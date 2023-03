TVE ficha a Patricia Conde para presentar 'Invictus', su nuevo programa con Capdevila ¿y Casillas?

Patricia Conde será la presentadora de Invictus, nuevo concurso que se encuentra preparando TVE. La cadena pública ha fichado a la cómica pocos meses después de su polémico paso por Masterchef Celebrity, donde acabó lanzando graves acusaciones hacia la productora del programa y hacia sus propios compañeros de edición.

Joan Capdevila desvela que prepara 'Invictus', un reality "de humor" para TVE con ¿Iker Casillas?

Ahora, según informa Yotele y ha podido confirmar verTele, Patricia Conde regresará a La 1 como conductora de la nueva apuesta de TVE para el prime time de su canal principal. Su título es Invictus y hace unos días, Joan Capdevila, campeón del mundo con la Selección Española, confirmaba su participación durante su entrevista con Julia Otero en Días de tele.

Así es 'Invictus', el nuevo programa de TVE

Invictus es un concurso en el que dos equipos formados por personajes famosos, que estarán capitaneados por exdeportistas reconocidos, competirán entre sí, enfrentándose a pruebas físicas y de preguntas a través de las cuales mostrarán ante las cámaras su lado más desconocido.

Este programa es una adaptación del formato británico A league of their own, que cuenta con 13 temporadas emitidas en la cadena Sky One. En España, será Boxfish, responsable de Celebrity Bake Off (Amazon Prime Video) o A quién le gusta mi follower (Netflix), la compañía encargada de su producción

TVE arrancó hace dos semanas las grabaciones de este programa, que verá la luz en los próximos meses en el prime time de La 1. De momento, el concurso no tiene fecha confirmada de estreno, pero Joan Capdevila, en su entrevista con Otero, apuntó a que su llegada se produciría durante el mes de mayo.

Además, Manuel Jabois, presente en la mesa de Días de tele, preguntó al futbolista si estará acompañado en Invictus de alguien con “un TikTok muy...”, algo que Capdevila confirmó, por lo que todas las miradas apuntaron a Iker Casillas. No obstante, es un dato que oficialmente aún no se ha anunciado.