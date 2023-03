Jadel logra otro 'pleno al 12' en 'Tu cara me suena' en una gala con Samantha Hudson como gran revelación

El gran nivel con el que Tu cara me suena arrancó el pasado viernes su décima edición en Antena 3 no fue casualidad. El talent de imitaciones ha ofrecido a los espectadores una segunda gala de altos vuelos en la que ya se empiezan a destapar los primeros favoritos de la temporada. Entre ellos está Jadel, que se ha alzado con un nuevo 'pleno al 12' (los cuatro 12 del jurado y el 12 del público) tras el que consiguió hace siete días Andrea Guasch con su 'Chanelazo'. Dos plenos consecutivos en las dos primeras galas, un hecho sin precedentes en la historia del formato.

Miriam Rodríguez, Merche y Alfred García siguen de cerca a sus compañeros en la pelea por la victoria de una edición en la que Josie se reafirma como la gran sorpresa. El estilista, cuyas buenas imitaciones no se están viendo recompensadas en las votaciones, volvió a regalar una gran actuación (vocal e interpretativa) metiéndose en la piel de Alaska. Anne Igartiburu, Susi Caramelo y Agustín Jiménez se reparten, de momento, los puestos más bajos de la clasificación.

Sin embargo, la verdadera revelación de la velada no fue uno de los concursantes, sino su artista invitada, Samantha Hudson, que dejó a todos boquiabiertos y puso al respetable en pie con su imitación de Luis Mariano y el tema Violetas imperiales de su película homónima con Carmen Sevilla. La artista demostró ser todo lo que un programa como Tu cara me suena necesita y, de hecho, recibió la proposición formal en directo para ser participante oficial de la próxima temporada.

Josie se reafirma como la sorpresa

Andrea Guasch fue la encargada de abrir la segunda gala de Tu cara me suena 10. Tras el gran reto que supuso a la concursante reproducir el SloMo con el que Chanel hizo historia en Eurovisión 2022, esta vez la actriz tuvo que afrontar una imitación mucho más asequible. La catalana se metió en la piel de Taylor Swift para entonar su éxito You need to calm down. El desafío para la joven en esta ocasión era encontrar matices en una voz que es bastante similar a la suya, algo que logró por momentos. Su número de apertura, con un gran despliegue de producción, fue celebrado por los jueces.

Acto seguido, le tocó el turno a Susi Caramelo, a la que el programa volvió a sacar al escenario en la segunda posición. De esta manera, el talent volvía a garantizar que la comedia esté presente en la gala desde muy temprano. Y precisamente de humor (con olvido de letra y problemas de vestuario incluidos) tiró la cómica para afrontar su imitación de Concha Velasco con El moreno de mi copla.

Tras la cómica, llegó Miriam Rodríguez, que afrontó su primer 'cambio de sexo' para hacer de Nil Moliner en compañía del propio cantante. La gallega ejecutó con alegría un 'Original y copia' que despertó, sorprendentemente, los elogios hiperentusiastas del jurado. La cantante salió al paso de una imitación en la que se acercó al músico catalán más por la actitud que por la voz.

Josie cogió su testigo para certificar que es el gran descubrimiento de la presente edición del formato. El modista es el concursante perfecto para un programa como Tu cara me suena. Además, se nota que está disfrutando de la experiencia, ya que la ilusión con la que afronta cada número traspasa la pantalla. Lástima que su buen hacer, esta vez en la piel de Alaska y su tema La funcionaria asesina, no esté recibiendo el reconocimiento que se merece en el reparto de puntos por parte de público y jurado.

Jadel ha venido a ganar 'Tu cara me suena'

La gala continuó con Anne Igartiburu, que empieza a tomarle el pulso al concurso. Su show como Suzanne Vega y su canción Luka fue todo un ejercicio de contención a pesar de la gran emoción que el tema despertaba en la presentadora. “Hay una cosa que me encanta y es que ya sabes donde estás, eso es una señal de inteligencia brutal”, destacó Ángel Llácer.

La temperatura subió con la actuación de Merche y Ricardo Nkosi, actor de La que se avecina que saltó a Antena 3 por un día como 'amigo' de la concursante. La cantante y el intérprete brillaron emulando a Natti Natasha y Ozuna con su éxito Criminal. Y tras un Agustín Jiménez que no supo aprovechar lo bien que le venía el personaje de Camarón y La leyenda del tiempo, llegó uno de los momentos más emocionantes de la noche con Alfred García.

