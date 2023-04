'Tu cara me suena' escuchó el valioso consejo de María del Monte a Igartiburu, y vivió el homenaje triunfal de Merche

Tu cara me suena regresó este viernes a la parrilla de Antena 3 tras haber descansado el pasado viernes por la Semana Santa, en la que se emitió un refrito de las mejores actuaciones de la historia del formato. El show de imitaciones retomó su recién estrenada décima edición con una tercera gala que regaló a los espectadores grandes actuaciones que confirman el buen nivel del casting seleccionado para esta entrega del formato.

Samantha Hudson aceptó la oferta de 'Tu cara me suena' después de su sorprendente actuación

Más

Manel Fuentes sorprendió a los seguidores al comienzo de la noche al anunciar la baja por enfermedad de Lolita, a la que sustituyó puntualmente María del Monte, exconcursante de Tu cara me suena 2. La cantante no debutaba en estas labores, ya que formó parte de la mesa del jurado en 2013 durante un especial benéfico del programa llamado Tu cara más solidaria.

La andaluza tuvo que ejercer de jueza, con voz y voto, valorando las actuaciones de los participantes, entre los cuales se encuentra una de sus mejores amigas, Anne Igartiburu. Aunque ambas se han dejado ver cantando juntas a través de las redes sociales, esta era la primera vez que María del Monte veía a la presentadora protagonizar un gran espectáculo en un plató tan imponente como el del show de Atresmedia. Pero después de tres galas, la vasca sigue mostrándose algo insegura ante las cámaras, por lo que la artista no perdió la oportunidad de darle un gran consejo para que comience a disfrutar de la experiencia.

Todo ello en una noche que tuvo a un sorprendente Octavi Pujades como invitado, muchas risas -provocadas por Agustín Jiménez y Susi Caramelo- y lágrimas, las que brotaron del rostro de Merche tras su bonita actuación homenaje a su padre. Para ella fue la merecida victoria de la noche.

Jadel roza de nuevo la perfección

Tu cara me suena puso toda la comedia en el asador en el primer tramo de la gala. Primero, con un Agustín Jiménez al que se le atragantó el inglés de DJ Bobo en su recordado Chihuahua, cántico que el humorista explotó con el público durante toda la velada. Poco después, a través de Susi Caramelo, que se trajo a su amigo Víctor F. Clares, de Ladilla Rusa, para cantar con él su hit Kitt y los coches del pasado.

El programa volvió a dejar a Agustín y Susi fuera de la competición real, con dos canciones destinadas a poner la nota de humor al show. No es el caso de Jadel, al que le tocó un Manuel Turizo que, pese a poder aproximarse más a su estilo, logró bordar rozando una semana más la perfección. El canario moduló su voz, su acento y sus gestos para dar con los matices que le acercaran al personaje. Sin duda, es uno de los claros favoritos al triunfo.

María del Monte, a Anne Igartiburu: “Sé gamberra”

Anne Igartiburu completó esa primera tanda de concursantes en salir al escenario. Y lo hizo metiéndose en la piel de Neil Tennant, vocalista de los Pet Shop Boys y su recordada versión el Always on my mind de Elvis Presley. La presentadora de TVE estuvo de nuevo correcta, pero no logró que su emoción traspasara la pantalla, por lo que obtuvo una de cal y otra de arena por parte del jurado.

“Te voy a decir una cosa: de hombre, de mujer, o de lo que sea, la categoría se tiene o no se tiene y a Anne Igartiburu le sobra. Me ha sorprendido todo. Yo que la conozco bien, sé que ha tenido que estudiar los gestos porque a ella normalmente no le sale. Eso a ella no le sale de dentro para fuera, ella se lo ha tenido que aprender de fuera, para dentro”, valoró Del Monte tras su actuación.

Al final de la noche, el jurado colocó a Igartiburu en la parte más baja de la tabla: “Te voy a decir una cosa, Anne. A mí me gusta mucho cómo lo estás haciendo, muchísimo, te lo digo de corazón. Pero ya quiero dejar de ver tu cerebro, quiero empezar a ver tu alma, porque el cerebro ya sabemos que te lleva a buen sitio. Olvídate de esto y empieza a jugar”, le recomendó Ángel Llácer, al que interrumpió María del Monte para dar un valioso consejo a la concursante.

“¿Puedo decir una cosa? Anne, pásatelo bien. No entres a competir, disfruta de esto y sé gamberra. Ya está”, le dijo sincera a su amiga. Unas necesarias palabras que recibió agradecida Anne Igartiburu, a la que solo le falta eso que tanto le han repetido: olvidarse de la técnica, desencorsetarse y comenzar a disfrutar de su paso por el programa.

