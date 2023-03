Víctor Sandoval atizó al 'Deluxe' señalando a la dirección del programa

Víctor Sandoval fue el postre del Deluxe en la noche de este viernes 24 de marzo. El programa quiso tenerlo en su plató para preguntarle por el cumpleaños de Belén Rodríguez, al que asistió con un selecto grupo de invitados en el que también estaban Antonio Montero y Belén Esteban.

El tertuliano de Mediaset se sometió al polígrafo de Conchita para explicar los pormenores de la fiesta, pero además hubo alguna que otra pregunta sobre su vida privada.

La famosa máquina del Deluxe determinó en no pocas ocasiones que Sandoval estaba mintiendo. Él se justificó en cada caso, pero hubo una respuesta cuya veracidad, dijo, era incuestionable.

“¿Consideras que Mario Vaquerizo ha sido una influencia muy perjudicial para tu amiga Alaska?”, le preguntó Jorge Javier Vázquez, que antes de leer esta cuestión hizo una aclaración para no agrandar aún más su polémica con la famosa pareja.

“No, en absoluto. Es más, creo que es lo mejor que le ha pasado”, contestó muy seguro de sí mismo. El polígrafo le llevó la contrario y Kiko Matamoros le acusó de tener dos discursos: “Lo has puesto a parir en privado 30 veces. Lo has hecho delante de terceros que me lo han contado. ¡Qué mentiroso eres!”, le espetó indignado.

Después de explicar por qué estaba “muy agradecido” de Mario Vaquerizo, el entrevistado se dirigió a Matamoros para intentar ponerlo contra las cuerdas. Sospechaba que el tertuliano estaba siguiendo las indicaciones de la dirección del programa, y así se lo hizo ver.

“¿Eres tú o es que te lo está diciendo alguien por aquí?”, le preguntó señalándose la oreja, dando a entender que Matamoros estaba recibiendo instrucciones por el pinganillo. “¿Estás tú hoy de Rockefeller? Este programa muchas veces parece Maricarmen y sus muñecos porque habláis por boca de otros”, soltó el invitado.

Sus palabras indignaron a los presentes, aunque esa técnica es habitual en el programa y así lo han confirmado en varias ocasiones algunos de sus colaboradores.

Matamoros intentó responder a la acusación pero Sandoval no le dejó. Y a la vista de que no podría reconducirse la situación, Jorge Javier optó por leer la siguiente pregunta del polígrafo.