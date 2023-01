El último 'Debate' de 'La isla de las tentaciones' dejó lágrimas, 'bombazos' y mensaje final de Sandra Barneda

Telecinco abrió 2023 con la despedida de La isla de las tentaciones 5, que zanjó todas sus tramas y conflictos en un Debate final que se quedó lejos de liderar el prime time del 1 de enero, pero que dio mucho de sí en cuanto a contenido.

'El Debate de las Tentaciones' destapó la mentira de Javi y asombró con la nueva relación entre Mario y Laura

Más

Tras ofrecer el pasado jueves los encuentros entre Claudia y Javi, Mario y Laura, y Manu y Sara, la atención de esta última emisión se centró especialmente en Samuel y Tania, quienes protagonizaron un tenso encuentro en el plató. La expareja pasó del enfado a los reproches para terminar escenificando una reconciliación que emocionó a todos en plató, también a una Sandra Barneda que terminó abrazada a ambos.

El emotivo final de Samuel y Tania

Todavía con las heridas de La isla de las tentaciones abiertas, los dos canarios tuvieron un reencuentro marcado por el dolor y los reproches. “O quedamos bien o quedamos mal, porque al día siguiente del reencuentro tú sabes bien lo que pasó”, dijo Tania sobre la grabación del especial 3 meses después. “La misma noche ya me llegó que estabas hablando de mí”, comentó él.

“¿Quieres acabar así? Me tienes quemada, sé que lo hice mal y te he pedido mil veces perdón, sé que me equivoqué”, reconoció ella, mientras que él tildó a su ex de “mala persona”: “Nunca te he juzgado por lo que has sentido por Hugo, ¿no te da vergüenza que lo he pasado mal y sigues igual?”.

Samuel admitió que guarda “mucho rencor” a la que fue su novia. “Te he dado todo, nunca te he sido infiel. He estado siempre contigo, no me he separado nunca de ti. Ojalá volver atrás y estar contigo, pero no puedo y tú tampoco puedes. Lo hemos intentado mucho, pero sabes que lo has hecho muy mal fuera”, apuntó Tania.

Finalmente, ya cara a cara en el centro del plató, los dos quisieron quedarse con lo bonito de su relación: “Te voy a querer toda mi vida porque como me he enamorado de ti no me he enamorado de nadie. Aunque me haga el duro, pienso mucho en ti”, le dijo él. “Eres la persona a la que más he amado. Espero más adelante podamos llevarnos bien, aunque sea saber de ti y que estás bien”, zanjó ella después de pedirle perdón de nuevo.

Javi y Claudia, de nuevo protagonistas

Aunque su trama se zanjó aparentemente en el Debate del jueves, donde se destapó la gran mentira, Javi y Claudia volvieron a ser protagonistas en esta última gala. Animados por Sandra Barneda, los dos miembros de ya expareja -que participaban este domingo como tertulianos- saltaron al centro del plató para contar cómo se encontraban anímicamente tras su ruptura, y escenificar también una reconciliación de lo más emotiva.

“Os habéis hecho un lio tremendo, que os habéis querido y os queréis está claro, también que hay mucho dolor. Pero creo que os merecéis que no haya más mentiras y ser honestos”, les dijo la presentadora.

“Lo siento por lo que ya se ha visto. No tengo que demostrar lo que ha habido entre tú y yo, hemos vivido miles de momentos juntos. Creo que se nos ha ido un poco de las manos a los dos, igual a mí un poco más. Sabes que yo siempre te voy a desear lo mejor y te voy a querer”, admitió Javi, mostrando una cara menos fría y provocando las lágrimas de Claudia: “Siento las formas del otro día, me pongo nerviosa y me pongo a gritar. Tengo rabia, tengo tristeza. Lo siento, te quiero mucho y tú lo sabes. Te he intentado perdonar muchas veces, pero si tú no quieres no te puedo obligar a estar conmigo. Espero que seas muy feliz”, le dijo ella.

La influencer confesó que “hasta hace una semana sí hubiera vuelto con él, pero no se puede”. Y él, al que han acusado de mostrar ahora una cara muy diferente a la que se vio en La isla de las tentaciones, admitió que “lo he vivido todo tan rápido que no lo he gestionado bien”. “Siempre he sido el que he ido detrás. Yo a ti ya no te hago feliz y después de todo no creo que lo volvamos a ser”, agregó el deportista.

Los dos jóvenes cerraron así su relación: “No sé describir lo que ha pasado de tres meses hacía aquí. He dejado de ser yo, me he dejado como llevar”, apuntó él. “Te dejo ir porque ya no se puede más. Te quiero mucho y en un futuro espero que nos podamos llevar bien”, sentenció ella entre lágrimas antes de fundirse en un abrazo.

Los 'bombazos' del 'Debate' final

Más allá de las lágrimas y las reconciliaciones, en el Debate final también hubo tiempo para los 'bombazos' informativos: los de Samuel y Elena sobre Tania y Hugo Paz, y el de Marta Peñate sobre un 'tentador' que ha tenido algo con hasta tres personas de La isla de las tentaciones.

En lo que respecta al primero, Samuel quiso arrojar luz a lo que sucedió entre su ex y el 'tentador' una vez fuera del reality. Tras tener varios acercamientos en República Dominicana, los dos siguieron conociéndose en España hasta que algo sucedió: “Salí ilusionada, pero tenía la cabeza loca. Veía a Samu y me rompía”, contó ella, mientras que el canario lanzó otra versión: “Tan ilusionada que estaba, se fue con otro [que no era Hugo]. Lo sé cien por cien”. “Nunca he hecho nada cuando estaba con Hugo”, se defendió ella.

Elena, la tentadora favorita de Samuel, también quiso contar una información relevante sobre Tania y Hugo, en este caso cuando todavía no habían volado de vuelta a España: se acostaron la noche de las hogueras finales, después de que ella decidiese irse sola del reality.

Por su parte, Marta Peñate puso la guinda final al Debate revelando qué participante “se ha liado con tres” una vez terminada La isla de las tentaciones: Vladi. El 'tentador' favorito de Paola no logró tener nada con ninguna de las chicas en el reality, pero sí conquistó a tres fuera de él: Ana, María de los Ángeles y Cristina.

Emoción de Barneda y un mensaje final

Como ha ocurrido durante toda la edición, Barneda dejó en el Debate final momentos de emoción y reflexiones sobre el amor. El primero de ellos ocurrió durante el encuentro entre Tania y Samuel, y estuvo provocado por la emoción de una de sus tertulianas: Anabel Pantoja.

“Cuando dejéis de sentir al veros no seréis nada, pero ella es importante para ti. Me pareciste un gran concursante, pero sobre todo una gran persona. Cuando te separas de alguien a quien quieres, aunque te haya fallado…”, empezó diciendo la tertuliana, visiblemente compungida. “Perdonadme que me emocione, pero es que te vi pasando muy mal y a alguien nos ha pasado seguro”, añadió.

En esas, Barneda aprovechó para sumarse: “Lo que valoro de este programa es que nos une, es que el amor es tan real, es que conecta con las historias que todos hemos vivido. En el amor todos los pasamos mal y bien y cuando lo pasamos mal, lo pasamos tan mal…”.

Ya al final de la gala, la presentadora también quiso hacer una última reflexión: “Esto está llegando al final. Gracias por hacer tan grande esta quinta edición, con todo lo que habéis vivido. Con todo lo que he compartido con vosotros. Digan lo que digan este programa es auténtico porque os dejáis la piel ahí, decidís abriros de corazón”, les dijo a los protagonistas. “Ni aunque la gente se imagine lo que es La isla de las tentaciones podrá acercarse a lo que vivís vosotros ahí”, agregó.

Para terminar, Barneda se acordó del equipo que hace posible el reality y también de los espectadores: “Gracias, espero que no os vayáis muy lejos porque más pronto que tarde tendré más imágenes para vosotros”.