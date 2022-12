TVE pone fecha definitva al 'Benidorm Fest Stars', su gala especial con Alaska

TVE ha iniciado ya la cuenta atrás para el Benidorm Fest 2023. Tras confirmar a los candidatos, y desvelar las 18 canciones con las que intentarán alzarse con la victoria, la cadena pública ha fijado al fin la fecha de emisión del especial de Navidad en el que homenajeará a los artistas de la pasada edición del festival.

La gala, presentada por Alaska bajo el título Benidorm Fest Stars, se emitirá en La 1 el próximo miércoles, 4 de enero, a las 22.00.

Inicialmente, TVE había programado la emisión del programa para el pasado lunes 26 de diciembre, a las 22:10 horas. No obstante, la corporación acabó reestructurando su parrilla para emitir en su lugar la segunda entrega de Masterchef Navidad.

Finalmente, TVE ha encontrado un nuevo hueco al especial Benidorm Fest Stars, que llegará tan solo un día después de que La 1 emita el concierto de despedida de Joan Manuel Serrat que tuvo lugar el pasado 13 de diciembre en Madrid. De esta manera, La 1 arrancará la primera semana del año con una doble apuesta por la música en prime time.

🇪🇸 RTVE ya promociona la gala navideña especial dedicada a los artistas del #BenidormFest 2022 en sus autopromociones con el nombre de "Benidorm Fest Stars"



🔴 Entre las artistas invitadas podemos encontrar a @LUNAKI o a la propia @ChanelTerrero, entre muchos otros pic.twitter.com/U8Z19jOHDQ — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) 8 de noviembre de 2022

Rigoberta Bandini y Blanca Paloma, ausentes

Por el escenario pasarán Varry Brava y su popera Raffaella; Marta Sango, con su nuevo tema La corriente; Xeinn interpretará Eco, los componentes de Unique cantarán Mejores; las incombustibles Azúcar Moreno estarán con su tema Postureo; Javiera Mena presentará Me gustas tú; y Sara Deop interpretará Make you say.

Luna Ki, que no pudo participar en el Benidorm Fest 2022 al negarse a cantar sin autotune, cantará Dispara; el grupo formado por las Tanxugueiras presentará su nuevo éxito, Pano Dorado; Gonzalo Hermida cantará Quién lo diría; y Rayden, que está de gira mundial, se subirá al escenario para interpretar Calle de la llorería.

Y, como fin de fiesta, Chanel interpretará SloMo, canción con la que España logró un histórico tercer puesto en el Festival de Eurovisión 2022, celebrado el pasado mes de mayo en Turín.

Benidorm Fest Stars es un homenaje a todos los artistas que pasaron por Benidorm Fest y mostrará cómo les ha cambiado la vida tras su paso por el certamen, así como aquellos días de anécdotas, de miedos y de ilusiones.