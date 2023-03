Momento incómodo de Verónica Romero en 'Fiesta' por unas palabras de la madre de Casademunt

La cantante Verónica Romero se llevó una sorpresa este sábado durante su entrevista en Fiesta. La artista alicantina acudió al plató de Emma García a presentar la canción No es un adiós, sin embargo, el programa de Telecinco tenía preparado un vídeo que le hizo pasar un mal rato.

A punto de cumplirme dos años de la muerte de Àlex Casademunt, Fiesta contactó con la madre del cantante para pedirle su opinión acerca del regreso de Fórmula Abierta, el grupo que Casademunt fundó junto a Mireia, Javián y Geno al acabar Operación Triunfo 1.

Rosa González no parece estar muy de acuerdo con esta nueva Fórmula Abierta a la que pertenecen Geno, Enrique Anaut y la propia Verónica Romero. “No tengo ganas de coincidir con esta gente de Fórmula. No me gusta nada de lo que han hecho ni me han dicho nada”, afirma la madre de Casademunt.

“Yo venía a hablar de otras cosas”

Romero se mostró incómoda cuando Fiesta anunció que iba a emitir estas declaraciones de Rosa González. Ella creía que se le había invitado para promocionar su nuevo tema, así que le sorprendió encontrarse con esta polémica.

“Bueno... yo... de hecho, no pensaba que esto fuera a ser... Yo venía a hablar de otras cosas”, reaccionó mientras una de las periodistas del programa daba paso a publicidad con este cebo que ya se había lanzado al público.

Minutos después se volvió a emitir la entrevista con la madre de Casademunt, por lo que la cantante tuvo que pronunciarse de nuevo.

“Con todo mi amor y mi respeto, y Rosa lo sabe, esto es muy delicado. Rosa sabe que tiene mi amistad y, ante todo, mi respeto. No se puede decir otra cosa”, dijo en primer lugar, pero cuando Emma García le preguntó si habían consultado con Rosa González la vuelta de Fórmula Abierta, evitó dar más detalles.

“Hablar de esto me cuesta”, afirmó la artista ilicitana, que aspira a representar a San Marino en Eurovisión 2023.

Romero no se dio por aludida. Ha hablado con la madre de su amigo y no cree que el enfado sea con ella. “Todos sentimos su dolor. Cien por cien respeto. Esta es la tercera vez que se me presenta la oportunidad de Fórmula Abierta, y por algo me está llamando este proyecto. Su legado representa 20 años de legado de Operación Triunfo, y representa a nuestro queridísimo compañero. Sé que es algo que está hecho desde el amor”, concluyó.