Vicco regaló a Broncano su 'premio' del Benidorm Fest y cantó una nueva versión de 'Nochentera'

Los participantes del Benidorm Fest 2023 empiezan a 'volar' más allá de TVE. Con la visita de Blanca Paloma a El Hormiguero ya programada, Vicco abrió la veda este jueves 9 de febrero como invitada de David Broncano en La Resistencia.

La tercera clasificada del certamen, una de las grandes triunfadoras por el éxito de su Nochentera, se pasó por el late show de Movistar Plus+ para ofrecer su primera entrevista en una cadena de televisión nacional. Y su entrada ya fue prometedora, pues apareció en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía en tirolina y tuvo serios problemas para bajar de la estructura.

“¡La hemos liado hoy!”, exclamó el presentador, que ayudó a su invitada facilitándole una escalera. “¡Aguántame, por Dios!”, pidió ella, que confesó estar “temblando” ante ese primer reto del programa. “Por fin me va bien y me muero”, bromeó la artista.

Vicco regaló su premio del Benidorm Fest a Broncano

Tras ese icónico arranque, Vicco sumó otro momento para recordar: hizo una cobra a Broncano cuando este le tendió la mano para saludarla. “¿Por qué me has hecho tremenda cobra de mano?”, preguntó él, sorprendido. “¡Perdón, no lo he visto! Pensaba que estabas poniendo la mano en plan: mirad el outfit”, explicó la cantante entre risas. “Pensabas que te estaba presentando como un jeque”.

Antes de entrar en materia de la entrevista, la invitada rompió el hielo haciendo entrega de sus regalos a David Broncano: un aperitivo de patatas fritas y berberechos, así como el premio que se llevó del Benidorm Fest.

Tal como contó la intérprete de Nochentera, el hotel en el que se hospedaban los artistas en Benidorm quiso tener un detalle con los tres primeros clasificados en forma de invitación. Como tercera finalista le tocó un vale por tres noches de estancia que cedió al presentador de La Resistencia, y que terminó llevándose un hombre del público.

“A mí me tocó esto, y te lo doy a ti”, dijo Vicco a Broncano. “¿Esto es real? ¿Tengo tres Nochenteras en Benidorm?”, preguntó él, extrañado. “Yo podría ir, pero me sabe mal que no vaya Juan”, reaccionó el cómico, que decidió cederle el premio a uno de los asistentes a la grabación del programa: “Tú dices 'soy el de La Resistencia' y ya te dejan entrar”.

Tremenda petada la de @vicco_music en el Benidorm Fest. Este año ha sido una barbaridad el nivel. pic.twitter.com/ZQETR3LHo2 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 9 de febrero de 2023

Más allá de este momento inicial, el presentador quiso saber si en el Benidorm Fest 2023 había habido alguna polémica similar a la de 2022. Sin embargo, no hubo quejas por parte de la artista, que se mostró encantada con su tercer puesto.

“Estoy pinchando un poco a ver si hay salseo, pero veo que no. ¿No te enfadaste y cogiste del cuello a alguien del jurado?”, preguntó Broncano. “No, qué va. Yo no esperaba ni pasar a la final, flipé. Ni esperaba un tercer puesto”, confesó ella.

Como no podía ser de otro modo, Vicco también se enfrentó a las preguntas clásicas de La Resistencia, a las que respondió sin tapujos. Sobre el dinero que tiene en el banco, contó que entre dos cuentas tiene “unos 10.000 euros”. Y acerca de sus relaciones sexuales en el último mes, valoró con 40 puntos teniendo en cuenta el sistema de medición del programa.

Nueva versión en directo de 'Nochentera'

Para poner el broche a su visita, Vicco interpretó algunas canciones al piano y también una nueva versión de Nochentera en acústico, adaptándose a las posibilidades del programa.