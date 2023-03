'Tu cara me suena 10' arrancó con el 'Chanelazo' de Andrea Guasch, el debut de Anne Igartiburu y la sorpresa de Josie

Antena 3 no miente cuando dice que Tu cara me suena es el mayor espectáculo de la televisión. Y si había aún alguien que no se creyese esta afirmación, ha disipado todas las dudas al ver el apoteósico espectáculo que el exitoso talent de imitaciones ha ofrecido durante el arranque de su décima edición. El programa presentado por Manel Fuentes tiró la casa por la ventana para su fantástico número de arranque y sorprendió a los espectadores con una primera gala de altura que llegó a su clímax con la increíble actuación de Andrea Guasch. La actriz impactó a todos metiéndose en la piel de Chanel para reproducir milimétricamente el SloMo con el que la artista hizo historia en Eurovisión. Para ella fue la primera victoria tras una decisión unánime entre público y jurado.

'Tu cara me suena' vuelve a Antena 3 con "una edición por encima de la media" y un novedoso 'Duelo' de concursantes

El formato producido por Gestmusic convirtió las inmediaciones de su plató en un gran 'sambódromo' en el que celebró un gran desfile al que no le faltó de nada: cientos de bailarines y figurantes, comparsas, batucadas, pirotecnia y cuatro gigantes carrozas. Sobre ellas, los ganadores Angy Fernández (TCMS 1), María Villalón (TCMS 7) y Jorge González (TCMS 8) y concursantes destacados como Falete (TCMS 4), Monaguillo (TCMS 8) y Eva Soriano (TCMS 9).

Todos ellos, en compañía de Manel Fuentes, realizaron así su camino hacia el plató, donde se encontraron con los concursantes de la actual edición del programa: Alfred García, Anne Igartiburu, Agustín Jiménez, Jadel, Merche, Miriam Rodríguez, Josie, Andrea Guasch y Susi Caramelo. Juntos interpretaron el festivo Madre Tierra (Oye) de Chayanne tras el cual aparecieron 'con retraso' los cuatro jueces del talent: Ángel Llácer, Lolita, Chenoa y Carlos Latre. Ya estaban todos, ahora sí, arrancaba Tu cara me suena 10.

La primera gala de la edición regaló a la audiencia actuaciones de gran nivel que pusieron el listón muy alto, algo que fue elogiado por la mesa del jurado. Ángel Llácer quiso alabar cómo, después de tantos años -casi 12 desde que el formato arrancase en Antena 3-, siguen pasando por el programa concursantes que demuestran “el talento que hay en España”.

Todos ellos fueron además presentados de una forma muy especial. Antes de cada actuación, el talent emitió ingeniosos sketches en los que cada participante 'descubría' que era concursante oficial de Tu cara me suena durante su supuesta intervención en otro exitoso programa o serie de Atresmedia. Por ejemplo, Miriam Rodríguez lo hizo resolviendo un panel de La Ruleta de la Suerte, Alfred García en una visita a El Asturiano de Amar es para siempre o Andrea Guasch enfrentándose al Rosco de Pasapalabra.

Anne Igartiburu se desmelena en su debut

Miriam Rodríguez fue la encargada de abrir la gala entonando y bailando el Bam Bam de Camila Cabello. “A mí imitar voces no se me da bien, Manel”, reconoció antes de salir a escena la triunfita, que terminó llevándose los aplausos del jurado por su actuación. Tras ella, el programa sacó a escena a una de la dos notas cómicas de la edición: Susi Caramelo. La humorista horrorizó y provocó carcajadas a partes iguales al meterse en la piel de Tefi C. ¿Y quién carajo es Tefi C? La artífice de Mi bebito fiu fiu, canción que se viralizó en julio de 2022 al musicalizar los mensajes privados que intercambiaron el expresidente peruano Martín Vizcarra y otra política del país con la que le estaba siendo infiel a su mujer.

“Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina, enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame. Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu”. Estos son algunos de los versos de este tema que ha vuelto a sonar ocho meses después gracias al programa de Antena 3. Tu cara me suena empezaba a 'pagar' así el retraso de su estreno, ya que sus grabaciones arrancaron tras el verano, por lo que esta y otras muchas referencias quedarán algo desfasadas en el imaginario colectivo.

Y tras un correcto Alfred García al que el 'pulsador' le regaló una cómoda imitación de Coldplay y su éxito Fix You, llegó el turno de Anne Igartiburu, la concursante 'bomba' de la temporada. La mítica presentadora de Televisión Española, que el pasado diciembre se quedó sin dar las Campanadas 17 años después, ha culminado su incursión en Antena 3 (tras su paso por Mask Singer) con un sorprendente debut.

Anne Igartiburu se desmelenó en su imitación de Thalía con su famosa versión del A quién le importa de Alaska. Su interpretación vocal no fue deslumbrante pero la presentadora acabó llevándose elogios por sus ganas de pasárselo bien y atreverse a vivir una aventura como esta. “Jamás me podía imaginar verte aquí. Tú con tu 'Corazón' siempre abierto de par en par, hablando como Dios manda, y ahora aquí haciendo el gamberro, que lo vas a tener que hacer pero bien. Te he visto cortada, pero luego te has soltado”, comentó Lolita al tiempo que la vasca reconocía que “ya hacía falta” mostrar otro tipo de registro. “¡En TCMS los milagros existen y esta chica, que siempre es tan recatadita, ha sacado una Anne que yo no había visto en la vida!”, celebró Llácer.

Josie da la sorpresa como Julio Iglesias

De nuevo el plató de Antena 3 se volvió a llenar de humor con un Agustín Jiménez que, lamentablemente, fue el peor de la noche. Al cómico le tocó imitar a Chimbala, con su tema Feliz, en una actuación que tampoco le permitió lucirse. Su posterior votación, ocupando lo más bajo de la clasificación, no fue casualidad.

Y tras el extremeño, saltó Josie al escenario para convertirse en una de las grandes sorpresas de la noche. El estilista ofreció a los espectadores una más que correcta imitación de Julio Iglesias y su Quijote, logrando desenvolverse bien vocal y gestualmente en su aproximación a uno de nuestros artistas mas internacionales.

Se notaba que Josie estaba disfrutando del momento y así lo confirmó tras su show: “¡Estoy feliz con este programa! Aquí nadie es normal, es una maravilla”, destacó ante las risas del público. “¡Esto es un espectáculo maravilloso, es la turbotelevisión! Llevo 15 años en la tele y nunca he estado en un programa tan divertido. Os juro que no es peloteo del primer día, es que no sabéis lo que hay ahí detrás... ¡Es más fuerte que lo que hay aquí!”, bromeó el modista, que fue piropeado por Chenoa por su “valentía” y por conseguir “estar siempre en el tono”. Lástima que su trabajo no acabase siendo reconocido en el reparto de puntos final.

El 'Chanelazo' de Andrea Guasch

Y en el último tramo llegó la traca final de la primera gala con tres concursantes que prometen dar mucho de sí a lo largo de la edición: Jadel, Merche y Andrea Guasch. El primero dejó boquiabierto al jurado con su imitación de Nathy Peluso. El canario defendió su versión de Vivir así es morir de amor, efectuando el primer cambio de sexo de la temporada. Por su parte, la cantante homenajeó a Olivia Newton John con el tema de la película Grease Hopelessly Devoted To You. Ambos se llevaron buenas valoraciones por parte de los jueces, que les auguraron un gran futuro en el talent show.

Pero, sin duda, el gran momentazo de la gala, y uno de los que se recordarán a lo largo de la edición, llegó con el número musical protagonizado por Andrea Guasch. La actriz y cantante de musicales dejó en shock a todos con su imitación de Chanel y el SloMo con el que consiguió un histórico tercer puesto para España en Eurovisión. La catalana, acompañada de los bailarines reales de Chanel, reprodujo paso por paso la increíble coreografía de la canción, incluyendo el mítico dance break con el que la hispano-cubana deslumbró a toda Europa.

“Cada año digo 'esta es una de las grandes actuaciones de la historia'. ¡Pues esta es una de las grandes imitaciones de la historia de Tu cara me suena!”, exclamó Carlos Latre. “La quiero volver a ver. ¿Puede hacerla otra vez?”, preguntó entre risas Chenoa, cuyos deseos se hicieron realidad después de que Andrea Guasch se hiciese con la más que merecida victoria.

La actriz consiguió unanimidad por parte de público y jurado, consiguiendo los cuatro 12 de la mesa, más el 12 del público. Jadel, Miriam y Alfred García completaron la parte más alta del ránking, mientras que Josie, Anne Igartiburu y Agustín Jiménez se fueron directamente a la cola de la clasificación. Eso sí, que nadie se confíe porque esto solo acaba de empezar.

Así fue el reparto de votos de la Gala 1 de 'Tu cara me suena 10'

Voto del jurado:

Andrea Guasch: 48 (12)

48 (12) Jadel: 41 (11)

41 (11) Miriam Rodríguez: 40 (10)

40 (10) Alfred García: 32 (9)

32 (9) Merche: 31 (8)

31 (8) Susi Caramelo: 29 (7)

29 (7) Josie: 27 (6)

27 (6) Anne Igartiburu: 23 (5)

23 (5) Agustín Jiménez: 17 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Andrea Guasch: 12

12 Jadel: 11

11 Merche: 10

10 Miriam Rodríguez: 9

9 Anne Igartiburu: 8

8 Alfred García: 7

7 Josie: 6

6 Susi Caramelo: 5

5 Agustín Jiménez: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación de la gala y general:

Andrea Guasch: 24

24 Jadel: 22

22 Merche: 19

19 Miriam Rodríguez: 18

18 Alfred García: 16

16 Anne Igartiburu: 13

13 Josie: 12

12 Susi Caramelo: 12

12 Agustín Jiménez: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público. En este caso, al ser la primera entrega, la clasificación de la gala coincide con la clasificación general.

El pulsador deparó las imitaciones de la Gala 2

Finalmente, antes de que Andrea Guasch repitiese su espectacular número, todos los concursantes, uno a uno, fueron pasando por el mítico Pulsador del programa. Este deparó las imitaciones de la segunda gala del concurso, que tendrá dos actuaciones especiales: la de Miriam Rodríguez con Nil Moliner (ejecutando el famoso 'Original y Copia') y la de Merche 'trayéndose a un amigo' que aún no se ha desvelado.

Todas las imitaciones de la segunda gala de Tu cara me suena 10: