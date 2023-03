Las (in)directas de Jordi Cruz a Tamara Falcó en 'MasterChef' por Íñigo Onieva: “Y lo dice tan pancho”

MasterChef estrenó este lunes su undécima edición en TVE con el doble de aspirantes y, por lo tanto, con más cocinados. En el primer programa, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz fueron los encargados de repartir delantales blancos (y negros) entre los aspirantes. Y sin esperar mucho, el programa realizó una prueba eliminatoria para echar a uno de ellos, que tuvo como invitada a Tamara Falcó, ganadora de MasterChef Celebrity 4, quien recibió algunas pullas por parte de los jueces respecto a la infidelidad de Íñigo Onieva.

Lo más destacado de su entrada fue el reencuentro con Jordi Cruz, con quien en la edición Celebrity dejó ver una conexión especial marcada por las bromas cariñosas entre ambos. En su reencuentro con la marquesa de Griñón, el chef catalán continuó con la dinámica y se atrevió a hacerle alguna broma sobre su prometido.

Pepe Rodríguez fue el encargado de preguntar a la ganadora de MasterChef por cómo se encontraba, aludiendo a que la veía “con un brillo diferente” en sus ojos. El chef hacía referencia así a su reconciliación con Íñigo Onieva y a la futura boda entre ambos. Mientras tanto, Jordi Cruz se mostró serio. “Mira la cara de Jordi”, comentó la invitada. “No, no, estoy intentando mantenerme al margen de todo esto”, contestó el chef del ABaC.

Pepe Rodríguez le preguntó que qué le ocurría. “Que no sé qué decirle a Tamara”, respondió el catalán, a lo que la invitada dio una respuesta: “He vuelto con Íñigo y a Jordi no le gusta…”. “Nunca me gustó”, contestó, recibiendo una risueña respuesta de la aludida: “Y lo dice tan pancho”.

El chef toledano le preguntó que si todo andaba bien, con una respuesta afirmativa de la marquesa de Griñón, quien contó: “He rezado mucho y yo sí que creo que la gente cambia. Así que allá que voy. Se lo ha currado mucho”. Mientras tanto, el chef del ABaC continuó con sus muecas entre bromas.

Pepe Rodríguez le mandó un mensaje a Íñigo Onieva

Sin embargo, no fue la única de las bromas respecto al tema que se vivió en el programa. La siguiente vino de la mano de Pepe Rodríguez, quien agradeció a uno de los concursantes, Fray Marcos, que hubiera sido sincero comunicando que se le habían quemado las lentejas durante el cocinado. En ese momento, Tamara Falcó apuntó que siempre puede “mentir y luego confesarse”. Un comentario que no fue desaprovechado por el toledano para mandarle un mensaje entre risas a Onieva: “Íñigo, ten cuidado. No eres el único que miente”.

En la misma línea, Jordi Cruz fue el responsable de la última de las pullas. Esta tuvo lugar en el momento de probar los platos de aquellos concursantes que estaban en peligro en la prueba eliminatoria. En concreto, fue en el turno de Roberto, quien hizo unas lentejas en la olla con un caldo que resultó insípido al jurado, lo que acabó provocando su expulsión.

Al probar el plato, Tamara Falcó, sin ánimo de hacer sentir mal aspirante, dijo que el caldo de las lentejas le había quedado “un poco suave”. Sin embargo, el chef catalán no dudó en intervenir, y aprovechó el momento para una última broma hacia la ganadora de MasterChef Celebrity 4: “Tamara, yo sé que tú puedes perdonar muchas cosas, pero yo no”.