Tornero niega las irregularidades del informe de Hacienda y pide al Consejo de RTVE que “protejan” su reputación

José Manuel Pérez Tornero ha respondido a las informaciones sobre la investigación de Hacienda sobre las irregularidades en los gastos de su directiva durante su mandato en RTVE. El periodista, que dimitió de su puesto como presidente de la corporación en septiembre, ha señalado “la evidente falsedad de las acusaciones vertidas” en una carta dirigida al Consejo de Administración, a cuya presidenta, Elena Sánchez Caballero, y consejeros pide que “hagan cuanto esté en su mano por proteger mi honor y reputación”.

El texto, difundido de forma pública por el sindicato UGT de RTVE, sirve para que Tornero realice una serie de puntualizaciones sobre la información publicada hace ahora una semana por el Huffington Post, destacando que se trata de un documento “estrictamente provisional” de la Intervención General de la Administración del Estado, que audita las cuentas anuales de la administración y órganos de titularidad pública, del que se había hecho “uso sesgado”.

“La acusación es, cuando menos, desenfocada e imprecisa”

“En concreto, en ese texto se me (nos) acusaba de haber utilizado, para fines privados, algunos bienes y servicios de la corporación. Y, por otra parte, el mismo texto insinuaba, sin ninguna base, la existencia de irregularidades en la adquisición de derechos deportivos por parte de RTVE durante el período de mi gestión, insinuando irregularidades por mi parte. Pues bien, permítanme manifestarles con toda rotundidad y la falsedad y ausencia de fundamento de tales afirmaciones”, afirma el expresidente, que llama la atención sobre el perjuicio a su honor.

“El carácter falso, temerario y calumnioso de las citadas aseveraciones es fácilmente demostrable”, asegura en este escrito, recalcando en primer lugar que “las calumnias sobre el mal uso de bienes y servicios se basa en un informe provisional y no concluyente”. “De aquí que su valor, a la hora de formular acusación alguna es, cuando menos especulativo y muy temerario hasta que no sea concluido y no haya recibido las justificaciones y alegaciones pertinentes”, añade.

También defiende, al hilo de las “irregularidades” sobre la presidencia que su competencia corresponde al consejo de administración mismo. “La acusación a la presidencia de irregularidades es, cuando menos, desenfocada e imprecisa”.

Y enfatiza de forma especial el apartado de la adquisición de derechos deportivos, y más en particular sobre lo relativo a la operación de compra del Mundial de Qatar. A este respecto recuerda que “cuando se superan ciertas cuantías, se realiza siempre a través del consejo de administración. Es, por tanto, el consejo quien, en el caso subasta: 1) fija la oferta; y 2) realiza la adquisición. Siendo los servicios financieros de la corporación los que informan sobre la viabilidad de la oferta y adquisición”. Todo esto lleva a Tornero a sostener que en el caso de los derechos de emisión del mundial “fue el consejo el responsable de su compra”.

Estudia acciones legales por la publicación del informe interno

Tornero termina informando de que estudia “la posibilidad de adoptar las correspondientes acciones legales y/o penales al respecto” sobre la información de marras publicada por el Huffington Post. Sin embargo, también señala que el documento al que tuvo acceso dicho medio era interno, por lo que su “revelación no debiera haberse producido en ningún caso sin una clara negligencia por parte de RTVE”. Por ello, también medita emprender a ese respecto “cuantas acciones puedan corresponderme y redundar en la defensa de mis derechos”.

“Finalmente, quiero rogarle, señora presidente interina, consejeros y consejeras que, en el marco de sus competencias y funciones, hagan cuanto esté en su mano por proteger mi honor y reputación. Y, por supuesto, quiero manifestarles encarecidamente que cuentan con mi mejor disposición a facilitarles cuantas informaciones consideren necesarias sobre los hechos que les he expuesto”, culmina esta misiva.