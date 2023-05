Manu Sánchez anuncia que tiene cáncer: “Tengo un montón de cosas mucho más fuertes que el miedo”

Manu Sánchez ha anunciado este martes, en pleno directo mientras era entrevistado en Canal Sur por Juan y Medio en su programa La tarde, aquí y ahora, que le han diagnosticado cáncer y se va a ver obligado a apartarse temporalmente de la televisión.

El cómico, presentador y productor, que actualmente conduce el talent Tierra de talento en la autonómica pública andaluza, y acumula una larga trayectoria de formatos en Canal Sur y también en cadenas nacionales como laSexta (Zapeando, El último mono, Liarla Pardo), La 1 de TVE (Bailando con las estrellas, ¿Juegas o qué?) y Antena 3 (Tu cara me suena) ha querido hacerlo público para explicar por qué estará más apartado de su programa:

“Hemos celebrado muchas cosas juntos, hemos vivido y nos hemos reído, y vamos a seguir haciéndolo por mucho tiempo, pero ahora toca también parar un poquito. Van a ver que durante un tiempo no voy a poder estar asomándome como me gustaría a cada sábado de Tierra de talento. Porque desde el pasado 19 de abril, le pasa a mucha gente y creo que esto también es bueno contarlo y normalizarlo, el pasado 19 de abril me han diagnosticado cáncer”, ha contado a Juan y Medio.

Manu Sánchez ha proseguido: “Después de ponernos en lo peor durante un tiempo, mientras te dicen cuál es el apellido, dónde, cómo, de qué manera viene... pues uno se pone en lo peor. Esto es inevitable. (...) De momento es inevitable tener miedo, pero es que tengo un montón de cosas mucho más fuertes que el miedo. Que se están comiendo el miedo con patatas”, ha concluido queriendo mandar un mensaje positivo.

El humorista y presentador de 'Tierra de talento' en @canalsur, Manu Sánchez, revela que padece cáncer: así ha sido el momento, hace unos minutos en nuestra cadena. 👇 Más ℹ️ en #CSN1 a partir de las 20.30 horas.



Desde el mismo momento en que lo ha anunciado públicamente, las redes sociales se han llenado de muestras de apoyo y afectuosidad, a las que nos sumamos desde verTele, deseándole una pronta recuperación para volver a sacar el acento más andaluz en Tierra de talento.