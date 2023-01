'Para toda la vida' complicó la experiencia a Sheila con un pretendiente sorpresa y la condición de su favorito

Para toda la vida aumenta cada semana la tensión entre unos pretendientes cada vez más interesados en conquistar el corazón de Sheila, pero de los que quedan cada vez menos.

'Hermanos' (16.1%) lidera con su mejor lunes y 'Para toda la vida' (6.9%) confirma su naufragio en Telecinco

En la cuarta ceremonia de la rosa, la joven despidió a Nacho y Sergio Jiménez por no sentir “la conexión entre los dos a nivel amoroso”. Por lo que ya solo quedan: Pol, Héctor, Alberto, Miguel, Juan Pedretti, Carlos, Sergio y Álvaro.

Y un pretendiente sorpresa que el programa se sacó de la manga, al notar química entre la protagonista y el profesor italiano de hípica con el que se cruzó en una de sus citas. El soltero irrumpió en la ceremonia para saber si le aceptaba como pretendiente, pero la decisión de ella quedó en el aire hasta la próxima entrega.

Un nuevo beso y el “ultimátum” de Carlos

Durante la noche, Sheila tuvo una cita grupal a caballo y dos individuales: una con Héctor en la que aprovechó para bailar y otra con Carlos en la que nadaron.

Este último, había sido el primero con el que se había besado de todos ellos. Pero pasadas las semanas, ya no era el único. Algo por lo que él quiso preguntarle para comprobar si era sincera. “También me he besado con Miguel y Juan”, explicó la joven y él mostró su desconteno.

“Si vas a tener la misma conexión con otros yo lo corto, no quiero estar besándome contigo y después tú con otro”, expresó. Ella lo sintió como un ultimátum y le dijo que no le hacía ninguna gracia sentirse “condicionada”.

Y lejos de hacer lo que deseaba Carlos, ella continuó dejándose llevar en las citas y hasta besando también a Héctor, a quien le dio la primera rosa de la noche. “Empiezo a ver en algunas personas futuras parejas. Más sentimientos que una simple atracción. Estoy ilusionada con varias personas”, les confesó a todos. “Mi gran problema es que a medida que os voy conociendo siento que me gusta más alguna cosa de cada uno”.

De esta forma, Sheila demostró que Carlos no la iba a condicionar. Que también entraba en los primeros puestos Héctor y que aún quedaban pretendientes por llegar.