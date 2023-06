La Miriam Rodríguez más flamenca gana en 'Tu cara me suena' con lágrimas de Merche y Chenoa por Álex Casademunt

Tu cara me suena 10 va camino de convertirse en la edición con más unanimidad a la hora de decretar el triunfo de todas y cada una de las galas. El de este viernes recayó en manos de Miriam Rodríguez, que consiguió su segunda victoria de la temporada imitando a India Martínez. Todo ello, en una noche menos competida que las que se venían dando en las últimas semanas en el programa de Antena 3.

Entrevista | Alfred García, tras arrasar como Michael Jackson: "Me han llamado de la BBC y de uno de sus musicales más reconocidos"

Más

La gallega casi consigue un nuevo pleno de doces, al conseguir tres 12 por parte del jurado -Chenoa optó por premiar a Anne Igartiburu- y el 12 del público presente en plató. Hasta la fecha, Andrea Guasch (Gala 1), Jadel (Gala 2), Josie (Gala 8) y Alfred García (Gala 10) han conseguido los cuatro 12 de los jueces más el 12 del respetable, siendo una de las ediciones en las que más veces se ha repetido esta circunstancia. Con este nuevo triunfo, Miriam se distancia de sus competidores como líder de la clasificación general del concurso.

La velada contó con la actuación de Ricky Merino como artista invitado. El triunfito se reencontró con Alfred y Miriam, compañeros de Academia en OT 2017, para los que no tuvo más que palabras de admiración. El mallorquín, que ya pasó por el clonador hace cinco años para imitar a Lola Indigo delante de ella -la cantante fue concursante de TCMS 7-, regresó al programa para hacer de un magnífico Sam Smith. Llácer pidió que fuesen sus amigos Alfred y Miriam los que esta vez le dijesen aquello de “¡Ricky Merino tiene que estar en Tu cara me suena 11!”.

Merche materializa su meme con Bebe Rexha

Merche fue la encargada de abrir este viernes la undécima gala del talent, que decidió materializar con inteligencia un meme muy extendido en Internet por el gran parecido físico que la gaditana guarda con Bebe Rexha. La concursante tuvo que imitar a la artista estadounidense con su éxito I'm good (blue) en un gran número de apertura que recibió los aplausos del jurado, que invitaron la invitaron a probar en la música con un estilo de canciones más electrónico como el de la canción que le había tocado defender.

Tras ella, Jadel saltó al escenario para meterse en la piel de Luis Fonsi, al que, como ha sucedido con otros artistas, se notaba que el canario le tenía cogida la medida por la admiración que le ha profesado a lo largo de su vida. El tinerfeño pudo imitar el tono “lloradito” de su voz, pero cometió dos lapsus, olvidándose de la letra de Corazón en la maleta, que le acabaron penalizando en las votaciones.

Susi Caramelo fue la tercera participante en someterse al 'examen' de público y jurado, y lo hizo en compañía de Silvia Abril. Un cóctel explosivo para imitar juntas a Elthon John y RuPaul con su canción Don't go breaking my heart, una canción que, en la cuarta edición del formato, ya interpretó Pablo Puyol, que imitó a ambos artistas gracias a la casilla Dos en uno. Se trataba de una mecánica efectista -que Tu cara me suena debería recuperar- en la que el concursante imitaba a los dos integrantes de un dueto “al mismo tiempo” gracias a la ayuda de un holograma.

Como no podía ser de otra forma, Caramelo y Abril llevaron su perfomance a la parodia, jugando la actuación al caos y al desastre para poner la nota más cómica a la gala. Ambas pudieron llevar el peso del humor durante toda la noche, aprovechando su potencial para trufar la velada de aplaudidos gags.

La actuación más incómoda de Josie con Daddy Yankee

Después del delirio, llegó Andrea Guasch, a la que le tocó imitar a Carmen Sevilla, un personaje bastante alejado a la personalidad de la actriz y cantante de musicales. A pesar de ello, la catalana sacó a relucir con gracia su arte más flamenco, haciendo unos quejíos en la voz que fueron reprochados por Lolita. “Carmen no tenía el quejío, no era coplera”, dijo la jueza, que le recordó a la joven que Carmen Sevilla tenía una voz “mucho más para dentro”.

Josie fue el siguiente en salir a escena. Y si creíamos que habíamos visto al estilista fuera de su zona de confort, lo de este viernes imitando a Daddy Yankee con su hit Limbo superó cualquier actuación vista hasta la fecha. El manchego se quejó de la actitud “goriloide” de la estrella del reguetón, al que intentó defender con todas sus armas con un resultado salvable, pero no notable. No fue su mejor noche.

Y tras la espectacular imitación que hizo de Michael Jackson en la pasada gala, Alfred García volvió a sorprender en la piel de The Animals. El catalán, que ha desvelado en una entrevista con verTele que ha recibido tras su imitación llamadas de la BBC y de uno de los musicales más reconocidos de Michael Jackson, volvió a brillar interpretando House of the rising sun. Una vez más, Alfred logró meterse 'en personaje' desde que salió del clonador hasta el final de la actuación, haciendo suya la canción. Algo que quiso destacar Ángel Llácer durante las valoraciones: “Eres un animal escénico”, aplaudió.

Lágrimas por Álex Casademunt y nuevo triunfo de Miriam

Fue entonces, en el tramo final de la velada, cuando se produjo uno de los momentos más emotivos de la edición. Sucedió durante el número de Agustín Jiménez, al que acompañó en esta ocasión Raúl Pérez para hacer de Sergio Dalma y David Bustamante en una versión del mítico Dos hombres y un destino que el cántabro cantaba junto al fallecido Álex Casademunt.

El extremeño puso todo su empeño en poner la voz de Dalma en una bonita performance que desató las lágrimas de Merche, expareja de Casademunt, y de Chenoa, quien fuera su compañera de Academia en Operación Triunfo 1. “Todos estamos de acuerdo en que Sergio Dalma es uno de los artistas más grandes de este país, pero es que esta canción es Àlex Casademunt”, declaró desconsolada Merche, a la que Manel Fuentes quiso arropar con un sentido abrazo.

Pasado el trago, Anne Igartiburu logró darle la vuelta a todas las emociones en la que ha sido, hasta la fecha, su mejor imitación en Tu cara me suena 10. La presentadora de TVE lleva una dinámica ascendente en el concurso y, cada vez, se la ve más suelta en el escenario, disfrutando más de cada reto. Igartiburu hizo de Nena y su ochentero 99 Red balloons, acercándose mucho a la voz de la cantante y defendiendo muy bien una letra más que complicada. La vasca se alzó finalmente con una merecida tercera posición.

Y, finalmente, Miriam Rodríguez llegó, vio y venció. La gallega volvió una semana más a cerrar la gala en una buena performance en la que la triunfita imitó a India Martínez con su éxito La gitana. Sentada sobre un cajón flamenco, que incluso se animó a tocar en directo, Rodríguez logró apoderarse de la fuerza y la actitud de India Martínez sobre el escenario, llegando a reproducir su voz y sus quejíos flamencos. La cantante acaparó elogios por parte del jurado, piropos que acabaron convirtiéndose en una nueva victoria para Miriam que la afianza en lo más alto de la clasificación.

Así fue el reparto de votos de la Gala 11 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Miriam Rodríguez: 47 (12)

47 (12) Merche: 41 (11)

41 (11) Anne Igartiburu: 40 (10)

40 (10) Jadel: 38 (9)

38 (9) Alfred García: 31 (8)

31 (8) Andrea Guasch: 30 (7)

30 (7) Josie: 24 (6)

24 (6) Agustín Jiménez: 19 (5)

19 (5) Susi Caramelo: 18 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Miriam Rodríguez: 12

12 Merche: 11

11 Andrea Guasch: 10

10 Anne Igartiburu: 9

9 Josie: 8

8 Alfred García: 7

7 Jadel: 6

6 Susi Caramelo: 5

5 Agustín Jiménez: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Miriam Rodríguez : 24

: 24 Merche: 22

22 Anne Igartiburu: 19

19 Andrea Guasch: 17

17 Alfred García: 15

15 Jadel: 15

15 Josie: 14

14 Agustín Jiménez: 9

9 Susi Caramelo: 9

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Miriam Rodríguez: 221

221 Andrea Guasch: 211

211 Jadel: 210

210 Alfred García: 199

199 Merche: 197

197 Josie: 161

161 Anne Igartiburu: 150

150 Susi Caramelo: 123

123 Agustín Jiménez: 114

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las nueve primeras galas

El Pulsador deparó las imitaciones de la Gala 12

Antes de que Miriam Rodríguez repitiese su actuación como ganadora, los concursantes se sometieron a un nuevo veredicto del Pulsador, que realizó el reparto de artistas a los que los participantes tendrán que imitar en la próxima gala.

En esta ocasión, aparecieron dos casillas especiales. Por un lado, el Original y Copia, que recayó en manos de Anne Igartiburu. La presentadora tendrá que imitar a María Pelae en una actuación en la que ambas defenderán juntas uno de los temas de la malagueña. Por otro, el Te lo robo, gracias al cual Josie arrebató a Miriam la posibilidad de imitar a Céline Dion. La gallega volvió a darle al pulsador, que le asignó esta vez a Nirvana.

Todas las imitaciones de la duodécima gala de Tu cara me suena 10: