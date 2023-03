¿Tanto perderían TVE y 'MasterChef' racionalizando, pero de verdad, su horario?

Las noches de este lunes 27 y martes 28 de marzo acogen en TVE el anunciado “nuevo formato” de MasterChef. Ese en el que se suponía que el programa estrella de La 1, que año tras año ha acumulado quejas de sus espectadores por acabar de madrugada e impedir conciliar horarios, iba a duplicar sus galas en dos noches para así acortar su duración y terminar antes, racionalizando horarios. Se suponía.

La iniciativa fue muy bien acogida por el público -que así podría ver acabar las galas sin trasnochar-, y era un chollo para TVE en su prime time -al tener dos noches con su formato estrella- aunque no tanto para sus reemisiones y visionados “a la carta” -la cadena siempre ha presumido de las cifras de las repeticiones de las galas tanto en la mañana del fin de semana como en su plataforma RTVE Play, para así justificar su horario excesivo y que el público podía terminar de ver las galas así-. Aún así, compensaba con creces.

Con esa gran novedad de duplicarse en dos noches, MasterChef 11 se presentó el pasado martes día 21. Pero la CEO de la productora Shine Iberia, Macarena Rey, cortó rápidamente las alas a la posibilidad de mantener ese formato dejando claro que ha sido una imposición de RTVE, y que no debería volver a repetirse: “Es una petición de TVE que nos han prometido que no van a volver a repetir”. “La cadena lo hace porque cree que vamos a dar buenos datos. Pero no puede ser alargable en el tiempo”, zanjó la productora.

Dejando claro que sería la primera y última vez, la productora explicó que para afrontar ese importantísimo cambio de dinámica también duplicaban el número de aspirantes hasta los 30, habían tenido que ampliar el plató, y fue muy clara respecto a la duración de las galas: “Los programas son más cortos, serán dos pruebas”, con el apoyo de la directora de Comunicación y Participación de RTVE María Eizaguirre, que explicó que “la idea con la que se ha hecho es ver cómo funciona, e iremos viendo”.

Lo que cadena y productora presentaron oficialmente es que MasterChef 11 iba a tener galas más cortas, con dos pruebas en vez de tres: “El lunes dos pruebas de plató, una eliminatoria. Cada semana se van dos personas. El martes se hace presentación en plató, prueba de exteriores, y después prueba de eliminación”, resumió Macarena Rey, puntualizando además que la primera gala (la emitida este lunes), por incluir la selección de aspirantes, tenía el formato “antiguo” de tres horas, y que a partir de la segunda (la de este martes), ya sería el nuevo. Al final, todo quedará en una verdad a medias que hará que el formato siga provocando trasnochar, aunque un poquito menos.

Las dos primeras galas, con distinto formato pero misma duración

La primera duda surgió al día siguiente de la presentación, el miércoles 22, cuando las promociones emitidas en TVE puntualizaban -como no se había dicho en la rueda de prensa- que la primera gala del lunes (más larga por el formato antiguo) empezaría a las 22:05 horas, y la segunda gala del martes (en teoría más corta, la primera con el formato nuevo) sería a las 22:30 horas. Fuentes de la cadena pública se apresuraron a aclarar que el retraso era por el Escocia-España de fútbol que La 1 emite desde las 20:45. Aunque no explicaron si sería algo puntual o el horario se adelantaría a las 22:00 el resto de semanas, la respuesta fue aceptada sabiendo que duraría menos porque supuestamente la gala sería más corta.

La sorpresa llegó cuando TVE compartió sus parrillas de lunes y martes, y se vio que la gala del martes, en teoría la primera con el nuevo formato y que por lo tanto sería “más corta” como anunciaron en la presentación, también duraba 3 horas. Es decir, que el lunes empezó a las 22:05 y acabó a la 1:15 de la madrugada; y el martes empezaría a las 22:30 y acabaría a la 1:35 de la madrugada.

Ya tras el estreno, el público que había celebrado el acortamiento anunciado por TVE y Shine hizo notar su enfado en redes sociales, aunque en realidad la larga duración de esa primera gala ya había sido aclarada. El problema será mayor este martes, cuando los espectadores vean que la racionalización de horarios de MasterChef ha sido, de momento, una forma de duplicar sus emisiones sin reducir horas. RTVE tituló su nota de presentación así: “MasterChef regresa en formato XL: doble de aspirantes, doble de pruebas y doble emisión semanal”. Se le olvidó decir que también el doble de madrugadas.

Verdadera racionalización horaria vs. perder audiencia

Antes del estreno de Brigada Tech, el nuevo formato de divulgación presentado por Luján Argüelles que ya ha pasado a su ubicación natural en La 2, en verTele analizamos el eterno dilema de RTVE, que siempre se transforma en hipocresía, de que la cadena presuma (y se le pida) el servicio público en sus programas, y al mismo tiempo quiera (y se le exija) competir por las audiencias.

Esta estrategia con MasterChef 11 es otra prueba más de que TVE quiere competir, y lo hace, por las audiencias. Y en realidad es en lo que se sustenta el éxito del talent culinario, que desde hace años es el buque insignia de La 1. Por lo que puede resultar hipócrita criticarlo, pero no es lo mismo señalar, y denunciar, que TVE y Shine han engañado a su audiencia diciendo que MasterChef se duplicaba para acabar antes. No, MasterChef se duplica para tener buenas audiencias dos noches. Para competir por las audiencias, algo a lo que tiene derecho la cadena pública, pero no ocultándose bajo la finalidad de conciliar horarios.

Fuentes de la productora consultadas por verTele explican que a partir de la semana que viene, si empiezan a las 22:00 horas (eso es decisión de TVE) y teniendo en cuenta que “son sólo dos pruebas”, calculan que las galas durarán “menos de 3h”, seguramente en torno a las 2 horas y media. Cumplen, así, su promesa de hacer galas más cortas y con dos pruebas. ¿Pero es suficiente? Las cuentas son simples: si empieza a las 22:00 y dura dos horas y media, acabará como mínimo a las 0:30 horas. Si se mantiene el comienzo a las 22:30, seguiría yéndose hasta la 1 de la madrugada.

La “racionalización de horarios” de MasterChef se resume, por tanto, en un máximo de 30 minutos menos por gala, de tres horas a dos horas y media. Aunque ahora son dos noches (que reparten 5 horas semanales en dos galas, en vez de las 3 horas en una gala de antes). Por supuesto que se agradecerá no trasnochar tantísimo, ¿pero cómo afectaría al formato una verdadera reducción de su duración, y racionalización de su horario?

Hemos tomado como ejemplo el único que tenemos hasta la fecha, el del estreno este lunes. La gala de algo más de tres horas se emitió de 22:05 a 1:18 de la madrugada. Pese a ser su estreno de edición con menos espectadores y el segundo peor en cuota, como analizamos en detalle el balance es positivo porque logró liderar en el total de su duración, y en competencia imponerse tanto a La isla de las tentaciones como a Hermanos, siendo solo superada por El Hormiguero. Su dato total fue del 13.8% de cuota y 1.531.000 espectadores.

Para saber cómo le afectaría una verdadera reducción horaria, hemos analizado qué audiencia tuvo el formato en esa horquilla, como si “cortásemos” su entrega. Algo que obviamente exigiría que se reformatease para compactar sus contenidos, ya que dejamos fuera el momento álgido de la expulsión, por ejemplo. Pero realizando ese ejercicio, estos son los resultados:

La audiencia que tuvo de 22:00 a 0:00 horas : 12.9% y 1.763.000 (-0.9% y +232.000)

: 12.9% y 1.763.000 (-0.9% y +232.000) La audiencia que tuvo de 22:00 a 0:30 horas : 13.2% y 1.686.000 (-0.6% y +155.000)

: 13.2% y 1.686.000 (-0.6% y +155.000) La audiencia que tuvo de 22:30 a 0:00 horas : 13.9% y 1.845.000 (+0.1% y +314.000)

: 13.9% y 1.845.000 (+0.1% y +314.000) La audiencia que tuvo de 22:30 a 0:30 horas: 14.2% y 1.729.000 (+0.4% y +198.000)

Como siempre, se cumple la máxima de que a más duración y más tarde una emisión, tiene menos espectadores pero más cuota. Pero incluso aunque este ejemplo no se beneficia del formateo que podría tener el programa al compactar más sus contenidos, se aprecia que la diferencia no supera en ninguno de los casos el punto de cuota, ni los 320.000 espectadores.

En una cadena pública que realmente priorice su finalidad de servicio público, quizás sería asumible perder ese poco de audiencia para racionalizar de verdad sus horarios y permitir la conciliación, como había prometido y anunciado TVE junto a Shine Iberia. Pero TVE, aunque nunca lo ha reconocido, también quiere competir por las audiencias. Y está en su derecho, pero no a costa de enarbolar la bandera de la ejemplaridad frente a sus rivales privados, cuando en realidad pelea de la misma forma.