Andrea se descuelga del podio y Josie 'pincha' con WRS

Una actitud que sí ha logrado asumir Josie, el participante que más ha sorprendido desde que arrancase la décima entrega del concurso. El estilista se lo pasa como un niño en cada una de sus actuaciones y eso acaba remando a favor de obra en cada gala. Sin embargo, esta vez eso no fue suficiente para que Josie lograse encandilar con su imitación de WRS, representante de Rumanía en Eurovisión 2022 con su tema Llámame. El modista pinchó en su número, lastrado por una coreografía que desorientó al participante en varias ocasiones.

Por su parte, Miriam Rodríguez y Alfred García cumplieron de forma notable con sus imitaciones a Cher y The Killers, respectivamente. La primera fue elogiada por una actuación [versionando el (I can't get no) Satisfaction de los Rolling Stones] en la que, por primera vez, logró parecerse de verdad a la artista que emulaba. El segundo, con Human, se renganchó a la pelea por la victoria, ayudado por la similitud entre su voz y la de Brandon Flowers, vocalista de la banda americana.

Una batalla por el triunfo final de la que, de momento, parece haberse descolgado Andrea Guasch. Su gran imitación de Miley Cyrus y su tema Nothing breaks like a heart no fue reconocida por los jueces, que la penalizaron en las votaciones. La actriz catalana, que arrancó la edición por todo lo alto con su viral 'Chanelazo', cayó varios puestos en la clasificación general en una noche en la que, por cierto, estuvo acompañada de forma simbólica por su marido Rosco, que prometió regresar este año para cantar junto a la participante.

Merche triunfa con su imitación homenaje

Pero la gran vencedora de la gala fue Merche. Y de forma más que merecida. La cantante vivió una gran noche en la que le tocó imitar a Juanita Reina con su clásico Lola, la piconera. Antena 3 volvió a lucir los galones de la gran producción que tiene en el formato, arropando su actuación con un increíble trabajo de escenografía, vestuario y figuración para recrear la escena de la famosa película. Un número tras el cual la cantante no pudo evitar romper a llorar.

“Estoy muy emocionada, porque esta película, cuando yo era chiquitita recuerdo que mi madre me la ponía y me explicaba que se había grabado en Cádiz. Se menciona a mi barrio, el barrio de La Viña y me acuerdo de mi padre. Para ti, Papá”, interrumpió entre lágrimas, mandando un beso al cielo. “Me emociono mucho”, reconoció la artista tras una actuación homenaje que fue bien valorada por jurado y público. Precisamente, fue el respetable el que la encumbró a lo más alto del ránking, otorgándole el 12 que la hizo desempatar con Alfred.

Así fue el reparto de votos de la Gala 1 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Alfred: 46 (12)

46 (12) Merche: 46 (11)

46 (11) Miriam Rodríguez: 36 (10)

36 (10) Jadel: 36 (9)

36 (9) Andrea Guasch: 34 (8)

34 (8) Anne Igartiburu: 27 (7)

27 (7) Susi Caramelo: 24 (6)

24 (6) Josie: 23 (5)

23 (5) Agustín Jiménez: 16 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público. Ante el doble empate técnico, Ángel Llácer, como presidente del jurado, puso a Alfred por encima de Merche y a Miriam por encima de Jadel.

Voto del público:

Merche: 12

12 Miriam Rodríguez: 11

11 Alfred García: 10

10 Andrea Guasch: 9

9 Jadel: 8

8 Josie: 7

7 Anne Igartiburu: 6

6 Susi Caramelo: 5

5 Agustín Jiménez: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Merche: 23

23 Alfred García: 22

22 Miriam Rodríguez : 21

: 21 Andrea Guasch: 17

17 Jadel: 17

17 Anne Igartiburu: 13

13 Josie: 12

12 Susi Caramelo: 11

11 Agustín Jiménez: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Jadel: 63

63 Miriam Rodríguez: 62

62 Merche: 61

61 Alfred García: 56

56 Andrea Guasch: 55

55 Anne Igartiburu: 39

39 Josie: 39

39 Susi Caramelo: 31

31 Agustín Jiménez: 26

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las tres primeras galas

El pulsador deparó las imitaciones de la Gala 4, con sorpresa

Para terminar, todos los participantes pasaron una vez más por el Pulsador del programa. Este hizo el habitual reparto de artistas a los que los concursantes tendrán que imitar la semana que viene... Y llegó con sorpresa: el estreno de una nueva mecánica.

Miriam Rodríguez y Susi Caramelo recayeron en la casilla de Duelo que les obligará a enfrentarse en una batalla en al que imitarán al mismo artista: Rosalía. Aunque esto ya ha ocurrido en ediciones pasadas, ahora el resultado del duelo tendrá un impacto en las votaciones. A Josie le tocó la otra casilla especial de la jornada, con un inédito Trae a dos amigos con los que el estilista tendrá que imitar a The Buggles.

Todas las imitaciones de la cuarta gala de Tu cara me suena 10: