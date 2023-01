Tornero, sobre el informe que detecta irregularidades en gastos de su etapa en RTVE: “Campaña de desprestigio”

Este miércoles se publicó en distintos medios, entre ellos verTele, que el Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), había elaborado un extenso informe de auditoría de 358 páginas para evaluar si RTVE cumplió en el año 2021 sus previsiones operativas, analizando los presupuestos y resultados económicos.

Hacienda detecta gastos injustificados en la RTVE de Tornero con "elevados cargos por bebidas alcohólicas"

Dicho informe, refiriéndose a la etapa de José Manuel Pérez Tornero como presidente desde marzo hasta final de ese año, detecta que el 64,9% de los gastos tanto del presidente como de sus siete altos directivos están sin justificar, un total de 12.108 euros que, recordemos, pertenecen al erario público. De esa cifra, 10.684 euros fueron destinados a hasta 84 comidas con personas externas de RTVE que no han sido identificadas, repitiéndose invitaciones que superaban los 50 euros por comensal, con “consumiciones de productos de alta calidad” y también “elevados cargos por bebidas alcohólicas”.

Además, la extensa auditoría (un documento de 358 páginas al que ha tenido acceso verTele) también señala directamente a los dos directivos que estaban más próximos a Tornero, el Director del Gabinete, José Juan Ruiz “Jota”; y el Director de Estudios y Medios, ahora Producción y Medios, José Luis Muñiz; pidiendo que reintegren los pagos por desplazamiento y peajes con motivo de sus desplazamientos semanales desde sus domicilios al centro de trabajo, y es que ambos seguían manteniendo sus hogares en Barcelona y Asturias pese a que en su contrato se especificaba que el puesto de trabajo era en Madrid.

Tornero se defiende a través de Twitter

El principal aludido, el ya expresidente José Manuel Pérez Tornero, ha utilizado su cuenta de Twitter para negar algunas de las conclusiones de ese informe de Hacienda. En una serie de tuits, comienza por detenerse en el apartado de la producción, algo llamativo puesto que ningún medio ha incidido en ello con detalle más que el resumen que realizó verTele, teniendo en cuenta que él señala a la actual presidenta interina, Elena Sánchez, por no haberle enviado el informe. Es decir, habla del informe, a la vez que afirma que no lo ha podido leer.

En cualquier caso, Tornero es contundente: “NIEGO LA MAYOR. Casi el 100% de la producción la heredamos del equipo anterior. (...) La mayoría de nombramientos de mi Equipo no tomaron posesión hasta mediados del 21. No pudimos implementar ningún cambio normativo hasta finales de año. Heredamos, pues, el consejo actual y mi equipo toda la normativa que Hacienda critica ahora”.

Entre otras cosas, el informe de Hacienda reclama la puesta en marcha de un nuevo Mandato marco y de otro Contrato-programa, y sí es cierto que Tornero lo convirtió en una de sus prioridades. Pero también habla de irregularidades en diversas contrataciones, deteniéndose en que RTVE fraccionó sin “causas justificadas” objetos en varios concursos para así no alcanzar el importe límite previsto en la ley y no tener que someterlo a los procedimientos generales de contratación. Igualmente, señala que una contratación “no sería conforme a derecho” porque el trabajador seleccionado tiene una relación familiar directa con otro trabajador de RTVE, y además “no parece cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria para el puesto; en concreto, el de la experiencia determinante para la contratación”. También pide a la corporación que reevalúe los contratos a la hora de renovar formatos si no alcanzan las previsiones de audiencia. El expresidente no se refiere a ninguna de esas conclusiones concretas.

La mayoría de nombramientos de mi Equipo no tomaron posesión hasta mediados del 21. No pudimos implementar ningún cambio normativo hasta finales de año. Heredamos, pues, el consejo actual y mi equipo toda la normativa que Hacienda critica ahora. No ha habido irregularidades… — José Manuel Pérez Tornero (@1JMPTornero) 12 de enero de 2023

Tornero prosigue asegurando que “no ha habido irregularidades en ningún tipo de gastos de relaciones públicas en mi período”, pese a lo que detalla el informe de Hacienda, que además incide de forma clara que se refiere a su etapa y no a los tres primeros meses del año en los que aún estaba Rosa María Mateo como administradora única provisional, puesto que especifica: “Se ha realizado un estudio de los gastos liquidados (...) durante el año 2021 por el Presidente y los siete altos directivos que forman parte de la Corporación RTVE”.

En varios mensajes más, el expresidente de RTVE apunta hasta en dos ocasiones hacia la presidenta interina, Elena Sánchez, para pedirle ese informe, y pese a que fue elaborado durante el año pasado, asegura que es fruto de que en la actualidad está siendo “objeto de una campaña de desprestigio” ante la que él “queda indefenso” puesto que según afirma no conoce aún “de qué se acusa” a su equipo y a RTVE, pese a que poco antes sí hablaba de las conclusiones de ese informe. Recordamos que, como ya dijimos este miércoles, Tornero tuvo conocimiento de que Hacienda estaba elaborando esa auditoría en torno al mes de mayo de 2022, y su respuesta fue que él sólo respondía ante el Parlamento.

“Cuando conozca el informe famoso, responderemos. Pero puedo asegurar a la opinión pública que doy por cierta la honradez y profesionalidad de los directivos que se ven, en estos momentos, acusados injustamente y sin posibilidad de defensa. Espero poder responder pronto”, concluye Pérez Tornero.

En su día solicité a la Pta. interina el avance del informe. No se me ha enviado. A estas alturas no lo conozco. Y tengo la sensación… — José Manuel Pérez Tornero (@1JMPTornero) 12 de enero de 2023

… en estas circunstancias, quedar indefenso, porque no conozco aún ni de qué se acusa a mi equipo y a RTVE. Por eso reclamo a la actual presidenta interina conocer el famoso informe. No es justo desprestigiar así el servicio público — José Manuel Pérez Tornero (@1JMPTornero) 12 de enero de 2023