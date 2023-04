'Un, dos, tres' anuncia su vuelta tras casi 20 años, ahora en Twitch con TheGrefg y el hijo de Chicho a los mandos

Vuelve el Un, dos, tres. Eso sí, ya no a la televisión convencional, tal y como conocíamos el formato. El creador de contenido David Cánovas Martínez, popularmente conocido TheGrefg, ha anunciado el regreso del histórico concurso creado por Narciso Ibáñez Serrador que se estrenó en TVE en 1972 y se emitió a lo largo de varias décadas. Su última versión tuvo lugar en 2004, con Luis Roderas al frente.

Dos décadas después de ser retirado de la pequeña pantalla, el programa tendrá una nueva oportunidad, aunque en un medio completamente distinto al que durante tantos años le acogió. Un, dos, tres no vuelve a TVE. Su próxima parada será en Twitch, más concretamente en el canal de TheGrefg. Así lo anunció el popular streamer español en la tarde de este miércoles ante las 11 millones de personas que le siguen en esta plataforma. Él mismo ejercerá de presentador, mientras que Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho y actual responsable de su productora, Prointel, será el director.

En busca de “la audiencia del futuro”

TheGrefg lo ha anunciado a bombo y platillo en la popular plataforma, pasadas las 19:00 horas. “Me voy a enfrentar a un nuevo reto. Un reto que sale bastante de mi zona de confort”, comenzaba diciendo. “Estoy muy contento de confirmaros en directo que voy a emitir un concurso a través de mi canal de Twitch, por primera vez en la historia en streaming, y que voy a ser el presentador. Os anuncio que después de casi 20 años, el famoso y mitiquísimo Un, dos, tres se va a volver a emitir en mi canal de Twitch”.

A continuación, el streamer avisaba de que “quizás no solo” fuera él el presentador, pocos minutos antes de dar entrada a Ibáñez a su set. Lo hacía reconociendo que muchos de sus seguidores aún no tuvieran recuerdo del programa original. “Me preocupa que mucha gente no conozca este concurso”; reconocía, antes de saltar a Twitter para dejar constancia también en esa otra red social del anuncio.

A su lado aparecía Alejandro Ibáñez, que justificaba el salto al streaming en estos términos: “Las televisiones están bajando la audiencia, y bajan por se van a Twitch. Y Twitch no es una cosa de ayer. Lleváis 10-12 años, algunos, y esa audiencia ya ha madurado. El mejor momento es hacer Un, dos, tres para Twitch porque es la audiencia que hay ahora, la audiencia del futuro”.

Añade que su objetivo es que los jóvenes animen a sus padres y generaciones previas a reunirse para volver a ver el programa en esta nueva encarnación. Grefg, por su lado, se mostraba eufórico. “Sobre todos los medios tradicionales con esta noticia van a flipar. Es una locura y estoy muy contento de que me hayan elegido a mí”.

Un regreso esperado y buscado durante años

Al igual que el salto de Operación Triunfo a Amazon Prime Video, el anuncio de una versión de Un, dos, tres pensada para Twitch supone un interesante punto de giro para la industria audiovisual española. Pero también supone la culminación del empeño de Ibáñez, por hacer regresar el formato.

Hay que recordar que ya lo intentó en conjunción con Toni Cruz y su compañía Reset TV, aunque el proyecto no llegó a llevarse a cabo, en buena medida, según contaba a verTele, por motivos de presupuesto. “Seguirá siendo un programa caro. Me dijeron que este era un programa que o te llevaba a la gloria o a los infiernos. Es un riesgo muy grande, yo lo entiendo”.

No obstante, Ibáñez tenía la convicción de que el programa podía replantearse para las nuevas generaciones que han dejado de consumir televisión en los modos tradicionales, igual que para las nuevas vías de producción y distribución de los contenidos audiovisuales mismos.

“Me gustaría volver con un Un, dos, tres, sea en plataforma, en canal o en Twitch, donde podamos entretener a ese público joven con un contenido blanco y entretenido”, dijo en abril de 2022, con motivo de nuestro reportaje por los 50 años del estreno del original.