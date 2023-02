Vicco pide “perdón” por el bucle de su 'Nochentera': “Es horrible, ya no puedo más. No me la pongo para escucharla”

Continúa el periplo de Vicco por los platós de televisión. La tercera finalista del Benidorm Fest 2023 estuvo este miércoles en el programa Martínez y Hermanos, donde se mostró un 'pelín' harta de Nochentera, el tema con el que ha saltado a la fama.

Vicco, abierta a la posibilidad de participar en 'Supervivientes': "La verdad es que iría"

Más

“Es horrible, ya no puedo más. Ya no me la pongo para escucharla”, bromeó la compositora catalana mientras se disculpaba con el público por ser la autora de la canción que ahora suena en todas las discotecas una y otra vez: “Lo siento, pido perdón”.

Miguel Ríos y Eva Soriano, invitados también del programa que presenta Dani Martínez, reconocieron que Nochentera es extremadamente pegadiza: “Es una de esas canciones que cuando la oyes ya no te la quitas”, opinó el cantante.

Pese a todo, Vicco quedó tercera en el Benidorm Fest 2023 por detrás de Blanca Paloma y Agoney, así que ahora tiene la posibilidad de repetir en el festival organizado por TVE para elegir al representante de España en Eurovisión.

La catalana, que dijo estar “muy feliz” con el resultado de su intento, no descarta volver al Benidorm Fest, pero de momento quiere enfocar su carrera hacia otro destino.

“No puedes decir nada en la vida. Te diría que 'no' ahora porque mi idea es seguir currando a tope, pero nunca digas 'nunca'. No sé dentro de un año qué pensaré o dejaré de pensar, pero no está dentro de mis planes presentarme al Benidorm Fest”, le explicó al showman de Movistar Plus+.

El consejo de Alejandro Sanz al comenzar su carrera musical

Además, Vicco recordó cómo fueron sus inicios en el mundo de la música con el inestimable apoyo de Alejandro Sanz.

“La primera vez que canté en público en directo, con 14 años, fue un mi cole. Y una chica me dijo que le había encantado y que su padre se dedicaba a la música. Le mandé vídeos que tenía en YouTube y dio la casualidad de que este hombre era amigo de Alejandro Sanz. Le gustó un montón y a raíz de ahí empecé en la música”, relató ante la mirada incrédula de sus compañeros, que no salían de su asombro por “el milagro” de haber contado con semejante 'padrino'.

“Me puse en contacto con Alejandro Sanz... y hoy en día compongo canciones gracias a él”, dijo agradecida la autora de Nochentera, que recibió un importante consejo del artista madrileño: “Caí en la tentación de cantar en inglés, pero Alejandro me dijo que no lo hiciera”.