TVE y Ana Morgade presentan 'Vamos a llevarnos bien': “Pelearemos por hacer reír, que es la mejor excusa”

La 1 de TVE ha desgranado este lunes las claves de Vamos a llevarnos bien, su nuevo programa de entretenimiento. El formato, que se estrena este martes 7 de febrero a las 22:50 horas, mezclará actualidad, humor y entrevistas de la mano de Ana Morgade, aunque su eje central será una competición entre cómicos -cuatro diferentes por entrega- que lucharán por llevarse a casa la copa al mejor humorista de la noche.

TVE pone fecha a 'Vamos a llevarnos bien' con Ana Morgade y muestra a sus colaboradores

Más

Para ello tendrán que superar diferentes juegos que desafiarán su ingenio y su habilidad física, entre otras aptitudes. “En muchos programas los juegos son como accesorios y se hacen un poco porque sí, pero aquí la competición es real. Los cómicos se juegan pasar a la siguiente ronda, se juegan ganar el programa y grabar su nombre en la copa. Yo sueño realmente con que esto, dentro del gremio, tenga importancia”, ha comentado la presentadora durante la rueda de prensa del formato, a la que ha sido verTele.

“Hacer batallas de humor y de ingenio es lo que nos da la vida. Y esto es honesto, porque están compitiendo de verdad. No saben lo que va a hacer el otro. No hay nada trucado. Realmente nos vamos a pelear por hacer reír, que creo que es la mejor excusa del mundo”, ha añadido la madrileña, que asegura haber “tirado de agenda” para hacer “un programa a mi medida” junto a la productora The Pool.

El plató recrea un ring de boxeo

Así las cosas, Miki Nadal, La Terremoto de Alcorcón, María Gómez y Miguel Maldonado serán los primeros en enfrentarse a juegos como, por ejemplo, No te quedes en blanco, “una ronda en la que, a partir de noticias de actualidad de la semana, Ana planteará peticiones a los colaboradores y el primero que se quede en blanco es el que cae eliminado. Al final habrá un ganador, que es el que decidirá cómo continuará [el programa]”, según ha explicado el coproductor ejecutivo del formato, Marc Amorós.

“Para nosotros es muy guay que sea todo lo interactivo posible. También por eso hay público en plató, porque queremos que se viva la experiencia como un juego o como un show”, ha añadido Morgade. De hecho, habrá un 'aplausómetro' que medirá el entusiasmo de los presentes con cada 'golpe' de humor de los participantes. Y lo de 'golpe' no lo decimos por casualidad, sino porque el programa presenta de entrada una peculiaridad: se llama Vamos a llevarnos bien, pero el plató recrea un ring de boxeo.

Aunque no lo parezca @ana_morgade viene voluntariamente a revolucionarnos a todos 🙌



ESTRENO de 'Vamos a llevarnos bien', muy pronto en @La1_tve pic.twitter.com/TpLmX3FIB3 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) 31 de enero de 2023

“Normalmente la gente se sube a un ring para pegarse o discernir sus diferencias, pero queríamos llevar esta estética al terreno de la comedia”, ha explicado Amorós al respecto de este choque de conceptos. “En este ring las palabras son los golpes”, ha comentado a su vez Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de TVE. “La idea del programa es trabajar irónicamente con el título” y “huir de esa sociedad muy polarizada”, según Morgade.

Morgade celebra que haya más mujeres presentando

Con permiso de esta competición, Vamos a llevarnos bien también hablará cada semana de corazón, deportes, política, música y otros muchos temas. Además, Santi Rodríguez, Manuel Burque, Bibiana Fernández y Álex Corretja harán entrevistas “especiales y diferentes” fuera de plató, aunque cada entrega también tendrá sus propios invitados. Para empezar, Luis Zahera y la flamante ganadora del Benidorm Fest 2023, Blanca Paloma, que apadrinarán el estreno.

Todo esto dentro de un proyecto con el que están “súper ilusionados” en TVE. “Nos vamos a encontrar mucha energía” y “también mucho ingenio, que es lo que nos hace falta ahora”, ha señalado García Corrales, para la que contar con Ana Morgade “es como un sueño”. Y para la presentadora, toda una satisfacción conducir un espacio así. “Me encanta meterme en líos y me han regalado un programa en el que puedo meter en líos a mis amigos cómicos”, ha destacado Morgade antes de señalar que es “una alegría que TVE ponga a una mujer al frente del prime time”.

“Hay mujeres que están haciendo cosas muy guais, pero creo que todo lo que podamos sumar en este sentido es un progreso y es bueno”, ha añadido. De hecho, espera que su caso solo sea otro de muchos, pues considera que “hay un montón de mujeres, presentadoras y cómicas en este país que están haciendo una labor fantástica por generar una televisión cada vez más plural, más diversa”. “Y más realista, en realidad. Porque si el mundo está lleno de gente de todo tipo, la televisión también debería estar llena de gente de todo tipo para que todo el mundo se vea reflejado”.

RTVE responde a la queja de Marisol Galdón

Por último, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha salido al paso para aclarar la reciente queja formulada por la periodista Marisol Galdón, que este domingo reconoció en Twitter sentirse “muy sorprendida” al descubrir que La 1 va a emitir un programa, Vamos a llevarnos bien, “que se llama igual que el proyecto” que ella presentó a la cadena pública en 2020 y cuyo nombre registró entonces en el registro general de la propiedad intelectual.

Preguntada al respecto, Eizaguirre ha comentado que la frase que da nombre al formato es de uso común, y que el proyecto que Galdón presentó en su día “no tenía nada que ver” con el que va a comandar Morgade. “Todo está hablado con ella”, ha dicho la portavoz de RTVE para zanjar el asunto con Galdón.