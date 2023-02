RTVE revela el coste y entregas pactadas para 'Vamos a llevarnos bien', suspendido tras una sola emisión

El de Vamos a llevarnos bien ha sido sin duda el fracaso más doloroso para TVE en lo que llevamos de 2023, a juzgar por la fulminante decisión tomada tras la primera y única emisión del programa, saldada con un insostenible 4.8% de cuota. Apenas tres días después de su debut, la corporación mandaba a talleres el formato para reformularlo de cara a una futurible recuperación, que ya no contará en ningún caso con Ana Morgade como presentadora, tal y como ella misma explicaba.

TVE suspende 'Vamos a llevarnos bien' tras su estreno este martes, y Ana Morgade anuncia que ella no continuará

Más

Ahora, siete días después de su estreno, conocemos lo que supuso, en cifras, este formato producido por The Pool para La 1. La corporación firmó un contrato de 10 entregas con la productora, por un valor de 3.529.011,06 euros. Así queda expuesto en la respuesta que Elena Sánchez Caballero, presidenta interina, dejó por escrito a una pregunta parlamentaria planteada por el PP.

Los números del contrato para 'Vamos a llevarnos bien'

La formulación de la cuestión de los populares se refiere a los proyectos totales que ha tenido The Pool en TVE desde 2008. Ahí se cuentan las tres temporadas de La Noche D, coproducidas conjuntamente con Good Mood, los derechos de explotación de una app dedicada a Los Lunnis, y el mismo Vamos a llevarnos bien.

De este último espacio se habían firmado 10 entregas de 100 minutos cada una. Contando la cantidad total desembolsada, implicaría una media de 350.000 euros por cada episodio.

En comparación con las tres temporadas de La Noche D, las cifras son ligeramente superiores. Las dos primeras temporadas de aquel late show, conducidas por Dani Rovira, fueron contratadas por 3.097.494,36 y 3.148.119,611 euros, mientras que la tercera, ya con Eva Soriano, costó 2.941.586,69 euros. Cada temporada constaba de 10 entregas. Cabe decir que el efímero espacio conducido por Morgade destacaba por su escenografía, con un cuadrilátero de boxeo sirviendo como eje de la acción.

La pregunta, hay que indicar, fue respondida con el 31 de enero por la actual responsable de la corporación, es decir, una semana antes de que el formato se estrenase.

Cronología y adiós del programa en La 1

En menos de una semana, Vamos a llevarnos bien se presentó en sociedad, se estrenó con el reclamo de Blanca Paloma y solo dos días después fue suspendido tras una única emisión debido a su débil debut en audiencias. Fue la propia presentadora quien daba a conocer la decisión de la cadena y la suya propia de desligarse del proyecto, en cuyo desarrollo inicial había participado previamente, ante el pretendido cambio que se pretende hacerle.

“Hemos trabajado muchísimo, hemos puesto tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, pero no hemos sabido conectar con la audiencia. Bueno, no nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto”, reconoció la humorista, que añadía. “El programa tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses, pero yo no puedo estar en él, tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados”.

Ahora, el futuro está en manos de la productora The Pool y de la propia cadena, que trabajarán mano a mano en darle una vuelta al programa con el fin de encontrar una fórmula atractiva para los espectadores.