TVE analiza el supuesto plagio de Loreen con 'Tattoo', la canción con la que ha ganado Eurovisión 2023

Loreen se convirtió el pasado sábado en la ganadora de Eurovisión 2023, haciendo historia al ser la segunda artista en alzarse dos veces con el preciado Micrófono de Cristal. La cantante sumó una nueva victoria para Suecia con Tattoo, una canción que ahora, tras su gesta en el certamen, se ha visto envuelta en polémica tras recibir numerosas acusaciones de plagio. Hablando claro, programa matinal de Televisión Española, ha abordado este martes el asunto.

Marc Calderó y Lourdes Maldonado se han hecho eco de la controversia con Loreen y una canción que presentó hace ya tres meses en la primera fase del Melodifestivalen, la prestigiosa preselección de Suecia para Eurovisión. La artista (ganadora de Eurovisión 2012 con Euphoria) volvió a arrasar, convirtiéndose de nuevo por unanimidad en la representante de su país en el festival. El tema no ha parado de sonar desde entonces, pero ha sido ahora, tras su triunfo en Liverpool, cuando los medios han puesto el foco en el parecido que guarda Tattoo con otras famosas canciones.

TVE aborda el supuesto plagio de Loreen con 'Tattoo'

El programa de TVE se hizo eco de las críticas comparando el tema de Loreen con otros dos hits de los que la acusan de haberse copiado. Por un lado, Flying free de Pont Aeri y, por otro, The Winner Takes It All de ABBA. “Bueno, pues sí que se parecen a priori”, destacó Lourdes Maldonado después de escuchar las melodías de todas las canciones.

Para analizar lo ocurrido con Tattoo, el programa de La 1 quiso contar con la opinión de Ángel Carmona, experto musical y director del espacio radiofónico de RNE Hoy empieza todo. “¿Es o no plagio? Como mínimo es un efecto de polémica con el que vamos a vivir. Serán los jueces los que determinen si es plagio. Lo que sí es cierto es que el oído occidental tiende a repetir constantemente secuencias armónicas. Hay una cosa que no miente, que es una matemática pitagórica que hay en la música y que hace que hay unas distancias comunes en canciones”, empezó desgranando.

Ángel Carmona (RNE) compara 'Tatto' y 'Flying Free'

Carmona aseguró entonces que en tres de los cuatro acordes usados en Tattoo y Flying free “la secuencia es la misma”: “Lo único en lo que se diferencian en esa parte es en la armonía, que sería como el fondo del cuadro. Solo se diferencia en la coda, en la salida, pero esto pasa en un montón de canciones. El ser humano occidental está hecho a una relación entre acordes, patrones que se repiten. ¿Qué pasa? Que la manera de de puntuar, de hacer la melodía, el parecido está en que lo hacen de la misma manera, acentuando de una forma muy parecida”, explicó ejemplificando cada caso con ayuda de una guitarra.

“¿Llegaremos a una conclusión final?”, preguntó Calderó. “Es muy interesante porque hay otro caso reciente con Ed Sheeran y Marvin Gaye que yo creo que era un caso de dos canciones todavía más parecidas. Primero, con muy buenos jueces creo que es más fácil librarse de cualquier tipo de plagio. Y creo que, desde un criterio artístico, hay que aludir a una parte más relacionada con eso que decía Picasso de 'si puedo copiarlo, lo copio'. Desconozco si los compositores de la canción de Loreen pasaron por allí. Por la de ABBA pasaron seguro”, destacó en relación a The Winner Takes It All.

Carmona destacó que en cualquiera de los dos casos, las similitudes se hallan en una parte concreta de la canción y “no son patrones que se repiten” de forma más clara. Fue entonces cuando el locutor y los presentadores recordaron otros casos conocidos de acusaciones de plagio dentro de la música, como el de Al Bano y Romina con Michael Jackson, o el de Coldplay con Joe Satriani, o algunos protagonizados por Shakira.