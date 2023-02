TVE suspende 'Vamos a llevarnos bien' tras su estreno este martes, y Ana Morgade anuncia que ella no continuará

“No ha podido ser”. Con este titular, y un comunicado en sus redes sociales, Ana Morgade ha anunciado que su nuevo programa Vamos a llevarnos bien, estrenado el pasado martes en La 1, ha sido enviado “a talleres” y que no seguirá con ella al mando, como ha podido confirmar verTele de fuentes de RTVE.

La cadena ha retirado de la parrilla una de sus grandes apuestas tras solo una entrega en la que no logró conectar con la audiencia, marcando un insuficiente 4.8% de cuota en prime time. Las mismas fuentes explican a este portal que no se trata de una cancelación, y que han decidido suspender temporalmente el formato de humor con la intención de reformatearlo, grabar más entregas y emitirlas en una fecha próxima al verano, ya sin la cómica al frente.

La decisión de no seguir como presentadora corresponde a la propia Morgade, que tras la determinación de la TV pública de introducir cambios en el programa y posponer la emisión ha optado por dar un paso a un lado y no encabezar la próxima etapa. Alude en su carta a otros compromisos apalabrados.

La historia de 'Vamos a llevarnos bien' en una semana

Termina aquí, al menos por ahora, el recorrido de un formato cuya historia se condensa en una misma semana: el lunes 6 de febrero TVE presentó Vamos a llevarnos bien, su nueva apuesta de humor para el prime time. Solo un día después, el martes 7, Ana Morgade condujo en La 1 la primera y de momento única entrega del programa, acompañada por Miki Nadal, Miguel Maldonado, La Terremoto de Alcorcón y María Gómez, y arropada por Blanca Paloma tras ganar el Benidorm Fest.

Este viernes 10, solo tres días después de su débil debut en audiencias, la propia presentadora ha dado a conocer una decisión que se tomó el día anterior, el jueves 9 de febrero.

El futuro está en manos de la productora The Pool y de la propia cadena, que trabajarán mano a mano en darle una vuelta al programa con el fin de encontrar una fórmula atractiva para los espectadores.

El anuncio de Ana Morgade: “No ha podido ser”

Como decimos, el anuncio ha corrido a cargo de Ana Morgade, que se ha despedido del proyecto con una carta publicada en sus redes sociales.

“No ha podido ser. Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó el martes pasado, y que no va a continuar”, comunica sin rodeos. “Hemos trabajado muchísimo, hemos puesto tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, pero no hemos sabido conectar con la audiencia. Bueno, no nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto”, dice, tirando de humor.

La cómica admite que “nunca he sabido qué hace que la gente vibre con un programa, hay tantos factores y tantas conclusiones que una puede sacar a posteriori... pero antes de salir al coliseo, todos los gladiadores estamos igual: no tenemos ni idea, y solo podemos confiar en que no va a ser la última batalla”.

La propia Morgade ya cuenta que “el programa tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses, pero yo no puedo estar en él, tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados”.

“Este programa no será mi última pelea, obvio, pero esta batalla ha concluido. Nos marchamos después de un solo intento, qué le vamos a hacer. Se termina este Vamos a Llevarnos Bien y me da mucha pena no haber tenido la oportunidad de seguir trabajando para encontrar la forma de que el programa conecte, que haga reír, que funcione”, lamenta.

“Seguiré intentándolo en otras aventuras. Si doy con la fórmula mágica prometo compartirla con el mundo escribiendo un libro carísimo que solo tendrá una copia y como soy tontísima seguro que lo acabaré regalando en una fiesta o me lo dejaré en una parada del autobús y verás qué risa luego”, bromea, antes de pasar a los agradecimientos.

“Gracias a todo el equipo por volcarse y ser una monez absoluta. Gracias a la productora The Pool por confiar en mí, por creer en mis ideas, por escucharme y darme valor. Gracias a todas las personitas (pocas, sí, pero bravísimas) que nos visteis y que lo pasasteis bien la noche del martes”, añade, al tiempo que desea “muchísima suerte al programa en su próxima etapa”.

