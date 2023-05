'Tu cara me suena' coronó a Andrea Guasch, consagró a Jadel como 'la voz' y vibró con la teta de Rigoberta Bandini

Tu cara me suena se acerca ya al ecuador de su décima edición en Antena 3. Y lo hace con una clasificación general de lo más apretada en la que los cinco primeros concursantes (los cinco cantantes de la temporada) se distancian entre sí en apenas un puñado de puntos. Jurado y público han propiciado que la competición esté al rojo vivo, con cinco de los participantes con opciones reales de llevarse la victoria final.

Gala 6 | Miriam Rodríguez se llevó el triunfo en 'TCMS', que vivió una actuación 'premonitoria' de Alfred García

Sin embargo, dos de ellos sobresalen sobre el resto por el gran nivel de sus imitaciones, siendo premiados en más ocasiones que el resto de sus compañeros. Se trata de Jadel y de Andrea Guasch, los dos únicos participantes en repetir éxito hasta la fecha esta temporada. El canario ha ganado dos galas (la segunda y la quinta) mientras que la catalana se ha llevado la 'medalla de oro' hasta en tres ocasiones. Tras vencer en el primer y cuarto programa, Andrea Guasch se ha proclamado ganadora de la séptima gala emitida este viernes en Antena 3.

Un triunfo por la mínima tras el empate final entre ambos concursantes (con 23 puntos cada uno), que decantó el público presente en plató en favor de la actriz al darle a ella el 12 decisivo de la noche. En caso de empate, como ocurrió hace una semana entre Miriam Rodríguez y Alfred García, el voto del respetable siempre pesa sobre el del jurado y desequilibra la balanza hacia el más votado por los asistentes.

Todo ello, en una noche que arrancó con sorpresa ante la baja inesperada de Merche. Al comienzo de la velada, Manel Fuentes comunicó a los espectadores que la artista se tuvo que ausentar por enfermedad. “Un besito a Merche, que no está con nosotros porque está un poco malita. Te esperamos aquí”, dijo a cámara el presentador. A través de las redes sociales, la artista andaluza confirmó que no pudo asistir a la grabación del programa al contagiarse de Covid. “Me tocó”, escribió en un escueto tuit la gaditana.

Y para sorpresa, la de Dani Muriel, artista invitado del programa. El actor brilló haciendo de Harry Styles con su megaéxito As it was y se ganó una invitación formal por parte del programa para ser concursante de Tu cara me suena 11. Muriel aceptó en principio la propuesta y prometió para entonces imitar a su suegro, Joan Manuel Serrat. El intérprete es marido de la también actriz Candela Serrat, hija del mítico cantautor catalán.

'Tu cara me suena' recreó la teta gigante de Rigoberta

Tras este saludo inicial, arrancaron las actuaciones con Miriam Rodríguez emulando a Tini en un número musical con más baile que canto en Miénteme. La gallega volvió a demostrar su gran dominio coreográfico, eso sí, con una voz un tanto ahogada en el tramo final del tema. A pesar de ello, la extriunfita realizó un gran show como pistoletazo de salida de la gala que fue reconocido por los jueces.

Susi Caramelo cogió el testigo de la cantante para regalar a la audiencia su performance más 'seria' hasta la fecha. La humorista tuvo que imitar a Rigoberta Bandini y su himno ¡Ay mamá! con una interpretación vocal mucho más eficaz (a pesar de sus desafines) que las que ha ofrecido hasta el momento. Tu cara me suena reprodujo a la perfección la actuación de la artista catalana en el Benidorm Fest 2022, recreando a tamaño real la famosa teta gigante que aparecía por sorpresa en el clímax de la canción.

Alfred García fue el tercero en salir al escenario para experimentar su primer cambio de sexo. Lo hizo para ponerse en la piel de una Annie Lennox con la que pudo sentirse cómodo a nivel vocal con el tema Why. A pesar de no tener mucha exigencia en su aparato sonoro, el exconcursante de OT 2017 buscó esos matices con los que apuntalar su imitación. También lo hizo con su postura corporal en todo un trabajo de contención. “Has apretado al máximo tus propias capacidades y ha salido bien, has sonado bien y ha sido muy bonito”, le reconoció Carlos Latre.

Jadel es 'la voz' de 'Tu cara me suena 10'

A mitad de gala llegó el momento cómico de la noche con Agustín Jiménez y Belinda Washington como protagonistas. La actriz [que concursó en TCMS 8] regresó al talent para imitar junto al humorista a Bertín Osborne y Massiel en su versión del mítico Noa Noa de Juan Gabriel. La pareja llevó la imitación al sketch y la parodia con un Agustín Jiménez subido a unas plataformas de drag queen para poder lucir más alto que su acompañante y aproximarse (en la medida de lo posible) al 1.95 del artista jerezano. “No he entendido nada”, soltó Ángel Llácer nada más arrancar su valoración al ver cómo los participantes se olvidaban incluso de la letra.

Y fue entonces cuando llegó el momento más especial del programa gracias a Jadel. Al tinerfeño le tocó hacer de Frank Sinatra -apodado mundialmente como 'la voz' por su legendaria forma de interpretar cada una de sus canciones- y el concursante estuvo más que a la altura de las circunstancias. Tras siete programas, Jadel ha demostrado tener precisamente la voz más camaleónica de la edición: puedes ver sus siete actuaciones hasta la fecha y no encontrarás dos imitaciones iguales. ¿Qué más se necesita para ganar un programa como Tu cara me suena?

Jadel logró aproximarse muchísimo a Sinatra, tanto en la voz como en su actitud sobre el escenario, dominando el mítico Come fly with me de principio a fin. Al término, el público entero se puso en pie para ovacionar al cantante. “El mejor Frank Sinatra que hemos tenido en Tu cara me suena”, dijeron desde el jurado. “Esto parece fácil, pero es lo siguiente a dificilísimo. Tenías que hacer parecer que ibas fluyendo, pero estabas controlando en cada momento, ha sido maravilloso”, valoró Carlos Latre. “Yo lo que he visto hoy es una actuación de un posible clarísimo ganador de Tu cara me suena”, elogió Llácer.

A continuación, apareció una Anne Igartiburu que empieza a encontrarle el punto al formato. Desde su vídeo de presentación, la presentadora de TVE apareció más suelta ante las cámaras en el sketch previo a su actuación. Entonando el Karma Chamaleon de Boy George, al fin pudimos ver a una Anne mucho más segura, mucho más divertida y moviéndose con más desparpajo por el escenario. La voz no estuvo tan conseguida, pero de todas todas ya es un gran paso.

Andrea Guasch vuelve a ganar con ayuda de Famous

El tramo final de la noche fue para Josie y Andrea Guasch. El primero, no nos cansamos de repetirlo, es el concursante revelación de la edición y nos da motivos para insistir en ello en todas y cada una de las galas. Esta vez, Josie hizo de Andrés do Barro con una letra íntegra en gallego (O tren) que el estilista, irreconocible físicamente y en su actitud, recitó con maestría. El programa aprovechó la ocasión para hacer un homenaje a Galicia con Llácer tocando (supuestamente) la gaita y con los bailarines del concurso, vestidos con el traje regional, danzando a ritmo de muñeira.

Finalmente, le llegó el turno a Andrea Guasch, a la que acompañó Famous para hacer juntos de Ariana Grande y The Weeknd con la canción Save your tears. La concursante estuvo más acertada que el invitado, al que le faltó algo de falsete para aproximarse mejor a la voz de Abel Makkonen. Pero era la actriz la que se sometía al examen y desplegó una gran agilidad vocal para conseguir los giros que hacen tan característica la forma de cantar de la estrella del pop estadounidense.

Tras quedar segunda en los votos del jurado, Guasch se acabó imponiendo gracias al 12 del público que la aupó hasta la victoria. La concursante, en su tercer triunfo esta temporada, quiso tener un detalle con Susi Caramelo y le cedió a ella los 3.000 euros del premio destinados a una ONG.

Así fue el reparto de votos de la Gala 7 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Jadel: 48 (12)

48 (12) Andrea Guasch: 43 (11)

43 (11) Miriam Rodríguez: 41 (10)

41 (10) Alfred García: 33 (9)

33 (9) Josie: 32 (8)

32 (8) Anne Igartiburu: 28 (7)

28 (7) Susi Caramelo: 27 (6)

27 (6) Agustín Jiménez: 20 (5)

20 (5) Merche: 16 (4)*

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público. El programa otorgó de forma automática el 4 a Merche al ausentarse de la gala por enfermedad.

Voto del público:

Andrea Guasch: 12

12 Jadel: 11

11 Josie: 10

10 Miriam Rodríguez: 9

9 Anne Igartiburu: 8

8 Alfred García: 7

7 Susi Caramelo: 6

6 Agustín Jiménez: 5

5 Merche: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató. El programa otorgó de forma automática el 4 a Merche al ausentarse de la gala por enfermedad.

Clasificación definitiva de la gala:

Andrea Guasch: 23

23 Jadel: 23

23 Miriam Rodríguez : 19

: 19 Josie: 18

18 Alfred García: 16

16 Anne Igartiburu: 15

15 Susi Caramelo: 12

12 Agustín Jiménez: 10

10 Merche: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público. Ante el empate en cabeza entre Andrea Guasch y Jadel, el voto del público (12 a la actriz, por 11 al cantante) determinó que la ganadora fuese la catalana.

Clasificación general:

Jadel: 143

143 Miriam Rodríguez: 139

139 Andrea Guasch: 137

137 Alfred García: 129

129 Merche: 118

118 Josie: 105

105 Anne Igartiburu: 91

91 Susi Caramelo: 84

84 Agustín Jiménez: 64

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las siete primeras galas

El Pulsador deparó las imitaciones de la Gala 8

Al final del programa, todos los concursantes se sometieron a las órdenes del Pulsador, que realizó un nuevo reparto de artistas a los que los participantes tendrán que imitar el próximo viernes en la Gala 8.

En esta ocasión, la máquina otorgó tres casillas especiales, una de ellas inédita esta edición: Training VIP. Su destinataria fue Anne Igartiburu, que la semana que viene imitará a Ana Torroja, con la que podrá 'entrenar' en persona con el objetivo de apuntalar su imitación.

Por otro lado, gracias al Trae a un amigo, Alfred tendrá que defender su actuación en la piel de Troy y Gabriela, protagonistas de High School Musical, junto a una invitada. La tercera casilla especial fue la de Te lo robo, que cayó en manos de Susi Caramelo. La humorista arrebató a Andrea Guasch el personaje de Rafaella Carrà y la actriz tuvo que volver a apretar el pulsador, que le dio esta vez a Jerry Lee Lewis. Por su parte, Merche mantiene a Isabel Pantoja, personaje que tenía que haber imitado en esta gala.

Todas las imitaciones de la séptima gala de Tu cara me suena 10: