TVE organiza la 'Semana del futuro' para albergar el estreno de '10.000 días' de Carlos Franganillo

TVE abre la “Semana del Futuro” el próximo lunes 13 de febrero con el estreno de la serie documental 10.000 días, presentada y dirigida por Carlos Franganillo. En total, son cuatro documentales los que se emitirán en prime time, después del Telediario, del 13 al 16 de febrero a las 22:00 horas. Todo ellos analizan los cambios que están por venir hasta 2050, las esperanzas y amenazas que conllevan, los obstáculos para gobernarlos y sus posibles efectos en la sociedad.

El periodista entrevista a hombres y mujeres brillantes de todo el mundo que ya moldean el futuro en laboratorios de América y Europa, en universidades, empresas y centros políticos. El equipo ha viajado a 7 países: Groenlandia (Dinamarca), Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Francia y España. De Silicon Valley, donde se diseñan los nuevos sistemas de Inteligencia Artificial, a los fiordos del Ártico para apreciar los efectos más graves del cambio climático.

Una producción integral de los servicios informativos

10.000 días es un trabajo de los Servicios Informativos de TVE que cuenta con la colaboración académica del Center for the Governance of Change de IE University. Elaborado con medios y personal de RTVE, está grabado íntegramente en 4K, en formato cine digital, y con los estándares de calidad de imagen exigidos por las plataformas de streaming internacionales. Es el primer producto de los Servicios Informativos de TVE desarrollado íntegramente bajo estas premisas.

Podrá verse en 4K en el canal TVE UHD, que se puso en marcha durante el Mundial, y también en el Botón Rojo de RTVE de las Smart TV que lo tengan habilitado en 4K.

'Del petróleo a las estrellas', primer episodio

La Semana del Futuro comienza el lunes 13 con el primer capítulo, Del petróleo a las estrellas, grabado en gran parte en Groenlandia, un territorio donde se explican muchas de las principales tendencias de cambio en el mundo. Allí se aprecia la aceleración del deshielo, la explotación de recursos minerales decisivos para la transición energética y la posibilidad de nuevas rutas de navegación, favorecidas por temperaturas más cálidas. El programa explora la lucha contra el cambio climático a través de la ciencia y la tecnología, acelerando la investigación de nuevas fuentes limpias. Entre ellas, la fusión nuclear.

La serie accede a uno de los grandes proyectos científicos de nuestro tiempo: el reactor ITER que se construye en Francia con financiación de varios países para lograr energía ilimitada, imitando el proceso del Sol y las estrellas. Los protagonistas del capítulo son Sergey Paltsev, del Massachusetts Institute of Technology; Mariane Paviasen, ex ministra de Groenlandia; y Kristin Schild, de la Universidad de Maine.

'La Nueva Inteligencia', segunda entrega

El Aprendizaje Profundo de las máquinas ha acelerado muchas tecnologías. Desde la conducción autónoma de vehículos, sin conductor humano, a los sistemas médicos de diagnóstico precoz. En la última década se ha incorporado a nuestras vidas, acumulando datos de cada uno de nosotros para perfeccionar los resultados y los servicios de estas herramientas. Pero también genera fricciones. En el mundo laboral hace prescindibles a algunas categorías de trabajo y crea nuevos modelos que pueden suponer abusos para el empleado. Las instituciones se enfrentan al desafío de gobernar un cambio frenético para limitar sus efectos negativos…mientras algunos académicos y expertos alertan del riesgo de que en el futuro las máquinas logren una autonomía excesiva que escape al control humano.

Participan Andrew Ng, fundador de Google Brain; Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea; Cristiano Amon, presidente de Qualcomm; Carme Artigas, Secretaria de Estado de Inteligencia Artificial y Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford.

'El futuro de la salud', tercer episodio

La Inteligencia Artificial, las técnicas de ARN mensajero, la edición genética mediante herramientas CRISPR y la investigación del cerebro abren la puerta a una prometedora etapa de cambios médicos. Esas tecnologías permiten un diagnóstico más temprano, la promesa de nuevos remedios contra distintos tipos de cáncer o el posible fin de muchas enfermedades hereditarias. La robotización en los domicilios cambiará la atención médica y las nuevas pastillas permitirán tratamientos completos muy poco agresivos. Pero hay fronteras por superar. El cerebro sigue siendo un enigma. Aunque los últimos avances hacen pensar en éxitos en la lucha contra las enfermedades degenerativas. Muchos expertos prevén una revolución, similar a la que se vivió con los antibióticos y la mejora de los estándares de vida. ¿Viviremos más allá de los 120 años?

Valentín Fuster, jefe médico del hospital Monte Sinaí, Nueva York; Katalin Karikó, impulsora de tecnología ARN-m; Robert Langer, cofundador de laboratorios MODERNA; Francisco Mojica, impulsor CRISPR; Carme Elías, actriz que sufre Alzheimer y el Centro Wyss de investigación del cerebro (Suiza), son los protagonistas del tercer capítulo.

'La democracia', último capítulo

Los nuevos canales de comunicación han modificado el debate público y el discurso político. Crean oportunidades, pero también herramientas eficaces para movimientos populistas. La simplificación del mensaje puede tener efectos nocivos. El programa analiza el papel de las nuevas redes en el asalto al Capitolio de EEUU en 2021. Explora el papel de las grandes plataformas de internet, su influencia social y el uso masivo de datos personales para atraer la atención de los usuarios. La información de cada individuo es el combustible de un nuevo modelo de negocio cuya regulación aún se está perfeccionando. La tecnología de imagen e inteligencia artificial mejora las capacidades de vigilancia y permite que los sistemas de gobierno totalitarios diseñen nuevos métodos de control de la población.

Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea; Carissa Véliz, de la Universidad de Oxford; Yaqiu Wang, de Human Rights Watch, y Manuel Muñiz, Provost IE University, protagonizan el último documental.