'Tu cara me suena': Josie arrasa al fin en la noche más emocionante de Anne Igartiburu por las Campanadas

Tu cara me suena vivió este viernes la gala más emotiva de su décima edición en Antena 3. Por un lado, por el momentazo vivido con Anne Igartiburu entonando ante Ana Torroja el himno de Mecano Un año más que tantos 31 de diciembre escuchó mientras daba las Campanadas de TVE. Por otro, por las lágrimas de Josie al lograr su primera victoria tras muchas semanas demostrando ser el concursante revelación de la temporada.

'Tu cara me suena' se viraliza en Estados Unidos con 3 millones de reproducciones por Andrea Guasch y Famous

Más

El estilista tenía un reto mayúsculo que afrontó con entusiasmo, sabedor de que esta vez sí podría ser reconocido por público y jurado. Josie tuvo que imitar a Villano Antillano en su exitosa sesión con Bizarrap, cuya canción tiene una letra larga y compleja que el concursante pudo recitar de principio a fin. Después de siete galas demostrando ilusión, entrega y mucho trabajo, el diseñador arrasó en las votaciones, consiguiendo por unanimidad su primer triunfo en el programa.

Una 'medalla de oro' que, tras la baja por enfermedad de Merche la semana pasada, acerca a Josie al Top-5 del cual saldrán los cinco finalistas de esta edición. A partir de Tu cara me suena 3 (incluida), todas las finales contaron con cinco participantes. Habrá que esperar para ver si el modista consigue colarse en la gala definitiva del programa o tendremos una final compuesta por los cinco cantantes de la temporada. De momento, tras la octava gala, Josie se queda a tan solo cuatro puntos de Merche, por lo que la batalla está servida.

La velada, que deparó un buen puñado de buenos números musicales, tuvo su colofón con Diego Arroyo, vocalista del grupo Veintiuno, saltando al escenario como invitado en una divertida imitación de Robbie Williams, con su tema Candy, que puso la público en pie. “Soy un fan incondicional de Robbie, he estado en sus conciertos y le has dado todo el rollazo. Ha sido maravilloso”, valoró Carlos Latre, que propuso que el artista fuese concursante de Tu cara me suena 11.

Miriam Rodríguez acapara elogios con Amy Winehouse

Andrea Guasch fue la encargada de abrir las actuaciones sometidas 'a examen' y lo hizo con su primer cambio de sexo de la edición. La joven volvió a impresionar al meterse en la piel de Jerry Lee Lewis y su mítica Great balls of fire en una actuación que sirvió como homenaje al cantante, que falleció a finales del pasado mes de octubre, semanas antes de la grabación del programa. Guasch consiguió emular la voz del artista, afinando cada nota a la perfección y recreando también su característica actitud al piano.

Susi Caramelo cogió el testigo de la actriz, volviendo a ser la encargada de impregnar el plató de comedia desde los primeros compases de la noche. La humorista tuvo que interpretar a Rafaella Carrá con Bailo, bailo, una canción cuyo título era toda una declaración de intenciones. La cómica se vio obligada a renunciar a la imitación para poder seguir los pasos de una complicadísima coreografía que ejecutó con solvencia pero que le hizo perder el aliento. Caramelo perdió el hilo de la letra del tema, se asfixió en sus últimos compases (provocando risas entre el público), pero recibió felicitaciones por sus grandes dotes con el baile.

A continuación, fue el turno de Miriam Rodríguez, que vivió una de sus mejores noches dando vida a Amy Winehouse con su hit Rehab. La gallega se sintió cómoda intentando aproximarse (en la medida de lo posible) a la voz de la leyenda británica, logrando ese sonido 'metalizado' que la caracterizaba aunque, eso sí, demasiado gritado por momentos. A pesar de ello, se volvió a llevar los piropos de la mesa del jurado.

El oportuno guiño de Anne Igartiburu en su primer año sin Campanadas

Agustín Jiménez no termina de dar con la tecla en Tu cara me suena. El extremeño tiene junto a Susi Caramelo el cometido de aportar la nota cómica en el formato y, prueba de ello, son los personajes que a ambos le ha designado el Pulsador a lo largo de la temporada. Lástima que el cómico no se lleve el reconocimiento de los jueces, ni siquiera cuando se toma en serio su actuación. Ha sido el caso de esta gala, en la que Jiménez imitó a Topolino Radio Orquesta con su tema Mi casita de papel. El concursante estuvo correcto, con una voz bastante conseguida, en una performance con la que los jueces, finalmente, fueron excesivamente exigentes. “No has dado un tono en toda la canción”, aseguró Chenoa en una afirmación poco rigurosa. A pesar de sus intentos, Jiménez volvió a ocupar el último puesto de la clasificación.

Tras el cómico, fue Jadel el que se subió al clonador para emular a Bruno Mars en la que ha sido una de las actuaciones menos brillantes del canario hasta la fecha. El tinerfeño interpretó el hit Versace on the floor en el que, por primera vez, no logró emular la voz del cantante durante gran parte del tema, sino sonar con su propia voz. Además, los agudos de la canción le venían demasiado altos, lo que hizo que se encontrase forzado (y al límite de afinación) durante algunos momentos de su puesta de largo.

Y fue entonces cuando se vivió en el plató de Antena 3 uno de los grandes momentazos de la noche, y de la edición en general. Manel Fuentes recibió con honores a Ana Torroja, cantante que acudió al programa para ayudar a Anne Igartiburu en su reto Training VIP, una casilla del Pulsador en la que los participantes reciben consejos por parte del propio artista al que tienen que imitar. La vocalista de Mecano elogió el trabajo y la valentía de todos los participantes antes de ver un vídeo en el que la madrileña 'entrenaba' a la presentadora de TVE durante sus ensayos.