El triunfito rindió homenaje a Pau Donés con La Flaca de Jarabe de Palo. Todo ello, en una actuación que acabó con el cantante sin poder contener las lágrimas al escuchar una anécdota que recordó Lolita junto al fallecido artista catalán. “Él, desde el cielo, te estará aplaudiendo”, le dijo la jueza.

Finalmente, salió al ruedo Jadel para poner el gran colofón a la gala con su imitación de Guns N'Roses (Axl Rose) y su hit Welcome to the jungle. El tinerfeño puso patas arriba el plató para llevarse un nuevo pleno de 12 que lo coloca en lo más alto de la clasificación general.

Samantha Hudson revolucionó y concursará en 'TCMS 11'

Y el gran momentazo de la noche se hizo esperar, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y vaya que si ha sido buena... Porque Samantha Hudson ofreció como invitada el número más sorprendente. Nadie esperaba que la artista lograra poner al público en pie y, todavía menos, haciéndolo en la piel de Luis Mariano, un personaje totalmente opuesto al de la mallorquina.

Antes de afrontar este reto, Samantha Hudson reconoció que le hacía “mucha ilusión” estar en el programa, ya que era fan del concurso “desde pequeña”. Además, explicó el motivo por el que decidió imitar al tenor español: “No tenia ni idea de quién era Luis Mariano, pero un día me dijo Almodóvar que tenía que ver la película Violetas imperiales, de Luis Mariano con Carmen Sevilla, que sale la pobre haciendo de gitana granadina y le sale el acento fatal. Pero la película es para mearse”, desveló.

“Yo, que soy tan travesti y tan transformista, cuando me pongo en el lado opuesto, me doy cuenta de que sí soy auténtica como soy y que vistiéndome de señor es cuando realmente estoy haciendo drag, cuando me estoy transformando. Es una metáfora bonita”, compartió con Manel Fuentes antes de subirse al clonador.

Segundos después, Samantha Hudson demostraba que no mentía (al menos, no del todo) cuando aseguraba que su registro vocal era similar al de Luis Mariano. Su actuación acabó con los concursantes, jueces y público en pie, brindándole a la cantante una gran ovación. Ángel Llácer no perdió la oportunidad de arrodillarse ante la invitada para hacerle una oferta formal para ser concursante de la undécima edición de Tu cara me suena. “Honestamente, no sé... ¡Que sí hombre!”, respondió Samantha Hudson, que fue la gran revelación de la noche.

Así fue el reparto de votos de la Gala 1 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Jadel: 48 (12)

48 (12) Miriam Rodríguez: 44 (11)

44 (11) Merche: 35 (10)

35 (10) Alfred García: 34 (9)

34 (9) Josie: 31 (8)

31 (8) Anne Igartiburu: 31 (7)

31 (7) Andrea Guasch: 27 (6)

27 (6) Agustín Jiménez: 21 (5)

21 (5) Susi Caramelo: 17 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Jadel: 12

12 Miriam Rodríguez: 11

11 Merche: 10

10 Alfred García: 9

9 Andrea Guasch: 8

8 Josie: 7

7 Anne Igartiburu: 6

6 Agustín Jiménez: 5

5 Susi Caramelo: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Jadel: 24

24 Miriam Rodríguez : 22

: 22 Merche: 20

20 Alfred García: 18

18 Josie: 15

15 Andrea Guasch: 14

14 Anne Igartiburu: 13

13 Agustín Jiménez: 10

10 Susi Caramelo: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Jadel: 46

46 Miriam Rodríguez: 41

41 Andrea Guasch: 38

38 Merche: 38

38 Alfred García: 34

34 Josie: 27

27 Anne Igartiburu: 26

26 Susi Caramelo: 20

20 Agustín Jiménez: 18

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las dos primeras galas

El pulsador deparó las imitaciones de la Gala 3

Por último, antes de que Jadel repitiese su brillante número, todos los concursantes uno a uno fueron pasando por el mítico Pulsador del programa. Este deparó las imitaciones de la tercera gala, que tendrá un nuevo Original y copia por parte de Susi Caramelo con Ladilla Rusa de invitados. Además, gracias a la casilla Te lo robo, Miriam Rodríguez se hizo con la imitación de Cher que había caído en manos de Anne Igartiburu. La vasca volvió a pasar por el pulsador, que le asignó a los Pet Shop Boys.

Todas las imitaciones de la tercera gala de Tu cara me suena 10: