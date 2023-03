'Tu cara me suena' vuelve a Antena 3 con “una edición por encima de la media” y un novedoso 'Duelo' de concursantes

Antena 3 ha presentado este martes la décima temporada de Tu cara me suena. El talent presentado por Manel Fuentes volverá este próximo viernes 24 de marzo, a las 22:00 horas, -aunque la primera gala ya está disponible en Atresplayer Premium- con los siguientes famosos en liza: Agustín Jiménez, Alfred García, Andrea Guasch, Anne Igartiburu, Jadel, Josie, Merche, Miriam Rodríguez y Susi Caramelo.

CASTING | 'Tu cara me suena 10': sus nueve concursantes oficiales en Antena 3

Más

Los nueve darán lo mejor de sí mismos para suceder a Agoney en el palmarés del programa, uno de los más especiales de la parrilla de Antena 3. “Además de ser el talent más visto de la televisión es un hijo para Antena 3. Es el primer gran proyecto que hicimos en esta nueva etapa en la cadena. Hace ya 11 años que lo pusimos en marcha”, ha recordado Carmen Ferreiro en la rueda de prensa celebrada ante los medios, entre ellos verTele, junto a parte del casting y del jurado de esta edición.

Para la directora de Entretenimiento de Atresmedia, Tu cara me suena es “televisión a lo grande”. Y su décima edición, una de las mejores “a nivel vocal y de imitación”. “En muchísimas semanas, muchísimas, nadie se merecía un 4. Y esto crea un cierto malestar en el jurado, que tiene que poner un 4, pero a nosotros, como responsables del programa, nos gusta”, ha comentado al respecto Tinet Rubira, que cree que estamos ante “una edición por encima de la media”. “En cada gala hay 3 o 4 números de quedarse con la boca abierta”, ha avanzado.

A juicio del productor, “el gran peligro que tendría este programa sería la falta de talento”. “Pero os doy garantías de que no. Vamos sobrados de talento en este país. Hay muchísima gente que canta bien, que baila bien y que está dispuesta a aceptar el reto de participar en Tu cara me suena”. De hecho, augura un largo recorrido a la marca TCMS más allá de esta décima edición: “Nuestro objetivo es que Tu cara me suena tenga diez ediciones más. Lo mimamos y lo mimamos. Hemos hecho 10 años y vamos a por los próximos 10”.

La casilla 'Duelo', gran novedad de esta edición

En cuanto a las novedades de esta temporada, Rubira lo ha dejado claro: “En un programa como este, que se está convirtiendo en un clásico, tenemos que ser muy prudentes con las novedades porque hay muchos talibanes del formato que no quieren que cambies muchas cosas”. Aun así, esta edición han introducido la casilla 'Duelo', en la que dos concursantes imitarán al mismo artista en la misma gala, aunque no con la misma canción ni con la misma caracterización.

“Es una putada, porque quiere decir que a dos concursantes les toca el mismo artista, con lo cual ves en una misma gala dos acercamientos al mismo artista. Y esto puede ser cruel según con qué concursantes te toque en el duelo. Hay algún duelo un poco desequilibrado viendo quién sale en el pulsador, pero siempre desde el buen rollo y con la mejor que las intenciones”, ha comentado el director de Gestmusic (Banijay Iberia) sobre la nueva casilla.

¡BOMAZO! 💥



👉 @tinetr desvela que este año hay una nueva categoría en #TuCaraMeSuena y podremos ver a dos concursantes imitar a un artista en la misma gala.



En directo ▶️https://t.co/w07V8AqYqa pic.twitter.com/neK5Z77qJu — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) 21 de marzo de 2023

La otra gran novedad es que, como ya ocurriera en la primera edición de Tu cara me suena, todas las galas de esta décima temporada serán grabadas, incluida la final. Por tanto, será el público presente en plató (600 personas), el que decida al ganador o ganadora. “En la final, los votos del jurado no tienen nada que ver, pero será una votación correcta, equitativa, justa y legal”, ha señalado Lolita al respecto.

“El espectador es muchísimo más listo de lo que pensamos”

Por lo demás, la décima temporada se Tu cara me suena se presenta “muy talentosa” y “muy divertida”, según Carlos Latre, que celebra que TCMS sea “un programa que está en la calla y del que la gente habla”. También dentro de la industria musical, a la que Tinet Rubira ha lanzado un mensaje aprovechando la amplia lista de cantantes en el casting de esta edición (5).

“La industria tiene que entender que el espectador es muchísimo más listo de lo que nosotros nos pensamos. El espectador sabe perfectamente que cuando su artista favorito está haciendo su bolo, su gira o su concierto está cantando su disco, y entiende perfectamente que le pueda apetecer jugar a este juego que se llama Tu cara me suena. Una cosa no interfiere a la otra. Al contrario, suman”.

“A todo el mundo que ha participado en Tu cara me suena después le ha ido mejor”, ha añadido el productor, que en esta edición ha vivido un reencuentro con Alfred García y Miriam Rodríguez tras su paso por Operación Triunfo. Y éstos, a su vez, han revivido en Tu cara me suena parte de la experiencia que vivieron en aquel formato. “Nos ha hecho revivir muchas cosas que vivimos juntos, pero también descubrirnos el uno al otro desde otro punto de vista como persona y como profesional”, ha destacado la cantante.