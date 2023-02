Verónica Romero y otros tres artistas españoles, en la carrera por representar a San Marino en Eurovisión 2023

España podría tener doble representación en Eurovisión 2023. Verónica Romero, conocida por participar en la recordada primera edición de Operación Triunfo, ha sido elegida semifinalista en la preselección de San Marino y luchará por representar al pequeño estado el próximo mes de mayo en Liverpool.

Rosa, Geno y Vero se reunieron para cantar 'Mi música es tu voz' en la presentación de 'Grandes Éxitos'

La artista, también ilicitana como Blanca Paloma, es una de las 106 candidatas que disputarán las semifinales de Una Voce per San Marino, el concurso con el que la SMRTV -TV pública de San Marino- escoge a su abanderado en el festival europeo de la canción.

Verónica Romero participará con su canción Army Of One en la cuarta semifinal, ronda que se inicia en la noche de este mismo lunes y que se alargará hasta el jueves con la emisión de las galas grabadas. Pero no será la única representación patria en San Marino, pues en la lista también figuran los artistas españoles Víctor Arbelo, Ferrán Fabà y Brandon Parasole.

Dos eurovisivos vuelven a intentarlo

Junto a ellos, el público eurofan ha detectado la presencia de rostros eurovisivos que intentarán volver al festival, esta vez representando a un país que no es el suyo de nacimiento. Es el caso de Ronela Hajati (Albania en 2022) y Ciro de Luca (Rumanía en 2007).

Históricos de Sanremo como Deborah Iurato, Eiffel 65, Massimo di Cataldo, Moreno o Roy Paci también destacan en una larga lista en la que por ahora no hay favoritos, pues no han trascendido los temas con los que participan.