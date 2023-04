'Tu cara me suena' emitió la polémica actuación de Merche en una gala con Jadel y Andrea Guasch “en otra liga”

Tu cara me suena sigue avanzando en el transcurso de su décima edición en Antena 3, que este viernes ofreció a los espectadores su quinta gala. Una velada en la que dos de los concursantes se han desmarcado ya como los mejores imitadores de la temporada. Se trata de Jadel y Andrea Guasch que, tras firmar dos impactantes actuaciones, ocupan ya los puestos más altos de la clasificación.

Manel Fuentes se puso una noche más a los mandos del programa más competitivo de Atresmedia en horario de máxima audiencia y el show volvió a no defraudar a los seguidores más fieles del formato. En la línea de lo vivido la semana pasada, casi todos los participantes brindaron buenos números musicales, lo que complicó la labor de jueces y público a la hora de realizar el reparto de puntos. Incluido el de la humorista Paula Púa, que acudió al programa como invitada para imitar a Aitana con su hit En el coche.

Los primeros trataron de premiar a Susi Caramelo, quien, con una actuación cargada de humor, estuvo a punto de dar la campanada. Sin embargo, el respetable truncó su sueño, arrebatándole la victoria para otorgársela a Jadel, que se acabó imponiendo por la mínima ante Andrea Guasch, su verdadera rival a batir entre sus compañeros.

El cameo de Miryam Benedited con El Fary

Miriam Rodríguez avisó en su debut en Tu cara me suena de que no era una gran imitadora... y lo cierto es que no mentía. A pesar de ello, la gallega sigue afrontando con entusiasmo todas y cada una de las actuaciones que tiene que reproducir en el programa de Antena 3. Su condición de cantante, y la imitación a través de la actitud y la expresión corporal, le está proporcionando, de momento, buenas valoraciones por parte del jurado. En esta ocasión, Rodríguez se intentó aproximar a Vicky Larraz al frente de Olé Olé y su Voy a mil a través de la gestualidad y puntuales giros de voz que, en algún momento de la canción, pudieron recordar a los de la cantante.

Agustín Jiménez cogió el testigo de la extriunfita con un número del que se esperaba más por parte del humorista. El cómico tuvo que imitar a El Fary, con su tema Carabirubí y sus incesantes movimientos le acabaron pasando factura a nivel de respiración, lo que hizo que llegase algo asfixiado a los últimos compases del tema. No obstante, el extremeño regaló un divertido show en el que Miryam Benedited saltó a escena para hacer de sí misma.

Y es que la coreógrafa de Tu cara me suena era una de las bailarinas de El Fary en la performance que Jiménez tuvo que replicar. “Me acuerdo perfectamente de aquello. Yo no sé que te entró, pero no me dejabas tranquila. Yo intentaba estar concentrada, pero no había manera”, le dijo Benedited al falso Fary, recordando que, durante aquel show, el artista no paraba de querer bailar con ella.

Jadel y Andrea Guasch, los mejores imitadores de 'TCMS 10'

Avanzada la gala, le tocó el turno a varios pesos pesados de la edición. Primero salió al escenario Jadel para meterse en la piel de su ídolo Luis Miguel, el cantante por el que, según el canario, decidió lanzarse también al mundo de la música. Una admiración que quedó patente por lo bien que supo el artista captar al personaje en su interpretación de La incondicional, una de sus canciones más míticas.

“Lo que has hecho no lo puedes hacer si no tienes la maquinaria que hay que tener”, valoró Chenoa. “Eres un grandísimo artista y a mí se me está viendo el plumero contigo bastante”, empezó diciendo Lolita Flores, deshaciéndose en elogios hacia el concursante.

Susi Caramelo fue la siguiente en salir a escena y lo hizo con una actuación con más comedia que música. El pulsador deparó que a la catalana le tocase imitar a Bip Bippadota, uno de Los Muppets. La aparente sencillez de la canción requería de una interpretación que la humorista resolvió de forma simpática y coordinada, solventando muy bien el reto que supone meterse en una marioneta.

Los jueces pusieron en valor el trabajo escenográfico realizado por Susi Caramelo, otorgándole la máxima puntuación en un empate técnico con Jadel. Ángel Llácer quiso decantar la balanza hacia la cómica, destacando entre risas que, probablemente, tenga muy pocas oportunidades más de llevarse la victoria. No obstante, el público presente en plató acabó castigándola, apeándola de un triunfo que cayó en manos del tinerfeño.

Jadel se llevó la victoria por segunda vez este año por un solo punto sobre Andrea Guasch. El reto de la actriz de musicales era aún más grande que el de Jadel al tener que imitar a Kate Bush y la complicada coreografía que la artista realiza en el videoclip de Running up that hill. Una canción publicada en 1985 pero que ha vuelto a vivir una segunda exitosa vida gracias a Stranger Things, serie de Netflix que la trajo de regreso a la actualidad.

“Lo suelo decir poco y todavía estamos casi en el comienzo pero Andrea ya está jugando en otra liga y se está notando mucho. Trabaja mucho y lo clava. Lo que has hecho en la voz es un follón increíble que con los movimientos ni se podía encajar. Disociabas muy bien los movimientos corporales con los movimientos vocales y es una bestialidad lo que has hecho”, señaló Chenoa en su valoración. Su segundo puesto en esta quinta gala la ha terminado de aupar también hasta la segunda posición de la clasificación general.

Anne Igartiburu sigue sin encontrar su sitio

Quien no termina de encontrar su sitio dentro del programa es Anne Igartiburu, ni a través de la imitación, ni de la comedia. La presentadora de Televisión Española no termina de soltarse ante las cámaras, a pesar de que se nota que la vasca hace esfuerzos para lograrlo. Es de admirar la valentía que ha tenido para lanzarse a una aventura como esta y es algo que, acertadamente, el jurado pone en valor gala tras gala. Su intento de desmelene en la piel de Becky G no fue suficiente y la concursante tuvo que conformarse de nuevo con una discreta puntuación.

Caso contrario al de Josie, quien se ha sabido adaptar a la perfección a lo que un formato como este requiere. Cierto es que el estilista estaba más acostumbrado que Igartiburu a mostrar ese lado más desenfadado y atrevido en televisión. El modista se tuvo que enfrentar a su segundo cambio de sexo, dando vida a Britney Spears. Nuevamente, la ilusión, el trabajo y la libertad con la que Josie afronta cada imitación termina traspasando la pantalla, a pesar de que el resultado final no sea siempre perfecto. Su primera victoria en Tu cara me suena, a buen seguro, está al caer.

El fallo de sonido con Merche

Las últimas dos actuaciones de la noche fueron las de Alfred García y Merche. El catalán fue el encargado de cerrar la gala con una imitación de Prince enérgica en la que se aproximó al artista en la voz pero, sobre todo, en su expresión corporal. “Prince era un tío muy sexy y creo los movimientos han estado bien imitados, pero yo los hubiese exagerado un poco más”, señaló Chenoa a un Alfred que acabó colándose en el podio de la clasificación de la quinta gala.

Pero, sin duda, el número más esperado de la noche era el de Merche en la piel de Ana Mena (con un parecido físico impactante) junto a Abraham Mateo. Durante la semana, se viralizó en redes sociales algún fragmento de la performance que causó cierta polémica por un fallo de sonido. La propia cantante manifestó su malestar con el programa a través de su cuenta oficial de Twitter: “Nadie hace playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes y alucino, la verdad, no me mola nada”, tuvo que aclarar la artista ante las críticas que estaba recibiendo.

Nadie hace Playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes y alucino, la verdad, no me mola nada 🤦🏽‍♀️ — Merche (@MercheOficial) 22 de abril de 2023

Y es que lo cierto es que durante su actuación, salvo en algún momento muy puntual, apenas se puede escuchar la voz de Merche por televisión. En la ecualización del sonido para su retransmisión por televisión, la voz de la concursante quedó absolutamente tapada por los coros de la canción que, tal y como confirmó Merche, son los originales utilizados por Ana Mena. “Siempre son los coros originales, sólo que en esta ocasión están tan fuertes que no dejan que se escuche mi voz”, declaró en Twitter la andaluza, que prometió publicar el vídeo de los ensayos para demostrar que sí cantaba durante el show.

Así fue el reparto de votos de la Gala 5 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Susi Caramelo: 43 (12)

43 (12) Andrea Guasch: 43 (11)

43 (11) Jadel: 43 (10)

43 (10) Alfred: 34 (9)

34 (9) Miriam Rodríguez: 34 (8)

34 (8) Merche: 29 (7)

29 (7) Josie: 23 (6)

23 (6) Anne Igartiburu: 21 (5)

21 (5) Agustín Jiménez: 18 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público. Ante el triple empate en cabeza, Ángel Llácer, como presidente del jurado, puso a Susi Caramelo por encima de Andrea Guasch y a este por encima de Jadel. Además, colocó a Alfred por encima de Miriam Rodríguez.

Voto del público:

Jadel: 12

12 Merche: 11

11 Andrea Guasch: 10

10 Alfred García: 9

9 Josie: 8

8 Miriam Rodríguez: 7

7 Susi Caramelo: 6

6 Anne Igartiburu: 5

5 Agustín Jiménez: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Jadel: 22

22 Andrea Guasch: 21

21 Alfred García: 18

18 Merche: 18

18 Susi Caramelo: 18

18 Miriam Rodríguez : 15

: 15 Josie: 14

14 Anne Igartiburu: 10

10 Agustín Jiménez: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Jadel: 104

104 Andrea Guasch: 99

99 Miriam Rodríguez: 97

97 Merche: 92

92 Alfred García: 90

90 Josie: 75

75 Susi Caramelo: 63

63 Anne Igartiburu: 57

57 Agustín Jiménez: 45

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las cuatro primeras galas

El Pulsador deparó las imitaciones de la Gala 6

Al final de la gala, los concursantes volvieron a pasar por el Pulsador del programa. Este hizo el tradicional reparto de artistas a los que tendrán que imitar los participantes dentro de siete días.

En esta ocasión, la máquina otorgó dos casillas especiales con la misma mecánica: Trae a un amigo. Tanto Anne Igartiburu como Susi Caramelo tendrán que cantar junto a un invitado. La presentadora para imitar a Álex y Christina, mientras que la humorista lo hará para meterse en la piel de Enrique y Ana.

Todas las imitaciones de la sexta gala de Tu cara me suena 10: