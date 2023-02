Vicco, abierta a la posibilidad de participar en 'Supervivientes': “La verdad es que iría”

Vicco se ha pronunciado a través de redes sociales sobre la posibilidad de participar en Supervivientes. La cantante de Nochentera, canción con la que logró un tercer puesto en la final del Benidorm Fest, se ha mostrado abierta a la idea de formar parte del reality de aventura en un hipotético futuro.

Las declaraciones han tenido lugar a través de un directo de Instagram de la cantante, donde leyó una de las preguntas de los usuarios. “¿Irías a Supervivientes?”, le preguntaron. “Iría, la verdad es que iría”, comenzó respondiendo la artista. “Me pescaría yo mi comida, y lo usaría como desconexión del mundo exterior y conexión conmigo misma”, añadió.

“Obviamente, el programa no va de eso, pero no sé, igualmente me molaría ver si puedo sobrevivir”, concluyó la artista, dejando la puerta abierta a una posible participación en el concurso. Unas declaraciones que coincidieron en el tiempo con una petición del propio Jorge Javier Vázquez en Sálvame, principal presentador del reality de supervivencia.

🎙️Vicco, tercera clasificada en el #BenidormFest2023 afirma vía directo de Instagram que iría a Supervivientes. ¿Os gustaría ver a la cantante de 'Nochentera' someterse a la dura prueba de #Supervivientes2023? Su participación aportaría la frescura que el reality necesita. pic.twitter.com/bNtHHQH2n8 — Porta Nocta. (@FansMelyssa) 15 de febrero de 2023

“Traedme a Vicco, por favor”

El presentador le hizo una declaración a su director Alberto en la tarde del miércoles en Sálvame Naranja: “Alberto, te lo tengo que decir y soluciónalo como quieras, por favor, tengo la canción Nochentera de Vicco aquí metida”, le dijo. “Es lo que más me gusta desde que la escuché en el Benidorm Fest”, añadió.

“Quiero conocerla, tráemela, por favor”, solicitó Jorge Javier Vázquez, a lo que Kiko Matamoros le comentó que estuvo cantando en el Debate de las Tentaciones el martes. “Me encanta”, fue la respuesta del presentador, tras lo que aprovechó para felicitar a Eva Soriano por su versión de la canción en Cuerpos Especiales, el morning show de Europa FM: “Ha hecho una versión, lo tengo que decir, Eva Soriano en su programa de radio, de cómo es la ”Nochentera“ de la gente mayor que se queda en su casa, que me he descojonado escuchándola”.

Las declaraciones de Vicco llegan precisamente cuando el formato comienza a calentar motores de cara a su estreno anunciando a los primeros participantes, como Gema Aldón y Patricia Donoso, ya confirmadas. Así, como el encuentro que tuvo Laura Madrueño en la mañana del miércoles con la prensa antes de partir hacia Honduras.