Miriam Rodríguez se llevó el triunfo en 'Tu cara me suena', que vivió una actuación 'premonitoria' de Alfred García

El jurado de Tu cara me suena intentó en su sexta entrega favorecer a aquellos concursantes que no suelen tener buena puntuación y que, esta vez, sí tuvieron una buena noche. Esto se tradujo en un impulso a Anne Igartiburu hasta la tercera posición, solo superada por Alfred y Miriam Rodríguez, que se convirtió por primera vez en ganadora de gala.

El reparto de puntos favoreció a los dos exalumnos de la Academia de OT 2017, propiciando un recorte de distancias en lo más alto de la clasificación general y una mayor incertidumbre sobre quién se llevará la victoria final en el programa de Antena 3. Jadel, Andrea Guasch y Merche (los tres únicos vencedores de gala hasta la fecha), obtuvieron notas más discretas, por lo que la lucha por el podio está cada vez más apretada.

En la otra cara de la moneda, Susi Caramelo y Agustín Jiménez volvieron a ser castigados en las votaciones, que, de momento, no han terminado de reconocer el trabajo en el apartado de comedia que ambos realizan semana a semana en el formato. Por su parte, Josie sigue en su línea, coronándose viernes tras viernes como el alumno más aplicado y entusiasta de la clase. Todo ello, en una noche que tuvo a Laura Gallego como invitada. La cantante de coplas cambió de registro para meterse en la piel de Laura Pausini y su hit En cambio no.

Josie sale indemne de su zona de confort

Jadel tuvo la responsabilidad de abrir por primera vez la gala, inundando de buen rollo el plató de Antena 3 desde los primeros compases de la noche. El canario tuvo que imitar a Seguridad Social con su emblemático 'himno' Quiero tener tu presencia y, una vez más, logró encontrar los matices que le acercaron al líder del grupo. A pesar de que era un tema con el que aparentemente no iba a poder lucirse, el tinerfeño consiguió despojarse de su acento y moduló su voz, haciendo hincapié en el vibrato de los graves, hasta parecerse bastante a la de José Manuel Casañ.

Josie cogió el testigo de su compañero con una actuación con la que al fin logró salir de su zona de confort. Al estilista le tocó hacer de Bunbury, el artista más alejado hasta la fecha de su propia persona. Y, una semana más, el modista se coronó como el concursante más aplicado, demostrando que no hace falta ser cantante para realizar un gran número musical y para transformar su voz en pos de favorecer todas y cada una de las imitaciones. Josie acompañó su apuesta por los graves, y la articulación abierta de las palabras, con una postura corporal que le aproximó al cantante de Héroes del silencio.

La tercera en salir al escenario fue Andrea Guasch, que volvió a evidenciar la espectacular capacidad que tiene para realizar 'en directo' bailes imposibles sin que esto afecte lo más mínimo al apartado vocal. Y aunque la imitación en la voz no fue la más brillante, sí lo fue su despliegue coreográfico, reproduciendo al detalle el divertido 'work out' del videoclip del remix de Physical lanzado por Dua Lipa a comienzos de 2020. La actriz catalana no logró una notable puntuación pero se ha encumbrado como la encargada cada viernes de marcarse el gran 'numerazo' de la noche.

Susi Caramelo, imitación y humor sin premio

La parte intermedia de la gala estuvo marcada por la comedia. Primero con un Agustín Jiménez algo encasillado que tampoco ha sabido aprovechar las imitaciones más favorables que le han tocado hasta la fecha. Esta vez, el humorista tuvo que hacer de Scatman con una letra imposible de reproducir, incluso con la ayuda del teleprompter del que disponen en plató los concursantes.

Al extremeño le siguió Merche, que brindó una de sus mejores imitaciones en esta décima edición del programa. La gaditana imitó a Amaia Uranga de Mocedades, con el tema La secretaria, cuya letra fue discutida por la propia artista, que lanzó un breve alegato feminista antes de saltar al escenario. “No estoy de acuerdo, menos mal que las cosas han cambiado y que vamos evolucionando”, valoró ante Manel Fuentes. Merche se quitó también el acento y su vibrato y quejío más característicos para emitir una voz limpia que recordó mucho a la de la cantante vasca. Su esfuerzo fue reconocido por los cuatro jueces.

Y, de vuelta a la comedia, entró en escena Susi Caramelo, que se trajo a su amigo Aníbal Gómez, cómico e integrante de Ojete Calor para hacer juntos de Enrique y Ana. La catalana se convirtió en niña por una noche con un personaje que le vino como un guante. Primero para demostrar que se puede hacer una buena imitación a través de la comedia y segundo para llevar desde ese momento el peso de la gala en una trama que el programa supo explotar a la perfección. Tras su número, una traviesa Susi Caramelo se sentó en un pequeño pupitre infantil desde el cual sacó carcajadas como nunca antes esta temporada.

Alfred García y su ¿inspiración para el Benidorm Fest?

Alfred García tuvo que imitar a Stephen Sánchez, un artista al que en un principio no conocía, pero al que se le parecía bastante en la voz y que le acabó marcando más de lo que nadie imaginaba. Y es que para él fueron los cuatro 12 del jurado, que le coronó como el mejor de la noche para los jueces. Una decisión que acabó cuestionando el público con su voto en favor de su compañera Miriam.

La actuación de Alfred fue de nuevo un alarde de maestría por parte del magnífico equipo de producción, atrezo y realización del talent. El programa replicó toda la escenografía del videoclip de la canción Until I found you, el cual recordó desde el primer segundo a la propuesta con la que Alfred García se presentó en el Benidorm Fest 2023.

El número arrancó con Alfred al volante de un coche descapotable, del que se bajaba para moverse por un escenario convertido para la ocasión en un plató de cine con estética y vestuario de los años 50, y con una secuencia en blanco y negro incluida. El show del concursante en la gala, grabada durante el pasado otoño, pudo servir de inspiración para el joven en la puesta en escena que presentó en febrero de este 2023 en Benidorm para su tema Desde que tú estás. En ella, Alfred viajaba al pasado para rendir homenaje al Festival de Benidorm de 1962.

Miriam Rodríguez triunfa con Adele

En el último tramo de la velada, le llegó el turno a Anne Igartiburu y Miriam Rodríguez, que vivieron su mejor noche hasta la fecha en esta competida edición. La primera estuvo acompañada de Luis Larrodera para meterse juntos en la piel de Álex y Christina con el mítico ¡Chas! Y aparezco a tu lado. Lástima que el presentador apenas pudiese cantar, ya que es ella la que llevaba el peso de la canción. Eso sí, lo hizo con una seguridad y soltura con la que logró su mejor imitación hasta el momento y su mejor posición en la tabla con una preciada 'medalla de bronce'.

El oro fue para Miriam Rodríguez, que ofreció su mejor interpretación vocal esta edición en su actuación por Adele con su emotivo Easy on me. La gallega consiguió incluso por momentos realizar algunos giros que recordaron a los de la británica, lo cual fue bien valorado por los jueces.

Estos la colocaron en una segunda posición por detrás de Alfred García. Sin embargo, el público votó de forma inversa, provocando un empate exacto entre ambos. No obstante, como el respetable siempre tiene la última palabra, y el 12 de los presentes fue para ella (frente al 11 que se llevó Alfred), Miriam acabó proclamándose ganadora de la gala.

Así fue el reparto de votos de la Gala 6 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Alfred: 48 (12)

48 (12) Miriam Rodríguez: 43 (11)

43 (11) Anne Igartiburu: 35 (10)

35 (10) Jadel: 34 (9)

34 (9) Merche: 33 (8)

33 (8) Andrea Guasch: 32 (7)

32 (7) Josie: 27 (6)

27 (6) Agustín Jiménez: 20 (5)

20 (5) Susi Caramelo: 16 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Miriam Rodríguez: 12

12 Alfred García: 11

11 Merche: 10

10 Anne Igartiburu: 9

9 Andrea Guasch: 8

8 Jadel: 7

7 Josie: 6

6 Susi Caramelo: 5

5 Agustín Jiménez: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Miriam Rodríguez : 23

: 23 Alfred García: 23

23 Anne Igartiburu: 19

19 Merche: 18

18 Jadel: 16

16 Andrea Guasch: 15

15 Josie: 12

12 Susi Caramelo: 9

9 Agustín Jiménez: 9

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Jadel: 120

120 Miriam Rodríguez: 120

120 Andrea Guasch: 114

114 Alfred García: 113

113 Merche: 110

110 Josie: 87

87 Anne Igartiburu: 76

76 Susi Caramelo: 72

72 Agustín Jiménez: 54

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las seis primeras galas

El Pulsador deparó las imitaciones de la Gala 7

Finalmente, todos los participantes pasaron de nuevo por el Pulsador, que realizó un nuevo reparto de artistas a los que los concursantes tendrán que imitar dentro de una semana.

Esta vez, el aparato otorgó tres casillas especiales, dos de ellas con la misma mecánica: Trae a un amigo. Tanto Agustín Jiménez como Andrea Guasch tendrán que defender su actuación junto a un invitado. El cómico para hacer de Massiel y Bertín Osborne, mientras que la actriz lo hará para meterse en la piel de Ariana Grande y The Weeknd.

La tercera casilla especial fue la de Te lo robo, que cayó en manos de Jadel. El tinerfeño arrebató a Alfred el personaje de Frank Sinatra y el triunfito tuvo que volver a apretar el pulsador, que le dio esta vez a Annie Lennox.

Todas las imitaciones de la séptima gala de Tu cara me suena 10: