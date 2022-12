Vanesa Martín revela en 'El Hormiguero' sus ataques de pánico en conciertos: “La ambulancia estaba preparada”

El Hormiguero recibió este jueves 8 de diciembre en su plató a Vanesa Martín, que acudió al programa de Antena 3 a promocionar su disco Placeres y pecados y que aprovechó su encuentro con Pablo Motos para hablar abiertamente de los ataques de pánico que llegó a sufrir en el pasado durante sus conciertos.

Kira Miró desvela a Pablo Motos el accidente que sufrió durante su último rodaje: "Tuve quemaduras químicas"

Saber más

El tema lo sacó el propio presentador, ya que él también ha sufrido episodios de ese tipo. “Hay mucha gente que nos estará viendo y que le puede ser útil esto. A mí me ha pasado, gordo, gordo, una vez. Pero piensas que te estás muriendo”, introdujo Motos ante su invitada.

“A mí, gordo, gordo, una vez también”, dijo ella, que procedió a contar cómo fue la primera vez que tuvo un ataque de pánico: “Iba conduciendo y creía que me estaba dando un infarto. Tengo siempre en el coche botellas de agua, así que me salí a la cuneta y empecé a echarme. Te prometo que creía que me estaba dando un infarto y solo decía: 'no no no, por favor. Es muy pronto, por favor, es muy pronto'”.

“Llamé a una amiga mía para que viniera a por mí, porque si llamaba a mi madre le iba a dar un ataque de nervios y llega al cielo antes que yo. Vino mi amiga, me tranquilizó, me llevó al hospital y allí me hicieron pruebas”, agregó la artista.

Sufrió ataques de pánico durante sus conciertos

Después de ese primer episodio, dijo, volvió a sucederle en varios de sus conciertos mientras se encontraba en el escenario. “La gente no lo sabe, pero hubo una temporada en la que se me repetía. Tenía preparado un vaso de agua con azúcar por si acaso era la tensión, pero cuando me daba [un ataque de pánico] me agarraba, o incluso alguna vez me sentaba al lado de mi pianista. Mi psicólogo me decía: 'tú canta, aunque cantes mal canta, que el oxígeno es bueno'”.

Vanesa Martín explicó que le sucedía “en mitad de los conciertos”, y que incluso una vez tuvo que ser atendida por los servicios médicos al terminar el show: “En un concierto en Elche me dio fuerte y la ambulancia estaba preparada cuando bajé del escenario”. Su público, sin embargo, nunca se enteró.

“Son pequeños ataques de pánico, que en ese momento crees que te vas a morir pero después no son nada. He hecho un trabajo grande de relajarme, de relativizar...”, reflexionó la cantante, a la que Pablo Motos pidió “algún consejo que sea útil” para manejar ese tipo de situaciones. “Yo no soy experta, pero yo pienso que no pasa nada, y si pasa hay gente que te puede salvar”.

Para finalizar, y antes de seguir hablando de su nuevo disco y gira, Vanesa contó que para poder superar los ataques al volante tuvo que vender el coche en el que sufrió el primer episodio importante: “Somaticé y cada vez que me subía me notaba el nervio. Lo vendí, y ya no me volvió a dar”.