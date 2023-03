Así ha ganado Rafa Castaño el histórico bote de 'Pasapalabra': 2.272.000 euros de un tirón

Pasapalabra ha entregado a Rafa Castaño el mayor premio de sus 23 años en emisión, 2.272.000 euros, tras un Rosco también para la historia. Antena 3 ha emitido, en el prime time de este jueves 16 de marzo, la gran gesta del concursante sevillano, que ha completado del tirón, sin detenerse y con amplio margen de tiempo la prueba final. Lograba así imponerse a Orestes Barbero, zanjando un duelo de 197 programas entre ambos y emocionando, como no podía ser menos, al presentador Roberto Leal.

“Con la Z: Escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos”, “Zabro”. Esa es la definición que le leía el presentador y la respuesta que Rafa ha pronunciado acto seguido para acabar completando las 25 palabras de su Rosco, al que puedes jugar aquí tú mismo, y haciéndose con la ansiada victoria. Una victoria que le reporta, como hemos indicado, 2,2 millones de euros, aunque conviene recordar que se embolsará una cantidad menor por la tributación a Hacienda, como analizamos en esta otra noticia.

Tras la Z, llegaba el grito de “¡Sííííí!” de Roberto Leal, confeti al plató y el frenesí para un Rafa que, por su expresión, parecía no terminar de creerse lo que acababa de lograr. Aun en la derrota, Orestes abrazaba y felicitaba a su compañero, ante la atenta y exultante mirada de Roberto Leal que llegaba para rodear a los dos.

En un desenlace que parecía más agridulce que alegre para Rafa por pensar en su compañero, sus primeras palabras se las dedicaba a él: “Orestes se lo merece igual que yo. El mayor valor que puede tener esto es que los dos nos lo merecíamos igualmente. Estoy muy contento y siento que pasara lo que pasara iba a ser injusto. También él se lo merecía, ha estado muchos más programas que yo, ha aguantado mucho y solo me sale abrazarle. No ha sido solo un rival, ha sido un compañero, sacas lo mejor que tienes con alguien como él. Es el mejor tío que ha pasado por aquí, mejor concursante y un tío que se hace querer. Él también se lo merecía”, repetía.

Al mismo tiempo, su hasta ahora rival le corregía: “Ha sido inapelable”, decía refiriéndose a que él no había tenido ni la oportunidad de empezar su Rosco. Un Rosco que Roberto Leal definía como “un turno histórico” al acertar todas las letras seguidas: “No eres consciente todavía. ¡Te acabas de llevar 2.272.000 euros!”.

Para acabar, desde el plató llamaban a los padres de Rafa para darles la noticia y lo celebraban con gritos y emoción. Momento en el que Rafa, por primera vez, parecía empezar a ser más consciente de su hazaña.

Orestes: “No tengáis pena por mí”

Ante el indiscutible triunfo de su compañero, Roberto Leal también pedía un aplauso al público para Orestes “por ser uno de los concursantes más grandes de la historia de este concurso. Son 360 programas con 215.400 euros acumulados”. Y recordaba que había “sido el duelo más largo, nos habéis dado tardes de gloria”.

A lo que el concursante de Burgos respondía con una sonrisa de agradecimiento: “Eres una persona modelo de estar en tu sitio. Tratas a cada persona como alguien especial. Has tenido una paciencia infinita conmigo”, le decía al presentador.

Y Orestes no dudaba en elogiar el trabajo y la personalidad de Rafa: “Eres la persona que más ha trabajado esto. Te lo mereces 100%, ha sido una barbaridad lo que has hecho. Cada momento con vosotros aquí ha sido puro estímulo, pura alegría. Una felicidad transmitir cada tarde una alegría a las familias, ser parte de eso es lo más grande que me puedo llevar”.

Orestes ha acabado dirigiéndose a la audiencia: “No tengáis pena por mí, tengo un botecillo majo acumulado, y los siguientes años resueltos. Me alegro mucho por Rafa. Querría jugar mi Rosco, pero bueno. Y cuando pase un tiempo prudencial, no sé cómo estará mi vida en ese momento, pero intentaré volver”, aseguraba de una forma entrañable.

