'Tu cara me suena' se viraliza en Estados Unidos con 3 millones de reproducciones por Andrea Guasch y Famous

El éxito de Tu cara me suena a nivel nacional es indiscutible, pues lidera cada una de sus emisiones en Antena 3. También goza de buena salud internacional, ya que es el formato español más exportado a otros países. Sin embargo, en los últimos días su popularidad se ha disparado en Estados Unidos por una de las actuaciones de la gala del pasado viernes, que se ha vuelto viral en Twitter hasta alcanzar los 3 millones de reproducciones.

Hablamos del número ganador de Andrea Guasch, que junto a Famous firmó una imitación destacada de Ariana Grande y The Weeknd a ritmo de Save your tears. Ambos dejaron con la boca abierta a jurado y espectadores, que les alzaron vencedores de la noche, y ahora han hecho lo propio con los cientos de miles de usuarios de habla inglesa que han podido ver un pequeño fragmento del vídeo de su actuación.

“Esto no puede ser real”, escribe el autor del tuit viral, que en el momento de publicación de esta noticia ha llegado a 3 millones de personas en Twitter. Entre los cientos de reacciones se intercalan los comentarios de sorpresa de aquellos que desconocen el formato Tu cara me suena, y que no terminan de comprender la naturaleza de la actuación, y los elogios a Andrea Guasch por su imitación.

De hecho, los más curiosos han terminado descubriendo otra de las actuaciones de la actriz y cantante: “También ha imitado a Kate Bush maravillosamente”, comentan junto al vídeo del número de la gala 5.

this CANT BE REAL-pic.twitter.com/Y8RpboUqES — abels whore メ𝟶 (@abelsinitation) 15 de mayo de 2023

Esta no es la primera vez que un vídeo del programa de Antena 3 se viraliza en Estados Unidos, pues ya ocurrió hace años con la imitación de Beyonce a cargo de Edurne. También conviene recordar que Tu cara me suena ha tenido un breve recorrido por la televisión estadounidense con la versión que estrenó la cadena ABC en la temporada 2013-2014.

Su adaptación se titulaba Sing Your Face Off, si bien únicamente tuvo seis concursantes famosos y media docena de entregas. En países como Bulgaria, Rumanía, República Checa, Italia o Polonia ha gozado de mayor éxito, con varias ediciones encadenadas.