En un movimiento inteligente por parte de Tu cara me suena, Anne Igartiburu tuvo la oportunidad de entonar Un año más, conocido tema de Mecano que se ha convertido en todo un himno de la Nochevieja. Este guiño a las Campanadas, que durante 17 años ininterrumpidos presentó Igartiburu en Televisión Española, llegó además en un momento de lo más oportuno, ya que esta gala fue grabada días antes de conocerse que la cadena pública la apartaba por primera vez en casi dos décadas de la noche más esperada de las Navidades.

Por ello, no es de extrañar la desbordada emoción que la participante mostró durante toda la velada: “Hay un link emocional, si ya Mecano ha sido nuestra banda sonora, esa canción es de todos y un poquito también, si me permites, mía”, reconoció Anne ante Manel Fuentes antes de su actuación. Sobre el escenario, se pudo ver a una Igartiburu al borde de las lágrimas en una circunstancia que le acabó afectando a la voz. Sea como sea, se llevó el reconocimiento de Torroja y el “regalo” de poder cantar un fragmento de la canción junto a ella. “Como buena vasca, yo me contengo, pero cuando llegue a casa me voy a pegar una llorera... porque ha sido emocionantísimo”, confesó la concursante.

Josie arrasa como Villano Antillano

Y para noche de grandes emociones la que vivió Josie, que al fin obtuvo el reconocimiento en forma de puntos en las votaciones. El estilista hizo de Villano Antillano en la BZRP Music Sessions Vol. 51 recitando de memoria, como mencionamos, la complicada letra de la canción. A su término, Manel Fuentes quiso compartir con la audiencia la intrahistoria de esta performance: “Los concursantes siempre tienen una pantalla de referencia con la letra. Josie en este número no tenía pantalla”, puso en valor el catalán antes de que los jueces se sumasen a las felicitaciones hacia el participante.

Para él fueron los cuatro doces del jurado, que fueron reafirmados con el 12 del público presente en plató. Al recibir su premio, Josie no pudo contener la emoción: “Gracias Manel por convencerme para venir a un programa tan guay. Nunca he estado en un programa de televisión así, es el mejor programa que he hecho en mi vida, y que voy a hacer, porque no existe nada igual, no lo hay. Cuando termine, me iré y esto no se va a repetir. Me encanta haber pasado por aquí y haber podido ganar esta gala”, dijo entre lágrimas el diseñador, que recibió los 3.000 euros de la gala que quiso destinar a Cáritas.

Antes de ese clímax, Merche y Alfred García fueron los encargados de realizar las dos últimas actuaciones de la gala. La primera se transformó en Isabel Pantoja con El moreno, un tema que, en la línea de Jadel, se escuchó más la voz de la concursante que la de la tonadillera. A Merche le faltó plasmar en su interpretación ese vibrato tan característico de la cantaora.

El segundo, Alfred García, contó con la ayuda de Marina Carmona para hacer juntos de Troy y Gabriela con el Breaking Free de la icónica película High School Musical. Su buen trabajo, y su cierto parecido físico con el joven Zac Efron, no acabó siendo valorado por el jurado.

Así fue el reparto de votos de la Gala 8 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Josie: 48 (12)

48 (12) Miriam Rodríguez: 41 (11)

41 (11) Jadel: 40 (10)

40 (10) Andrea Guasch: 39 (9)

39 (9) Anne Igartiburu: 29 (8)

29 (8) Merche: 28 (7)

28 (7) Alfred García: 26 (6)

26 (6) Susi Caramelo: 21 (5)

21 (5) Agustín Jiménez: 16 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Josie: 12

12 Miriam Rodríguez: 11

11 Andrea Guasch: 10

10 Jadel: 9

9 Merche: 8

8 Anne Igartiburu: 7

7 Alfred García: 6

6 Susi Caramelo: 5

5 Agustín Jiménez: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Josie: 24

24 Miriam Rodríguez : 22

: 22 Andrea Guasch: 19

19 Jadel: 19

19 Anne Igartiburu: 15

15 Merche: 15

15 Alfred García: 12

12 Susi Caramelo: 10

10 Agustín Jiménez: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Jadel: 162

162 Miriam Rodríguez: 161

161 Andrea Guasch: 156

156 Alfred García: 141

141 Merche: 133

133 Josie: 129

129 Anne Igartiburu: 106

106 Susi Caramelo: 94

94 Agustín Jiménez: 72

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las ocho primeras galas

El Pulsador deparó las imitaciones de la Gala 9

Antes de que Josie repitiese su actuación, los participantes volvieron a pasar por el Pulsador, que realizó un nuevo reparto de artistas a los que los concursantes tendrán que imitar en la próxima gala.

De nuevo, aparecieron tres casillas especiales. La primera, una de las más repetidas este año: Trae a dos amigos. Agustín Jiménez estará acompañado de dos invitados para imitar a José Luis Perales. Se desconoce la identidad de estos dos amigos y también la actuación que juntos tendrán que reproducir.

Por otro lado, gracias al Original y copia, veremos a Alfred García cantando junto a David Civera, al que tendrá que imitar en el plató de Antena 3. La tercera casilla especial fue la de Te lo robo, que cayó en manos de Andrea Guasch. La actriz catalana hizo un favor a Susi Caramelo, arrebatándole a Mónica Naranjo, complicada imitación que la cómica quería evitar. En su lugar, la humorista tendrá que hacer de C Tangana.

Todas las imitaciones de la séptima gala de Tu cara me suena 10: