Alfred y Miriam Rodríguez, 'reyes' de la gala 10 de 'Tu cara me suena' con Andrea Guasch clavando a “la mejor Shakira”

Tu cara me suena continúa avanzando en el transcurso de su décima edición en Antena 3, y este viernes lo ha hecho con una nueva gala cargada de grandes actuaciones. La mejor, de manera indiscutible, la que firmó Alfred García metiéndose en la piel de su ídolo Michael Jackson. Para él fueron los cuatro 12 del jurado y el 12 del público, en la que ha sido, de manera unánime, su primera victoria en el concurso.

El segundo mejor número de la noche, aunque no quedase reflejado así en la clasificación de la décima gala, fue el de Andrea Guasch, que clavó a Shakira en una de las mejores imitaciones (si no la mejor) que se ha hecho de la cantante colombiana en toda la historia del formato.

Eso sí, el programa, grabado a comienzos de año, llegó tarde a las bromas y chascarrillos del 'beef' de Shakira con Piqué tras el lanzamiento de su exitosa sesión con Bizarrap. Una vez más, Tu cara me suena volvía a acusar la distancia que este año se ha producido entre la fecha en la que tuvieron lugar las grabaciones y la de su emisión en la parrilla de Antena 3. A pesar de ello, los chistes y alusiones entraron bien y no dio la sensación (tal vez por previsión, tal vez por recortes en el montaje) de que quedaran a destiempo.

La velada contó además con la actuación de Almudena Cid como artista invitada. La gimnasta olímpica recordó durante su entrevista previa con Manel Fuentes la “suerte” que el catalán le había dado la última vez que coincidieron en un plató de televisión. Y es que Cid fue la ganadora de Desafío bajo cero, talent de patinaje artístico sobre hielo que emitió en 2006 Telecinco y que fue conducido por el presentador.

Esta vez, su actuación -haciendo de Lola Índigo con su hit La niña de la escuela- no fue a examen, pero sí le valió para que Ángel Llácer, como ha sucedido con otros invitados, le propusiese ser concursante de la undécima edición de Tu cara me suena. “Tú te vas ahora mismo a firmar el contrato con Antena 3”, le indicó entre bromas el presidente de la mesa del jurado.

Andrea Guasch clava a “la mejor Shakira”

Andrea Guasch fue la encargada de abrir la gala 10 de Tu cara me suena 10. Y lo hizo con una actuación... de 10. A la catalana le tocó hacer de Shakira, una de las artistas más imitadas de la historia del formato. La actriz de musicales clavó la voz de la colombiana en su tema Te aviso, te anuncio sin perder su famoso tono engolado, a pesar de sus exigentes movimientos coreográficos. “Shakira ha sido la más imitada en este programa y tú has sido la mejor Shakira que yo he visto”, dijo Llácer en su valoración.

Susi Caramelo fue la segunda en salir al escenario y, por segunda vez este año, lo hizo para dar vida a una niña, un tipo de personaje al que la humorista ha demostrado sacarle todo el brillo de la comedia. Unas semanas después de hacer de Ana, de Enrique y Ana, la catalana interpretó a una Marisol con brazos y piernas de muñeca, en una de las imágenes más icónicas de lo que va de edición. Caramelo sacó las carcajadas de los presentes entonando un Corre, corre caballito al que, en los momentos finales del tema, cambió la letra para cantar por sorpresa Mi carro de Manolo Escobar. El 12, al menos el del humor, fue sin duda para ella.

Tras la cómica, le llegó el turno a dos grandes concursantes que no tuvieron su mejor noche en el programa. Por un lado, Jadel materializó un descafeinado Original y copia junto a Álvaro de Luna, con su éxito Juramento eterno de sal, en el que los artistas no llevaban ni siquiera la misma ropa. El cantante tinerfeño intentó emular la forma de cantar del sevillano pero, al solaparse las voces durante el estribillo, el concursante no tuvo la oportunidad de lucirse como lo ha hecho en otras ocasiones.

Tras él, Josie y Rasel, su amigo invitado, imitaron a Amaia Montero y Dani Martín en su recordado tema Puede ser. El estilista [concursante revelación de la edición al que hemos entrevistado en verTele] fue de más a menos durante su actuación, desinflándose en el clímax de la canción en su intento de acercarse a la voz de la exvocalista de La oreja de Van Gogh.

La mejor actuación de Anne Igartiburu

Merche fue la siguiente en someterse al juicio de público y jurado metiéndose en la piel de Monna Bell con su tema Un telegrama. Y aunque su voz podía parecerse a la de la artista imitada, esta vez la gaditana sí logró encontrar esos matices que la alejaran de su propio sonido, lo cual fue acertadamente bien valorado por Lolita.

El plató de Tu cara me suena se vino arriba con la performance de Agustín Jiménez, que interpretó el famoso tema Thunderstruck de la banda de rock ACDC. El humorista sorprendió en su actitud sobre el escenario y pudo incluso dar la campanada en el programa, hecho que se diluyó por completo en el momento en el que decidió inventarse la letra (y el idioma) de la canción de principio a fin.

Tras el del extremeño, se vivió en el plató de Tu cara me suena uno de los números más especiales de la noche. Anne Igartiburu ofreció su mejor actuación hasta la fecha haciendo de Francis Cabrel y su tantas veces versionado Je l'aime à mourir. La presentadora de TVE logró transformarse por completo en el artista francés ofreciendo una interpretación contenida y emotiva del tema.

Alfred y Miriam, los reyes de la noche en 'TCMS'

Finalmente, le llegó el turno a Alfred García, que vivió al fin su gran noche en Tu cara me suena. El catalán venció, arrasando en el voto de público y jurado gracias a Michael Jackson. En su paso por OT 2017, el joven ya dejó claro que era muy fan del 'rey del pop'. Esta vez tuvo la oportunidad de demostrarlo, reproduciendo al milímetro la voz y los pasos de la coreografía de Billie Jean.

Se nota que Alfred le tenía cogida la medida al personaje, al que imitó a la perfección a través de un gran numerazo que fue elogiado por el jurado. “¿Esto es real? Alfred ha desaparecido y por momentos ha sido el rey del pop absolutamente. Ha sido alucinante, maravilloso, uno de los que se van a recordar en la historia de Tu cara me suena”, afirmó Carlos Latre.

Y de triunfito a triunfita, ya que la gala fue clausurada por su compañera de Academia Miriam Rodríguez. La gallega cantó La Reina, tema en español del último disco de Christina Aguilera. Y aunque durante muchos momentos no pudo esconder su propia voz y su particular vibrato, su número fue bien valorado por jueces y público, que la auparon hasta la segunda posición. Con estas puntuaciones, Miriam Rodríguez materializó su sorpasso a Jadel, liderando por primera vez en lo que va de edición la clasificación general.

Así fue el reparto de votos de la Gala 10 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Alfred García: 48 (12)

48 (12) Andrea Guasch: 41 (11)

41 (11) Miriam Rodríguez: 39 (10)

39 (10) Merche: 39 (9)

39 (9) Jadel: 30 (8)

30 (8) Anne Igartiburu: 28 (7)

28 (7) Agustín Jiménez: 26 (6)

26 (6) Josie: 21 (5)

21 (5) Susi Caramelo: 16 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público. Ante el empate entre Miriam Rodríguez y Merche, Ángel Llácer, como presidente del jurado, puso a la gallega por encima de la gaditana.

Voto del público:

Alfred García: 12

12 Miriam Rodríguez: 11

11 Merche: 10

10 Agustín Jiménez: 9

9 Andrea Guasch: 8

8 Anne Igartiburu: 7

7 Jadel: 6

6 Josie: 5

5 Susi Caramelo: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Alfred García: 24

24 Miriam Rodríguez : 21

: 21 Andrea Guasch: 19

19 Merche: 19

19 Agustín Jiménez: 15

15 Anne Igartiburu: 14

14 Jadel: 14

14 Josie: 10

10 Susi Caramelo: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Miriam Rodríguez: 197

197 Jadel: 195

195 Andrea Guasch: 194

194 Alfred García: 184

184 Merche: 175

175 Josie: 147

147 Anne Igartiburu: 131

131 Susi Caramelo: 114

114 Agustín Jiménez: 105

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las nueve primeras galas

El Pulsador deparó las imitaciones de la Gala 11

Al término de la gala, los participantes se volvieron a someter al veredicto del Pulsador, que realizó un nuevo reparto de artistas a los que los concursantes tendrán que imitar la próxima semana.

Esta vez, apareció dos veces la misma casilla especial: Trae a un amigo. Tanto Susi Caramelo como Agustín Jiménez, los humoristas de la edición, estarán acompañados de un invitado con los que defenderán sus respectivos temas. La catalana para imitar a Elthon John y RuPaul y el extremeño para hacer de Sergio Dalma y David Bustamante. De momento, no se ha desvelado quiénes serán las personas encargadas de cantar junto a los concursantes.

Todas las imitaciones de la undécima gala de Tu cara me suena 10: