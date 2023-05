'Tu cara me suena': Merche triunfó, Llàcer emocionó por Mónica Naranjo, y Amaia y Alfred 'Civera' se 'reencontraron'

Tu cara me suena avanza sin grandes sorpresas en el transcurso de su décima edición en Antena 3. La novena gala del programa deparó una nueva ronda de imitaciones en las que, nuevamente, destacaron Andrea Guasch, Jadel y Merche, que acabó consiguiendo su segunda victoria de la temporada en la piel de Mon Laferte.

'Tu cara me suena' se viraliza en Estados Unidos con 3 millones de reproducciones por Andrea Guasch y Famous

Más

Andrea Guasch imitó a Mónica Naranjo en un reto mayúsculo que se llevó los elogios del jurado, con confesión personal de Ángel Llàcer sobre su relación con la cantante, que fue jueza del talent durante las tres primeras ediciones del formato. El catalán, que acostumbra a provocar el delirio en el plató, se puso serio para lanzar un importante mensaje a la que fuese su compañera de mesa entre 2011 y 2014.

El concurso recibió la visita de David Fernández y Juanra Bonet, que acompañaron a Agustín Jiménez en una hilarante imitación a José Luis Perales junto a dos niños que el cómico y el presentador de Antena 3 emularon con suma gracia. No fueron los únicos famosos en saltar al escenario, ya que Alfred García se sometió al Original y Copia más impactante hasta la fecha en el programa junto a un David Civera con el que guarda un inesperado gran parecido físico.

La noche acabó con más invitados, en esta ocasión para la única actuación que no iba a 'examen'. Se trata de Mantra, grupo que ha formado el ex de Auryn Carlos Marco junto la youtuber Paula Pérez y el exparticipante de La Voz Kids Charly Weinberg. Juntos dieron vida a UPA Dance con su éxito Sámbame, en un homenaje a una mítica serie que ha vivido recientemente su regreso a Atresplayer Premium.

La noche más divertida de Agustín Jiménez

El programa encomendó una vez más a Miriam Rodríguez la misión de abrir la gala, ya que sus actuaciones a menudo son sinónimo de un buen número de inicio. Esta vez, la extriunfita tuvo que hacer de Meghan Trainor con su tema Made you look en una imitación no tan pulida como las anteriores. A pesar de ello, volvió a llevarse el beneplácito del jurado, que destacó sus intentos de reproducir la voz nasal de la artista estadounidense.

Tras la gallega, le llegó el turno a Agustín Jiménez, que ofreció su performance más divertida hasta la fecha gracias a la ayuda de Juanra Bonet y, sobre todo, de David Fernández. El concursante hizo de José Luis Perales, emulando una interpretación de su recordado Que canten los niños, con sus dos amigos haciendo de dos pequeños infantes. Pese a lo paródico del número, el extremeño logró acercarse a la voz y los gestos del mítico cantante y compositor. El trío dio juego durante toda la velada, protagonizando algunas de las bromas más aplaudidas entre los presentes.

Andrea Guasch arranca la confesión de Llácer

Acto seguido, llegó una de las actuaciones más brillantes de la gala, con Andrea Guasch asumiendo un reto complicadísimo que solventó de forma sobresaliente. La actriz, otra vez “de matrícula de honor”, logró imitar la voz de Mónica Naranjo y sus Campanas del amor, emulando con solvencia su dicción, sus giros y su particular vibrato lírico. La puesta de largo de Guasch se llevó los elogios del jurado, con una confesión de Ángel Llácer sobre la artista a la que interpretaba.

“Esto es muy fuerte. Si haces bien a Mónica Naranjo demuestras que mereces ganar este programa. No conozco a nadie que lo haga bien nunca. Porque, además, Mónica Naranjo es una de las personas a las que en la vida no le he dicho suficiente lo que la he querido. Cuando la tuve aquí al lado la quería mucho, se fue, y nunca más se lo he dicho. Muchas veces pienso: 'Tendrías que decir más a la gente que la quieres'. Y ya está, esto ha sido un paréntesis que he hecho”, dijo muy serio el presidente, mientras Manel Fuentes le quitaba hierro al asunto asegurando que el catalán “se está haciendo mayor”.

Tras este momento emotivo, fue Josie el encargado de subirse al clonador para imitar a El Príncipe Gitano y su canción Tani. El estilista, que arrasó el pasado viernes logrando pleno de doces haciendo de Villano Antillano, pinchó esta vez en su actuación, que lo llevó a lo más bajo de la clasificación. El alumno más aplicado de la clase no tuvo su mejor noche, lastrado por un estilo flamenco (con sus quejíos) que no supo interpretar.

El reencuentro de 'Amaia' y Alfred

Y fue entonces cuando pudo haberse producido un momentazo de lo más televisivo que, esta vez, Tu cara me suena quiso evitar. A Anne Igartiburu le tocó hacer de Amaia Romero, ganadora de OT 2017, donde fue junto a Alfred García una de las parejas protagonistas de la edición hasta el punto de ir juntos a Eurovisión.

