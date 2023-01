Victoria Martín quiere entrevistar a Ana Rosa pero tiene un problema: “Me da miedo”

Victoria Martín quiere que Ana Rosa Quintana asista como invitada a Malas personas, el podcast que presenta en Podimo. Sin embargo, todavía no la ha invitado porque le tiene “miedo”. Así de claro lo dijo en Martínez y Hermanos, el programa de Movistar Plus+ al que asistió junto a Lali Espósito y Abraham Mateo.

TVE lanza 'Ahora o nunca', el "disfrutón" magacín de Mónica López para rebajar la "urgencia" informativa

Más

Cuando Dani Martínez le preguntó qué invitados querría llevar a su podcast, la guionista y cómica, sin pensárselo dos veces, señaló a la veterana presentadora de Telecinco.

“Me gustaría mucho llevar a Ana Rosa. Me fliparía muchísimo”, confesó. ¿“Pero lo has intentado?”, le preguntó el anfitrión del programa. “No lo he intentado porque me da miedo, me causa mucho respeto esa señora”, admitió Martín antes de bromear sobre la influencia que ejerce la histórica periodista de Mediaset.

“Tengo la teoría de que Ana Rosa tiene en su sótano un montón de Ana Rosas igual que ella, que van saliendo para que siempre haya más y más Ana Rosas. Cuando la sustituye una periodista, se acaba volviendo igual. Muta en Ana Rosa”, argumentó la humorista, que, ayudada por el presentador de Movistar Plus+, aprovechó para lanzar una tímida invitación a Quintana: “Me encantaría llevarla, y le dejo que elija el tema que quiera”, remató.