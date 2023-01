TVE “redobla” su apuesta para el Benidorm Fest 2023 y pide “comprensión y generosidad con los participantes”

TVE ha presentado en la mañana de este miércoles 11 de enero la segunda edición del Benidorm Fest, cuya final tendrá lugar el próximo sábado 4 de febrero. Además de desvelar el reparto de actuaciones entre sus dos semifinales, la cadena pública ha explicado que el festival se hará más grande este año, con programas previos y posteriores que arroparán cada una de sus entregas. Además, Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez, presentadores de esta segunda entrega del certamen, han compartido sus impresiones a pocas semanas de su gran puesta de largo. Todo ello, en un encuentro ante la prensa al que ha asistido verTele.

El Benidorm Fest 2023 desvela el reparto de actuaciones en sus dos semifinales

Más

Mónica Naranjo ha iniciado ya “la cuenta atrás” para vivir algo que es “nuevo” para ella, por lo que la expectación es máxima: “Estoy súper ilusionada porque es algo importante. Llevo haciendo televisión bastantes años y es una oportunidad brutal. Cuando he hecho programas musicales, siempre he estado en la parte más difícil, que es el jurado, y ahora estoy como punto de apoyo, en un lugar más amable y más agradecido”, reflexiona la cantante, que ha puesto en valor a su compañera Inés Hernand, la única que repite en la terna de presentadores respecto al año pasado. “No es nueva y está para lo que necesitemos, es maravillosa y está muy segura de sí misma”.

Preguntada por su experiencia como jurado en la preselección de 2014, Naranjo ha recordado que fue una tarea complicada. “Para mí poder estar en la parte de presentadora es muy cómodo. Me acuerdo que en 2014 como jurado fue muy difícil. Teníamos dos artistas muy potentes, Brequette y Ruth Lorenzo. Ruth fue la que al final tuvo más sangre fría en el momento de la actuación, y ahí ganó todo. Recuerdo ese año con mucho cariño, pero creo que voy a recordar con más cariño esto. Ser jurado a veces es muy ingrato”, ha reconocido.

Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez, “ilusionados” con el reto

La artista ha valorado también a los participantes: “Tenemos 18 participantes que lo van a dar todo. Musicalmente, hay muchísima versatilidad y autenticidad. Van a tener unas puestas en escena que va a sorprender muchísimo”, ha opinado Naranjo, que ve a los candidatos “con ilusión, hambre y decisión”. “Cuando actúas en un concurso como este no solo influye el talento, sino también la sangre fría para poder dar lo mejor en el escenario”, ha añadido.

Con la misma “ilusión” afronta este reto su compañero Rodrigo Vázquez, al que TVE ha dado su primera gran oportunidad tras su buen hacer al frente de El Cazador. “Para un presentador es un caramelo. Compartirlo con estos artistas, con el hambre que tienen y, como colofón, si lo puedes compartir con gente de la trayectoria y la calidad humana de Mónica e Inés...”, ha empezado diciendo.

Vázquez es consciente de que el certamen “no tiene nada que ver” con El Cazador, pero cree que “para los presentadores, las galas son a priori sencillas”. “Es ser natural y orgánico con lo que te den para llevar de la mano al espectador. Seremos espectadores privilegiados que haremos partícipes al público de casa. Es 'fácil', divertido y también un reto. Es dejarte llevar por una marea que va a ser muy plácida para todos los que estamos allí”, ha comentado el gallego, que ya presentó junto a Julia Varela la gala de presentación de los candidatos del Benidorm Fest que emitió La 1 a finales de octubre.

Inés Hernand, la 'repetidora' del Benidorm Fest

Por su parte, Inés Hernand ha bromeado al considerarse “la repetidora por mala estudiante”, ya que el año pasado condujo el Benidorm Fest 2022 junto a Alaska y Máximo Huerta: “Estoy muy contenta de poder formar parte de este proyecto de nuevo. Es un proyecto que pone en valor la diversidad de los artistas que tenemos en España. La exposición es maravillosa para los artistas y también para nosotros, estoy muy feliz de que no me hayáis despedido. El alcalde de Benidorm ya me está echando el ojo para que me vaya allí de edil”, ha dicho con sorna antes de que se le pidiese un consejo para sus dos nuevos compañeros.

“No nos escucharemos mucho entre nosotros porque hay mucho ruido y calor, así que todo lo que llevemos como avanzadilla será más intuitivo allí. Con una mirada podremos entendernos, y con eso para mí sería suficiente. El año pasado aprendí a equilibrar mi energía con dos compañeros que fueron muy generosos conmigo como Alaska y Máximo Huerta, y es una cosa muy bonita que me ha dado la profesión”, ha declarado.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha intervenido para valorar positivamente la gran acogida que han tenido las candidaturas de este año: “La música del Benidorm Fest empieza a propagarse y es una grandísima noticia”, ha afirmado la directiva tras destacar que varias de las canciones candidatas han entrado en la lista de lo más viral en Spotify. Además, ha confirmado que el disco oficial del Benidorm Fest 2023 saldrá a la venta el próximo 27 de enero.

