “Seremos los primeros en llegar y en contar lo que está pasando. Lo que me gusta de un magacín es que me digan: olvídate de la escaleta. Es la magia del directo y del formato”.

Toñi Moreno (@tmorenomorales) hacia 8 años que no venía a Televisión Española y nos ha confesado que estaba muy nerviosa



¡Este domingo 15 de enero comienza #PlanDeTarde! 🙌🏼 pic.twitter.com/P4kM3o1ule — La 1 (@La1_tve) 9 de enero de 2023

Su salida de Mediaset y su pensamiento de “jubilarse” en TVE

Cuando la presentadora ha sido preguntada por su anterior etapa en la cadena pública, la cual llegó a definir como “convulsa” en algunas entrevistas, ha reconocido lo siguiente: “No tengo un mal recuerdo de mi etapa en TVE”, y ha añadido: “Lo que pasa es que yo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, y al final no se pudo porque no dábamos los datos, que es por lo que me echaron, porque así funciona esto”.

“Si ahora no lo hacemos bien, va a pasar exactamente lo mismo. Yo aquí he hecho grandes amigos que todavía me duran. Era la primera vez que me ponía al frente de un magacín, y vuelvo con otra experiencia, edad, y con algunos errores ya cometidos. Dejé la puerta abierta porque, si no, no estaría aquí”, ha explicado la presentadora, que asegura enfrentarse al nuevo reto con más madurez.

Sobre su salida de Mediaset, Toñi Moreno ha relatado que suele irse de los sitios “dejando la puerta abierta. Mediaset ha sido mi familia durante 8 años, es mi familia, y yo a la primera puerta a la que llamé fue a los jefes de Mediaset, y les dije: 'Tengo esta propuesta y la voy a hacer'”. “Me he ido bien, y agradecida siempre donde me han tratado bien”, ha declarado, confesando tener “hambre de directo, ganas de entrevistas, de demostrar lo que he aprendido, divertirme. Esto es lo que me ha ofrecido RTVE. Como yo soy muy de vivir el presente, ahora lo que pienso es en jubilarme aquí”.

Sin embargo, se muestra consciente de cómo funciona este mundillo: “La televisión da muchas vueltas, pero a día de hoy mi sueño es que esto dure muchísimo, y que nos amplíen sin quitar el trabajo a nadie, porque hay muchas franjas. Esto no es una batalla fácil, y no hay milagros, hay trabajo, trabajo y trabajo. Voy a poner todo de mi parte para que cuaje, y ser una opción para la gente que está en su casa un domingo por la tarde”.

“Se murió mi padre hace dos meses. No me da miedo nada”

La presentadora ha sido cuestionada sobre si tiene algún miedo o respeto ahora que se pone a la cabeza de este nuevo proyecto. “Respeto todo”, ha comenzado diciendo Toñi Moreno, “pero el espectador lo que más”, ha añadido, explicándose a continuación: “Miedo no, porque si has perdido a un ser querido, el miedo a todo desaparece porque nada es más importante”. “Se murió mi padre hace dos meses. No me da miedo nada”, ha zanjado.

Respecto a la pretendida “elegancia” del programa, y al posible tratamiento de temas algo crudos, la presentadora ha asegurado que en su ADN tiene la televisión pública: “Llevo toda la vida en Canal Sur, nos debemos a la gente que nos paga, y soy una asalariada de la persona que me está viendo”. “Tengo que tratar las cosas con respeto y empatía, me pongo en manos de la directora, pero le pondré mi sello. Yo siempre he tratado los temas con respeto y empatía, así se puede hablar de todo”, ha concluido.