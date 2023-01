TVE se lanza a su renovación con dos formatos diarios y otros tres semanales

2023 ha empezado con alta actividad en Televisión Española. Aún con la resaca de su mejor dato mensual desde mayo de 2012, el cosechado en diciembre gracias a un Mundial de Qatar que la salvó de marcar su peor cómputo anual de audiencias, la cadena pública ha iniciado el año emprendiendo una renovación drástica de su parrilla. Drástica y, por qué no señalarlo, acelerada.

En apenas seis días, tres formatos han irrumpido en la programación: La Promesa (jueves 12), Plan de tarde (domingo 15) y Días de tele (martes 17). Pero, además de estos, hay otros dos espacios esperando su hueco en la parrilla: en primer lugar, Todos contra 1; y, en los últimos días, Ahora o nunca. Su desembarco, en ambos casos, parece inminente, tal y como demuestran las ruedas de prensa programadas por la radiotelevisión pública y los propios movimientos efectuados en la parrilla.

Una parrilla que busca así someterse a un lavado de cara intenso con el objetivo de dejar atrás sus momentos más críticos, los vividos en 2022, y que solo parecían verse rebajados con los acontecimientos de interés especial como las competiciones deportivas y el Benidorm Fest, cuya segunda edición se desplegará en apenas dos semanas por la programación.

A TVE le toca encontrar formatos de garantías para paliar sus carencias, como ha ocurrido con El Comodín de La 1, cuya notable progresión ha servido para apuntalar la tarde del canal, junto a los consolidados El Cazador, en buen momento, y el veterano Aquí la Tierra. En esa línea, este cúmulo de novedades permite dar una imagen de actividad, de frescura, que habrá ahora de verse refrendada en los datos.

A continuación, analizamos el cariz de todas estas propuestas, fijándonos no tanto (o no solo) en sus contenidos como en los objetivos y pretensiones que fundamentan su apuesta por ellos por parte de la cúpula que ahora ordena el futuro del canal. No en vano, hablamos de formatos que en varios casos han permanecido durante meses en barbecho, hasta pulir sus aristas para ajustarlos entre el resto de piezas que han de componer la nueva TVE.

Programas diarios

· 'La Promesa'

El primero de los formatos en llegar era la ambiciosa nueva producción propia de ficción diaria, que se emite a las 16:30 horas. Presentada como una “vuelta a lo clásico” pero con “valores premium”, su llegada a la programación se producía tras una larga espera de 10 meses desde que José Pastor, director de cine y ficción, hizo oficial su puesta en marcha. Desde que terminara Dos vidas, el anterior serial de sobremesa de La 1, se han sucedido una serie de parches (los enlatados británicos Victoria y Downton Abbey, telefilmes europeos, la telenovela mexicana Diseñando tu vida y, de nuevo, el cine) hasta que esta esta ficción de Bambú Producciones (en la que también participa Studiocanal) ha estado lista.

Desde luego, la pretensión de La 1 de tener en ella un producto sólido se demuestra tanto a nivel formal -con unos valores de producción que explican el cuidado que se ha puesto en su elaboración- como el trabajo promocional: tras semanas cebando su estreno, La 1 organizaba una noche especial para ofrecer el primer episodio, teloneado por una entrega temática de El cazador con el reparto de la serie.

El interés por lograr que funcionara llevó a la corporación a alterar sus planes inicialmente previstos, aprovechando la libertad que la nueva ley audiovisual otorga para modificar la programación sin previo aviso: aunque inicialmente programada para el miércoles 11, finalmente se postergó al jueves 12 este monográfico en torno a La Promesa, que tuvo una alentadora acogida en la noche. En sus primeras jornadas en su franja, los datos han sido ciertamente decentes (8.3% y 9.4% en sus primeras dos tardes), aunque aún a distancia de los registros del otro serial de su horario, Amar es para siempre.

En todo caso, su posición y peso se ve a las primeras de cambio reforzada en TVE, al doblarse la entrega diaria para cubrir el hueco de Servir y proteger, que finalizaba este lunes; y al volver a saltar con una noche especial al prime time de este mismo miércoles 18.

· 'Ahora o nunca'

Por llegar, de forma muy próxima, está este formato de Catorce Producciones, responsable del más que probado Aquí la Tierra, trasladando un concepto similar de la información meteorológica y divulgación a otra franja, aún por desvelarse de forma oficial. A falta de que se comunique su ubicación, el hueco aparente del formato lo encontraremos en el tramo final de la franja matinal de La 1, teloneando al Telediario, y reduciendo así la duración de Hablando claro, con cifras insuficientes (6%-7% de cuota media desde su llegada en septiembre)

La programación matinal de La 1 se había quedado restringida a La Hora de La 1 (de 8:00 a 11:30 horas) y Hablando claro (de 11:30 a 14:50 horas), tras la cancelación de la edición diaria de Corazón, y quedando así una configuración muy centrada en la información de actualidad política y social. Eso sí, con el traslado de la sección de El Tiempo a los minutos previos al informativo desde septiembre, precisamente para tratar de mejorar los resultados de audiencia de la primera cadena.

Precisamente con el estreno de La Promesa también se efectuaba la recolocación de El Tiempo a las 16:15 horas, lo que parece ser indicador del próximo movimiento con Ahora o nunca. Su posición aún es una conjetura, pero no el hecho de que supondrá el regreso de Mónica López a primera línea algo más de año y medio después de salir de La hora de La 1. Tras ser relevada de su función como presentadora en verano de 2021, la profesional volvió a la información meteorológica, cubriendo primero la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, ya durante esta temporada, conduciendo los bloques dedicados al clima.

Programas semanales

· 'Plan de tarde'

Tras La promesa, la siguiente en hacer acto de presencia era Toñi Moreno con Plan de tarde, la nueva apuesta que hace la Corporación por el entretenimiento en la franja de tarde dominical. Desde este domingo día 15, el formato, producido por Tesseo y definido con términos como “elegante”, “amable, abierto y para todas las familias” por sus responsables, se cuadra para abrirse hueco en una franja donde ya encontramos dos magacines de larga duración, Fiesta en Telecinco y La Roca en laSexta; y donde el contenedor de telefilmes Multicine de Antena 3 sigue liderando. Este, en cambio, se reduce a una hora y media de duración, aunque sin cerrarse la puerta a ampliar su minutaje si funciona.

La propuesta de este Plan de tarde sirve para cubrir un hueco en el séptimo día de la semana, donde en los últimos meses se había probado a colocar un Lazos de sangre con evidentes signos de desgaste en su formato. No en vano, este ya se había abierto a la información de actualidad rosa para tratar de adecuarse a las necesidades y competencia de la tarde, tras varias modificaciones previas. “Era demasiado tener tres películas seguidas”, ha declarado Ana María Bordas, directora de Entretenimiento y Divulgación de RTVE, durante la presentación de este espacio, primera pica de la reformulación de la programación de los fines de semana: “Queremos que sea un pie para ampliar las tardes de los fines de semana con cosas nuevas. Forma parte de una serie de estrenos que queremos hacer”, avisaba la directiva, que recordaba la solidez del veterano Cine de Barrio en la tarde de sábado, descartando duplicar este Plan de tarde en un hipotético futuro.

Para lograr esta pretensión de cambio La 1 ha recuperado a Toñi Moreno, que dijo adiós a Mediaset tras seis años para retornar a la pública, donde durante la pasada década condujo Entre todos y T con T. Con el tirón de su protagonismo, Moreno aseguraba a verTele que “hay que creer y hay que pelear por tener” buenos datos de audiencias, y lo cierto es que en su primer acercamiento al público, las sensaciones fueron positivas: reunió a un 9.4% de cuota y 1.168.000 espectadores, un registro en línea con la media de La 1 hasta el momento.

· 'Días de tele'

Pasamos al prime time con el primero de los dos lanzamientos a corto plazo preparados para esta ubicación. Hablamos de Días de tele, que ha significado el regreso de Julia Otero a Televisión Española, que no pisaba desde 2012 cuando condujo Entrevista a la carta.

Como en el caso de La Promesa, su desarrollo y aprobación vienen de largo, habiendo recibido la luz verde en octubre por el Consejo de Administración, tras haberse postergado durante las últimas semanas de Tornero en el cargo. Ahora bien, el programa como tal, producido por LaCoproductora, comenzó a desarrollarse hace más de tres años, durante la etapa de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE, cuando estuvo aprobado, pero finalmente no se realizó, tal y como ha contado su creador, productor y colaborador José Miguel Contreras a verTele.

Su llegada ha sido un tanto sorpresiva: si bien la promoción se inició en diciembre, TVE anunció directamente su estreno el pasado domingo 15, solo dos días antes de su debut, lo que ha provocado que no haya habido presentación oficial ante la prensa. Eso pese al elevado interés del retorno a la pantalla de la periodista, descrita como una “megaestrella” por José Miguel Contreras, que destacaba que “en la TV en España ahora mismo no hay figuras de ese nivel” en declaraciones a verTele. Su presencia televisiva, descontando puntuales encargos, ha sido reducida, centrando su actividad en la radio, donde sigue a velocidad de crucero en Onda Cero.

· 'Todos contra 1'

A falta de concretar su fecha de lanzamiento (su puesta de largo ante los medios tuvo lugar este mismo lunes), está Todos contra 1, el nuevo concurso semanal destinado al horario estelar de La 1. Un espectáculo de gran formato cuya ambición se concreta en el eslogan que ha elegido la cadena para promocionarlo, el de “concurso más participativo de la historia”. El concepto plantea la entrada en escena de un concursante en plató, que intentará ganar hasta 100.000 euros compitiendo contra los espectadores de toda España, que pueden hacerlo a través de una app sin moverse del asiento, y siempre en directo.

Si los concursos de la tarde se han consolidado durante lo que va de temporada, el concurso de horario estelar había tenido menos oportunidades (ahí quedan las dos temporadas de La noche de los cazadores emitidas durante el pasado 2022). Al apostar por este, que produce Zeppelin TV, se busca destacar recuperando el “espíritu de grandes formatos familiares” de los años noventa, como el icónico ¿Qué apostamos?, que marcó una época en la cadena pública. Es decir, pruebas de gran alcance y espectaculares, definidas por sus responsables como “bastante locas y divertidas la mayoría de ellas”.

Además, Todos contra 1 permite reforzar la confianza en dos presentadores ya bregados durante el último año en la parrilla. Si bien Raúl Gómez, que tuvo un corto paso por la tarde con Te ha tocado, ya era una figura conocida para el público, Rodrigo Vázquez ha sido la gran revelación de TVE durante 2022. Desde que se trasladará desde la TVG a La 1 para relevar a Ion Aramendi en El cazador, ha ganado crédito en la corporación, como prueba que se recurriera a él para completar el trío de presentadores del Benidorm Fest 2023.

Más estrenos de futuro para seguir con la renovación

Hasta ahora, hemos mencionado solo los programas ya estrenados o a cuya promoción se ha dedicado TVE de forma insistente en estos primeros compases del ejercicio. Ahora bien, prueba de este interés por reformularse y actualizar su imagen, también podemos encontrar propuestas cuyo lanzamiento aún queda lejano, pero que se basan en el mismo objetivo.

Si nos referimos a formatos de nuevo cuño, ahí quedan Vamos a llevarnos bien, un nuevo programa con Ana Morgade como presentadora; o Cover Night, una nueva apuesta musical de la cadena pública, que ya ha abierto su casting en busca de sus futuros concursantes. En ficción, por su lado, se encuentra como novedad más reseñable la adaptación de Los pacientes del doctor García en forma de miniserie.

Estos formatos habían aparecido en el spot con el que TVE abría el 2023, con la previsión de estrenos, que también dejaba espacio para otros conocidos como MasterChef, en su modalidades de anónimos y celebrities. Ahora bien, la undécima edición del talent show en su versión original presenta cambios adscribibles a este afán del que hablábamos, reduciendo el horario de sus galas y duplicando estas en la semana. Las nuevas temporadas de La caza: Guadiana o HIT también aguardan, a la espera de conocerse el sino de Cuéntame cómo pasó, cuyo final significará también el fin una era en una TVE que se esfuerza por entrar en una nueva a fuerza de lanzamientos.