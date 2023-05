El último debate de 'La isla de las tentaciones 6' cerró con 2 arrepentimientos, una enemistad y un romance inesperado

El último programa de La isla de las tentaciones 6 fue bastante diferente a lo que se había vivido tanto en la isla como en el reencuentro. Y es que, lo ocurrido en República Dominicana fue el pasado verano, así como el reencuentro se grabó hace dos o tres meses. Por lo que muchos aún no habían visto toda la emisión y llegaron a plató con actitudes muy distintas.

El reencuentro de 'La isla de las tentaciones 6' asombró con la reconciliación de dos parejas y "la relación más corta"

Más

La que más arrepentida llegó fue Laura que no se había reconocido en el programa y se disculpó ante Alejandro. También pidió perdón (pero poco) David a Elena. Y los que siguieron en su línea de odio y rencor fueron Marina y Álex.

Además, la entrega destapó una enemistad entre dos de las chicas que no se sabía y un romance entre Samuel (tentador) y Marina, que “se quedó en una noche” y que ocurrió meses después de salir de la isla.

Todo ello, en una noche que acabó con Sandra Barneda confirmando la séptima temporada: “Nos lo hemos pasado genial con esta temporada, gracias a vuestros errores y aciertos, habéis sido unos valientes. Ellos forman parte del pasado, ¡nos vemos en La isla de las tetnaciones 7!”.

Elena vuelve a creer en el amor y David y María oficializan su relación

Elena llegó a plató sonriente desvelando que “está enamorada”. Confirmó que volvía a creer en el amor. Eso sí, pidió que no le llamaran más Barbie “porque soy Elena”. Sobre David, explicó que “no le guarda rencor, me es indiferente”.

Al entrar él, le quiso “pedir perdón por el daño que le he hecho ahí. Sé que me he portado mal, que no lo hice bien pero ella tampoco” pero no dejó de repetir que ella le había sido infiel también. Incluso llevó unos mensajes que lo demostraban, o eso decía él. Por su parte, Elena explicó que fue al principio de conocerse, que él lo sabía y hasta sabía el nombre del chico. Además, de que él también estaba quedando con otra chica.

Seguidamente, entró María a plató, se dieron un beso con David y ambos confirmaron estar “enamorados”, el uno del otro. Y aunque delante de Elena les cortaba confesar sus sentimientos, él la miró y le dijo: “Te quiero muchísimo, pienso que estamos hechos el uno para el otro, quiero estar contigo” y ella respondió con un “para mí eres todo”.

Rupturas, mentiras y gritos entre Marina, Álex, Yaiza y Manu

Marina regresó a sentarse frente a Barneda para explicar su desesperación cuando Manu aseguró haberse acostado con ella y Álex prefirió creérselo a él. Al entrar el joven, los dos contaron que volvieron a quedar un fin de semana, lo intentaron pero volvieron a dejarlo por un “tonteo” de él.

Ahí empezaron a enzarzarse echándose en cara quién se había liado con quién y “más de lo mismo”: con desconfianza, con faltas de respeto, siendo rivales, y discutiendo por quién tiene la verdad.

Momento en el que entró Manu y continuaron cada uno con su versión: él decía que sí habían tenido algo y ella que no. Él entregó unos mensajes que se intercambiaron los dos pero que no probaron nada y siguieron entre gritos. Hasta que Barneda abroncó a los tres: “Es que estáis siendo muy, muy, muy irrespstuososo, no podéis hablar así. Es terrible escucharos. De la manera que os estáis comportando entre vosotros es que os estáis haciendo mucho daño”.

El tentador se marchó y entró Yaiza que escuchó a Álex decir que le había obligado a tatuarse la “Y”, algo que ella desmintió. “Me has hablado varias veces diciendo que te arrepientes de la decisión que tomaste, que necesitabas quedar conmigo por favor. Que seguías sintiendo por mí”, soltó ella y él aseguró que todo era mentira. Una vez más.

Laura se derrumbó ante Alejandro y él soltó una “información que no se sabía”

Laura entró nerviosa y se derrumbó al confesar su aprendizaje: “Me he dado cuenta que me he equivocado en muchísimas cosas, que he aprendido un montón y que todos nos equivocamos. No había visto el programa entero y ahora sé que Alejandro lo ha pasado muy mal por mi culpa y yo tenía mucho rencor. En las hogueras me veo hipócrita y no tengo autocrítica. No me reconozco”.

Barneda se asombraba ante su actitud: “Creo que es la primera vez que alguien, de una manera tan clara, se dice a ella misma que no se gusta, que ha actuado mal y en contra de lo que pensaba”. Alejandro entró entre aplausos y los dos se abrazaron y escucharon las palabras de la psicóloga cogidos de la mano.

Alejandro reflexionaba: “Yo no entendía cómo ella pensaba que yo hacía un papel. Yo me dejé el alma por ella. Lo pasé súper mal, no me había pasado en la vida. No veía bien que me dejara por tener una vida de adultos por tener cinco años más. Las cosas que hablabas con Saúl las podías hablar conmigo antes de entrar al programa”.

Saúl también entró apoyando a Laura que estaba totalmente deshecha en lágrimas. Los dos se dieron un beso en la boca y confirmaron su relación. Y cuando Saúl estaba diciendo que era la mujer que más ha amado, Alejandro soltó: “Es que no me creo nada. Sigo pensando que no llegan al verano”, aseguró entre las risas de los presentes.

Y venido arriba, Alejandro añadió: “Esto no lo sabe nadie. Naomi y Adrián te abrieron las puertas de su casa en agosto y cuando ella empezó a volver con Adrián, es cuando te fuiste con Saúl. Es que vienes de que es el amor de tu vida y es lo que pienso”. Una información que confirmó la otra pareja y que hizo rabiar a Laura al destapar su enemistad con la que había sido su compañera.