Ana María Bordas, directora de Entretenimiento y Divulgación de RTVE, vicepresidenta del Comité de Televisión de UER y exjefa de la Delegación española en Eurovisión, ha descartado que TVE se haya planteado ampliar el número de clasificados para la final. “Tenemos unas bases establecidas. Este año se ha establecido así y la final será como anunciamos, con 8 participantes. No vamos a ampliarlo”, ha confirmado.

El Benidorm Fest se hace más grande

Durante la rueda de prensa, TVE ha desvelado que el plató del Benidorm Fest 2023 estará formado por 3.200 metros cuadrados divididos en dos escenarios, uno para las actuaciones y otro en el que estará la llamada Green Room, con los concursantes, el jurado y los presentadores. Respecto a quienes acompañarán a Nacho Cano en el jurado del festival, la cadena pública ha asegurado que “en breve anunciaremos los nombres”.

Lo que sí ha desvelado ya TVE es que el Benidorm Fest se hace más grande este 2023 con programas especiales que arroparán sus distintas entregas en La 1. Además de las galas, habrá un programa previo en el access y un programa de post en La 1 durante las dos semifinales que tendrán lugar los días 31 de enero y 2 de febrero. El día de la final no habrá entrega en el access, pero sí en el post. Eso sí, TVE no ha confirmado el nombre del presentador o presentadores que conducirán estos espacios.

La agenda del Benidorm Fest 2023:

TVE ha anunciado también que, durante la semana del festival, se llevarán a cabo diferentes eventos, más allá de las galas, que se podrán seguir en directo a través de RTVE Play, la plataforma digital de la cadena pública. Son los siguientes:

Domingo, 29 de enero : Alfombra naranja Benidorm Fest 2023. El domingo 29 de enero, se celebrará una alfombra naranja con todos los protagonistas y presentadores. A continuación, habrá una pequeña recepción con varias actuaciones, las de Carlos Higes, Rosa López, Unión Musical de Benidorm y La societat musical 'La nova' de Benidorm.

: Alfombra naranja Benidorm Fest 2023. El domingo 29 de enero, se celebrará una alfombra naranja con todos los protagonistas y presentadores. A continuación, habrá una pequeña recepción con varias actuaciones, las de Carlos Higes, Rosa López, Unión Musical de Benidorm y La societat musical 'La nova' de Benidorm. Lunes, 30 de enero : Euroclub del Benidorm Fest 2023 en el Benidorm Palace, con las actuaciones de Sara Deop, Jvel, Noan, Carmen Puente, Álvaro Montes, Xeinn, Laura Low, Adonay Santana, Nena Daconte y Azúcar Moreno.

: Euroclub del Benidorm Fest 2023 en el Benidorm Palace, con las actuaciones de Sara Deop, Jvel, Noan, Carmen Puente, Álvaro Montes, Xeinn, Laura Low, Adonay Santana, Nena Daconte y Azúcar Moreno. Miércoles, 1 de febrero : Euroclub del Benidorm Fest 2023 en el Benidorm Palace, con las actuaciones K!ngdom, Gatika, Ernesto Alonso, Borja Escalona, Juana, Juanma Fernández, El guapo calavera, Tanxugueiras y Ruth Lorenzo

: Euroclub del Benidorm Fest 2023 en el Benidorm Palace, con las actuaciones K!ngdom, Gatika, Ernesto Alonso, Borja Escalona, Juana, Juanma Fernández, El guapo calavera, Tanxugueiras y Ruth Lorenzo Viernes, 3 de febrero: Concierto de Soraya Arnelas, Marta Sango, Gonzalo Hermida, Ronela y WRS

Además, en Benidorm se celebrará durante toda la semana El Tapafest: 18 locales de Benidorm participan en un evento, impulsado por el Ayuntamiento de la localidad, en el que los asistentes podrán ir probando las diferentes tapas típicas de la ciudad.

¡En esta edición vamos a más en el festival! 🙌



Más emoción y más música. Tenemos más actividades previstas durante los días del Benidorm Fest entre el 29 de enero y el 4 de febrero con el Euroclub.



¡APUNTAD! #ElFestivalQueQuieres |#BenidormFest https://t.co/LUBVpehlAr pic.twitter.com/v5cIBqX7sQ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) 11 de enero de 2023

Los presentadores piden “cariño” a los espectadores

Finalmente, los presentadores del Benidorm Fest 2023 han despedido la rueda de prensa realizando un último alegato, expresando sus deseos para las semanas que vienen por delante. Inés Hernand ha pedido “que seamos comprensivos y generosos con todos los participantes, que hay una puesta en escena que ha requerido mucho curro”. “Va a ser una semana dulce”, ha augurado.

“Esta rueda de prensa confirma que TVE iba a redoblar la apuesta para tener un gran espectáculo y nosotros vamos a ser unos espectadores privilegiados. Está todo puesto para que los artistas luzcan y que el espectador se lo pase bien”, ha apuntado Rodrigo Vázquez.

“Pido a la audiencia que trate a los chicos con cariño. Esto es cultura. La música mueve muchísimas ilusiones y quiero pedir que cuiden a los artistas”, ha concluido Mónica Naranjo.