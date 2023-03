'Viajando con Chester' no emitió la “encerrona” que Lucía Etxebarria había denunciado sufrir por parte del programa

Lucía Etxebarria denunciaba, este lunes desde sus redes sociales, haber sido víctima de una “encerrona” en Viajando con Chester donde se sintió “tremendamente incómoda”, como explicamos en este artículo. La escritora valenciana se adelantaba a la emisión del programa en Cuatro para que sus seguidores supieran lo que había ocurrido.

Lucía Etxebarria denuncia una "encerrona" en el 'Chester' antes de su emisión: "No pienso ver el programa"

Más

Lo que contaba es que el programa le había montado un cara a cara con Jimena González, portavoz de Más Madrid. “No sé si esta escena aparecerá en el programa, pero me dijeron que había una persona esperándome que me conocía. Me encontré con una persona a la que no conocía absolutamente de nada, que me hablaba, me increpaba y me recriminaba en un tono exageradamente agresivo”.

Sobre su encuentro con la política y activista trans, con la que había tenido algún enfrentamiento en redes sociales, dice: “No la había visto en mi vida y cuando me había referido a esta persona, elle todavía era un hombre con barba (...) No tenía ni idea de lo que me estaban hablando y me encontraba profundamente incómoda”.

Sin embargo, la emisión de este martes no mostró ese encuentro. Sí que dejaron la parte en la que la escritora daba sus razones para luchar contra la ley trans y hasta llegó a calificar a la ministra de igualdad de “descerebrada”. Para añadir lo siguiente: “Irene Montero inició una cosa contra mí, si me quieres demandar estaré encantada”.

También dejaron las declaraciones de Etxebarría sobre las acusaciones de plagio que había sufrido y que también criticó en su post: “No culpo a Risto. (...) Aún así, no pude prever el nivel de lo que yo interpreté como ataques. Uno de los ataques se refería a un supuesto plagio que yo he cometido. Quede claro: nadie me ha condenado por plagio ni jamás se presentó una demanda contra mí en relación al libro Mujeres Extraordinarias. Y esos rumores se iniciaron hace tres años”.

Al finalizar la entrevista, la invitada confesaba haberlo “pasado realmente mal” por haber sentido que estaba siendo víctima de “un duelo dialéctico”. Y Risto la despedía con un suspiro, que hacía notar la tensión vivida. Algo que, una situación que al estar tan editada, el espectador no pudo sentir realmente.