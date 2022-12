Víctor Janeiro responde al apoyo de Belén Esteban tras ganar 'Pesadilla en El Paraíso'

Pesadilla en El Paraíso cerró este miércoles su primera edición en Telecinco, antes de arrancar la segunda en apenas dos semanas, con la victoria final de Víctor Janeiro.

Víctor Janeiro gana 'Pesadilla en El Paraíso' y demuestra que la convivencia sana también gusta en los realities

Más

El torero, que se suma al selecto grupo de famosos que han ganado al menos dos programas televisivos, recibió poco antes de ese desenlace un apoyo inesperado desde Sálvame.

Fue el de Belén Esteban, la exmujer de su hermano Jesulín de Ubrique, que como recogimos manifestó que quería que ganase él por cómo había trabajado en la granja, y también tuvo palabras de reconocimiento a la mujer del matador, que le defendió en plató, Beatriz Trapote.

La final de Pesadilla en El Paraíso 1 acabó ya entrada la madrugada, sobre las 1:49 horas, pero un equipo de Chance de Europa Press hizo guardia para intentar conseguir unas declaraciones de Víctor Janeiro. Y pese al frío y la espera, consiguieron su cometido.

Cuestionado por las declaraciones de su excuñada, el torero ha respondido: “Se lo agradezco, porque todo el apoyo siempre sirve, y si es así, le mando un beso fuerte y agradecido, siempre”.

Además, Janeiro ha valorado su experiencia en el reality como “muy buena”: “Momentos muy buenos de mis compañeros… me llevo bien con todos y les he cogido cariño a muchos de ellos. Me han respetado, hemos podido valernos, trabajado y al final, en definitiva, es lo que forma parte de un reality de saberlo sobrellevar… no pensaba que lo iba a ganar y fíjate, agradecido”.

Sobre su mujer y defensora en plató, Beatriz Trapote, ha explicado: “Mucho tiempo fuera de casa. Tenía ganas de verla. Me ha defendido muy bien, está muy guapa”, añadiendo que lo único que pensaba en ese momento era “en ver a mis niños”.