Nadie hizo ninguna mención al respecto, más allá de un intento oportuno de Manel Fuentes al preguntarle al catalán si a su compañera se le daba bien imitar a la navarra. “Lo tienes clavado”, se limitó a decir a una Anne Igartiburu que tampoco tuvo el día con el tema Bienvenidos al show. Y aunque supo integrar la esencia angelical de Amaia, la presentadora de TVE no estuvo acertada vocalmente e incluso llegó a olvidarse de la letra en varios fragmentos de la canción.

El programa colocó a Susi Caramelo entre 'Amaia' y Alfred, con la cómica imitando a un C Tangana de lo más gamberro, personaje cuya actitud sobre el escenario sí pudo plasmar. Vocalmente tampoco estuvo atinada, eso sí, en un nuevo alarde de la producción del formato reproduciendo magistralmente en plató el videoclip de Ingobernable.

A continuación, ahora sí, le tocó el turno a Alfred García, que protagonizó el mejor Original y copia de la historia de Tu cara me suena junto a David Civera. Y es que al margen de su buena imitación (en la voz, el baile y los gestos), el parecido físico entre ambos cantantes fue inesperadamente impactante, algo que todos se lanzaron a destacar.

La dirección del programa también supo jugarlo bien con una realización de la actuación inteligente y televisiva, dando espacio y protagonismo a ambos artistas por igual hasta el clímax del famoso hit Bye bye. Alfred desveló entonces que David Civera fue su primer ídolo de cuando era niño y sus padres, presentes en plató, lo demostraron compartiendo con los espectadores un vídeo de su infancia en el que imitaba al que fuese representante de España en Eurovisión 2001.

Merche triunfa en la piel de Mon Laferte

Jadel y Merche fueron los dos últimos concursantes en salir a la palestra. El canario volvió a demostrar su lado más camaleónico transformándose en Camilo con su canción Pegao. Y aunque el personaje no le supuso una excesiva dificultad, lo cierto es que el tinerfeño logró asemejarse con la voz y los gestos al artista colombiano.

Finalmente, la gaditana cerró la gala con una actuación memorable en la piel de Mon Laferte. Merche interpretó su tema Tu falta de querer, una canción de gran exigencia vocal que la andaluza entonó con una fuerza y un desgarro que recordaron a los de la cantante chilena. “Hoy le has echado... cuyons”, celebró Lolita. “Merche lleva unas semanas currándoselo muchísimo. Esta actuación le venía como anillo al dedo, la ha sentido, nos ha hecho sentir, vibrar y emocionarnos en el plató, ha sido espectacular”, afirmó por su parte Latre.

Merche y Agustín Jiménez empataron en los puntos del jurado y Ángel Llácer decidió poner al humorista en lo más alto de la tabla, consiguiendo el 12 final de la mesa. No obstante, el voto del público acabó apeando al extremeño de la victoria en favor de Merche que, con un total de 23 puntos, se convirtió en la ganadora de la gala.

Así fue el reparto de votos de la Gala 9 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Agustín Jiménez: 42 (12)

42 (12) Merche: 42 (11)

42 (11) Jadel: 38 (10)

38 (10) Alfred García: 36 (9)

36 (9) Andrea Guasch: 35 (8)

35 (8) Miriam Rodríguez: 35 (7)

35 (7) Anne Igartiburu: 23 (6)

23 (6) Susi Caramelo: 20 (5)

20 (5) Josie: 17 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público. Ante el empate en cabeza, Ángel Llácer, como presidente del jurado, puso a Agustín Jiménez por encima de Merche. Además, colocó a Andrea Guasch por encima de Miriam Rodríguez.

Voto del público:

Merche: 12

12 Andrea Guasch: 11

11 Alfred García: 10

10 Jadel: 9

9 Miriam Rodríguez: 8

8 Susi Caramelo: 7

7 Agustín Jiménez: 6

6 Anne Igartiburu: 5

5 Josie: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Merche: 23

23 Alfred García: 19

19 Andrea Guasch: 19

19 Jadel: 19

19 Agustín Jiménez: 18

18 Miriam Rodríguez : 15

: 15 Susi Caramelo: 12

12 Anne Igartiburu: 11

11 Josie: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Jadel: 181

181 Miriam Rodríguez: 176

176 Andrea Guasch: 175

175 Alfred García: 160

160 Merche: 156

156 Josie: 137

137 Anne Igartiburu: 117

117 Susi Caramelo: 106

106 Agustín Jiménez: 90

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las nueve primeras galas

El Pulsador deparó las imitaciones de la Gala 10

Al fina del programa, todos los concursantes volvieron a pasar por el Pulsador, que repartió los artistas a los que los participantes tendrán que imitar la próxima semana.

En esta ocasión, aparecieron dos casillas especiales. La primera, la más repetida de la temporada: Trae a un amigo. Josie estará de nuevo acompañado de un invitado para imitar a Dani Martín y Amaia Montero con su “himno generacional” Puede ser. De momento, no se ha desvelado quién será la persona encargada de cantar junto al concursante. Por otro lado, un nuevo Original y copia con el que veremos a Jadel cantando junto a Álvaro de Luna, al que tendrá que imitar en el plató de Antena 3

Todas las imitaciones de la décima gala de Tu cara me suena 10: