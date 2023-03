Víctor Clavijo aparece en TVE como víctima de una estafa: “Me cobraron 650 euros por la cara”

Los espectadores de La hora de La 1 han tenido en sus pantallas a Víctor Clavijo para hablar de algo que nada tiene que ver con su labor interpretativa. El actor, al que hemos visto en los últimos tiempos en Desaparecidos, comparecía ante las cámaras del magacín para dar testimonio de una presunta estafa de la que había sido víctima.

Silvia Intxaurrondo y Marc Sala daban paso al reputado artista, para que hiciera las veces de portavoz del caso, en el que hay más afectados. “Tú eres el rostro más visible de una estafa que ha afectado, según dices, a cientos de personas, ¿no? ¿Qué te sucedió a ti?”, le preguntaban.

“Me habían cobrado 650 euros de más por la cara”

“Me compré un teléfono móvil muy barato, no soy de gastarme mucho dinero en aparatos electrónicos, y el comercial de la tienda me invitó a añadirle un seguro muy sencillo, a priori”, explicaba sobre este plus de 20 euros que cubría casos de avería o pérdida de archivos. Nada que ver con lo que empezó a cobrársele: “Al cabo de un tiempo me di cuenta que me estaban pasando cuotas dobles y triples. Habían duplicado y triplicado el valor de la cuota mensual a cantidades de 60 euros al mes.

“En mi caso recibía notificaciones bancarias de cargos de cuotas, a veces les prestaba atención y otras no, pero siempre tenía la cosa de echarle un ojo a los cargos porque no me cuadraba”, aclara. “Revisé los términos del contrato, y en ningún momento había firmado en el contrato un aumento de cuota o una duplicación, ni mucho menos que en hubiese sido una decisión unilateral de la aseguradora”.

“Solicité la baja por teléfono, que me costó un poco, y también por email, y me percaté que me habían cobrado 650 euros de más por la cara”, revela.

“Sentí que tenía que dar la cara por toda esta gente”

Cuenta que comenzó a pelear por recuperar su dinero, que en su caso es una cantidad “asumible”, y que descubrió que esa aseguradora “había estafado a cientos de personas” por cantidades mucho mayores que la suya. “1.000, 2.000 o 3.000 euros”.

“Empecé a dar la lata para recuperar mi dinero. Yo sí lo recuperé, pero hay mucha gente afectada que no lo ha hecho todavía”. De ahí que haya querido aparecer en público para dar relevancia al caso en TVE.

El propio actor ha compartido luego el vídeo de su intervención por redes sociales, para prevenir de esta clase de compañías aseguradoras. “Algunas contactaron conmigo. Eran personas que lo estaban pasando realmente mal, porque era gente ”mileurista“ a la que esta empresa le había robado 3.000 euros. Sentí que no solo tenía que dar la cara por mí sino por toda esta gente a la que no se le prestaba un poco de atención”. En su caso, al recibir el importe íntegro, no ha denunciado, pero ha explicado que sí hay denuncias en marcha.