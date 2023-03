TVE cambia de estrategia en ficción y estrenará 'Los pacientes del doctor García' en simultáneo con Netflix

TVE ha presentado Los pacientes del Doctor García, su serie basada en la novela homónima de Almudena Grandes, en la 26 edición del Festival de Málaga. Allí, la cadena pública ha anunciado que, con la puesta de largo de esta ficción, probará una nueva manera de estrenar sus productos respecto a cómo lo venía haciendo hasta ahora.

De esta manera, la serie protagonizada por Javier Rey, Verónica Echegui y Tamar Novas, que TVE ha producido en colaboración con Netflix, se estrenará, tal y como informa Bluper, prácticamente a la vez en La1 y en la conocida plataforma de pago.

“Todavía está por decidir su estreno. Pero, a diferencia de otras series que hemos coproducido con otras plataformas, donde ellos estrenaban primero y luego emitíamos nosotros, la idea es que que estén disponible de manera simultánea para aprovechar el estreno para las dos”, ha explicado al citado medio José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE.

TVE modifica su estrategia de estrenos de ficción

Así pues, la idea de TVE es estrenar Los pacientes del Doctor García con una doble entrega (cada capítulo dura 60 minutos) en un especial que emitirá en el prime time de La 1. A partir de esa misma noche, la serie al completo estará disponible en Netflix, mientras que en TVE se seguirá emitiendo un episodio cada semana hasta su desenlace.

Esta maniobra se debe a que Diagonal, productora a cargo de la ficción, ha sufrido retrasos en la fase de postproducción, por lo que no han conseguido cumplir con los plazos y llegar a tiempo para que la serie se emitiese entera en La 1 y después en Netflix. La ficción, cuya financiación se ha repartido a medias entre TVE y Netflix, tiene previsto su estreno, según ha explicado Pastor, el próximo mes de abril.

En rueda de prensa, Jaume Banacolocha, CEO de Diagonal ha declarado que en la productora están “muy contentos de haber podido llegar a hacer la primera serie de un libro de Almudena Grandes”. “Incluso pudimos llegar a saber que estaba satisfecha de que se fuera a hacer esta serie”, ha desvelado el directivo.

Los actores han dado además ante los medios algunas pistas sobre sus personajes. Para Javier Rey, “hay algo en él entre la valentía y el honor que me fascina, lo admiro”. Por su parte, Verónica Echegui se siente más alejada del suyo: “Quería abordarlo sin juzgarlo, me gusta estar abierta y abrazar a todos mis personajes, ha sido una experiencia maravillosa y he llegado a entender muchas cosas”, ha expresado.

Finalmente, ha tomado la palabra Tamar Novas: “Es imposible no adorarle, un tipo con infinitas vidas e identidades, inspirado en personas reales, es fascinante por parte de Almudena Grandes recuperar a estos fantasmas perdedores”, ha valorado el actor, haciendo alusión al papel que interpreta en la serie.

Sinopsis de 'Los pacientes del doctor García'

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina (Javier Rey) sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez (Tamar Novas), un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. El doctor García cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa.

El diplomático republicano pretende infiltrarse en una organización clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige desde el barrio de Argüelles una mujer alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara Stauffer (Eva Llorach).

Mientras el doctor García se deja reclutar por él, otro español se cruza en el destino de los dos amigos: Adrián Gallardo Ortega (Jon Olivares). Este tuvo su momento de gloria como boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul para seguir luchando como voluntario de las SS y participar en la última defensa de Berlín. Ahora malvive en Alemania e ignora que alguien pretende suplantar su identidad para huir a la Argentina de Perón.

En el primer episodio, Guillermo oculta en su casa a su vecina, la falangista Amparo Priego (Verónica Echegui). La joven no solo busca seguridad en el domicilio de Guillermo. Ambos fueron inseparables en su infancia y ella desea reavivar como adultos una intimidad que quedó truncada en la pubertad.