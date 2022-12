Víctor Janeiro gana 'Pesadilla en El Paraíso' y demuestra que la convivencia sana también gusta en los realities

Pesadilla en El Paraíso cerró su primera edición con Victor Janeiro como ganador. El torero no había sido nominado ni una sola vez por unos compañeros que no tenían más que halagos hacía su comportamiento. Se le había tildado de “mueble” por no mojarse en las discusiones, por no entrar en polémicas y casi ni aparecer en los vídeos, pero la audiencia premió lo positivo de todo ello: la convivencia sana que ofreció.

En segundo lugar quedó Beatriz Retamal que había significado todo lo contrario: un comportamiento tóxico y desagradable desde su llegada. En tercer puesto quedó Daniela Requena y en cuarto Iwan Molina.

En una noche de sorpresas para todos los finalistas: Victor que volvió a abrazar con su mujer; Daniela que se reencontró con sus amigas; y Bea que “flipó” al ver a su tío; mientras que el próximo domingo se celebrará el debate final con todos los finalistas y concursantes de la edición.

Iwan, el claro perdedor de la noche

Desde que en la semifinal, Bea, Victor, Daniela e Iwan se alzaran como finalistas, la audiencia tuvo a un claro perdedor que aparecía en todos los porcentajes ciegos con un 2% de los votos. El resto de compañeros llegaban a los dos dígitos.

En la última gala, Carlos Sobera desveló la identidad del granjero que el público quería dejar en cuarto lugar: Iwan. El valenciano se quedó a las puertas pero sintiéndose “ganador” y se despidió de todos para ser el primero en pisar el plató.

Una vez allí, abrazó y besó a todos los presentes y recordó con cariño su etapa más cercana a Daniela. Así como también opinó sobre la relación “tóxica” de Dani y Bea, de la que aseguró que no quería volver con su ex.

Daniela se conforma con el tercer puesto

Minutos más tarde, el presentador volvía a descubrir la decisión de la audiencia: “El tercer finalista que se queda fuera del duelo final es Daniela”. Un puesto que muchos lamentaron ya que era una de las favoritas para ganar.

Segundos después entraba a plató, emocionada por el baño de multitudes. “Estoy muy contenta de haber llegado donde he llegado. Me siento ganadora por el calor del público”, confesaba a Sobera.

Tras ver imagenes de su paso por el reality, acabó abrazando a Israel en un reencuentro emocionado entre ambos, mientras el público les aplaudía. “Estoy muy feliz de haber participado aquí, he aprendido de todo y me he superado a mí misma”, reflexionó.

Preguntada por su acercamiento a Iwan: “En todo momento sabía que no sentía atracción por mí. Yo por él un poco más...” y añadió que en realidad no le gustaba ninguno pero “sexo hubiera tenido con todos”.

El final de Dani y Bea con una carta secreta

Bea y Victor se convirtieron en los protagonistas de un duelo final que en los últimos minutos de programa se igualó hasta estar solo diferenciados por un punto. Al entrar a plató, se sentaron junto a Sobera para saber que la “distancia entre ambos es mínima”, informó el presentador sobre los porcentajes.

Bea expresó su asombro por lo que estaba viviendo: “Estoy flipando con estar en esta mesa y muy contenta de estar al lado de Victor”, confesó, mientras su compañero sonreía. Pero si de alguien se había hablado en plató antes de su llegada era de ella. Dani había comentado que quería retomar la relación, ante la indignación de la madre de Bea:

“He pasado muchos años intentando olvidarme de ella y no he podido, eso es porque es importante para mí. Creo que la familia debe quedarse a un lado y nosotros arreglar lo que haga falta” opinaba él. Pero la madre se oponía de forma tajante: “¿Importante ella o lo que tiene ella? Tú dijiste que no estabas enamorado de ella y que no la querías, así que aléjate de ella ya. Mi hija ha ganado el programa solo quitándote a ti del medio”.

Preguntada por la carta que le ha escrito a Dani, la propia Bea desvelaba lo que ponía: “Son cinco hojas, intenté expresamre lo mejor que puede. Creo que tenemos una relación muy tóxica que no es ejemplo de nada, que no es amor porque no hay respeto. Le quiero pero me tengo que querer más a mí”, zanjó.

Mientras que Dani lamentó que “lo primero que escuche al salir a la calle es que le he sido infiel, porque eso está sacado de una chistera. Que piense en ella misma y lo que decida lo voy a respetar por encima de todo”.

Bea queda en segundo lugar

Sobera también se dirigió a Victor para preguntar cómo había vivido tantas discusiones y momentos de sexo desde la distancia: “Había tantas cosas que hacer en la granja que intentaba cumplir con todas las tareas y ayudar a mis compañeros”, respondía el torero.

Seguidamente preguntaban a los familiares y compañeros quién querían que ganara: Victor se llevó hasta 13 apoyos, contra los 6 de Bea. Muchos argumentaban que él era ejemplo de convivencia sana durante cuatro meses, y ella había estado menos tiempo, transmitiendo malas vibraciones.

Pero quién finalmente tenía el poder de decisión era el público que votó lo siguiente: “El ganador absoluto de la primera edición de Pesadilla en El Paraíso sea Victor Janeiro”, exclamó Sobera.