Un Rosco resuelto del tirón y con 49 segundos de margen

Ese ha sido el resultado que los espectadores de Antena 3 han podido conocer en horario de máxima audiencia, abandonando de forma extraordinaria su franja tradicional de las 20:00 horas, compitiendo así con Supervivientes en Telecinco. Y hay que reutilizar el calificativo extraordinario para hablar de Castaño y Barbero, por la máxima tensión que han prolongado durante todos estos días. De hecho, llegábamos a esta gran entrega después de que Orestes se hubiese quedado ya a las puertas de la victoria este martes 14.

Tras las rondas habituales, el programa llegaba al Rosco, donde no ha habido oposición posible para el librero. Según asumía su turno, con 179 segundos en su haber, resolvía las 25 palabras de una sola tacada, y sin dar oportunidad a su rival de intentarlo: desde la que empezaba con la “A”, “aspersor” (“Mecanismo para esparcir un líquido a presión, como el agua para el riego”) hasta la ya indicada Z con la que termina el abecedario.

La ejecución perfecta se demostraba en que aún le quedaban 49 segundos en el cronómetro. Teniendo en cuenta que había tardado 130 segundos en resolver las 25 casillas, la matemática es igualmente destacada: Rafa apenas ha necesitado 5,2 segundos en cada letra, contando el tiempo de lectura de cada enunciado, para acceder al histórico bote.

Un duelo para la historia que culmina tras 197 programas

De este modo, se ha resuelto esa competición para la historia de la televisión entre estos dos concursantes. Ambos ya habían destacado en la anterior etapa en Telecinco, y de hecho fueron quienes la cerraron en su día.

Orestes, natural de Burgos y con un Máster de Literatura Hispanoamericana y Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, fue el primero en llegar a la versión en Antena 3. En total, ha acumulado la friolera de 360 programas a lo largo de toda su etapa en el concurso, lo que le convierte en su concursante más duradero. Y para muchos, el firme candidato a ganar de los dos: con 130 victorias y 99 empates en su registro, había reunido 215.400 euros.

Ahora bien, finalmente ha sido Rafa Castaño quien se ha llevado el gato al agua. Licenciado en Periodismo y con un Máster en Comunicación y y Cultura, y con un negocio de librería entre manos, regresó al formato el 1 de junio de 2022. Así comenzaba esta segunda etapa del duelo entre ambos, en el que el sevillano se llevaba 75 victorias y lograba 64 empates. En su haber, antes de la noche de este jueves 16, tenía un total de 127.200 euros de premio acumulado.

El interés por la pareja ha sido absoluto ya en cuanto Atresmedia los reunió a ambos en su plató. Así lo prueban los datos cosechados por Pasapalabra, que ha promediado un 23,3% de cuota de pantalla y 2.339.000 espectadores. A estas alturas, sigue intratable como el programa más visto de la televisión con una impresionante distancia de +14,2 puntos sobre su competidor directo. Si nos fijamos en las métricas de la prueba definitiva y más emocionante, El Rosco, las cifras se disparan y alcanzan un 29,3% de cuota de pantalla y 3.243.000 espectadores.

Desbanca a Eduardo Benito como ganador del mayor bote

Centrándonos también estos 197 programas de enfrentamiento, siempre cordial, de Orestes y Rafa, el primero se llevó el triunfo en 58 ocasiones en El Rosco por las mencionadas 75 de Rafa (él no ha llegado a concursar con ningún otro concursante) y han empatado 64 veces. “No son dos concursantes, esto va más allá”, dijo sobre ellos Roberto Leal solo horas antes de la emisión.

La última victoria de Castaño le hace ahora pasar a los anales de la historia del concurso. Sofía Álvarez había sido la última en sumarse al particular “salón de la fama” de Pasapalabra, el 28 de septiembre de 2021 (466.000 euros), apenas tres meses después de que Pablo Díaz se llevase el bote de 1.828.000 euros, el primero repartido en esta nueva etapa en Antena 3. Desde aquel triunfo de la bilbaína, el acumulado de Pasapalabra ha ido creciendo durante cerca 18 meses.

Ahora, Castaño tiene el honor de haber ganado la mayor suma hasta la fecha. Hay que remontarse a 2006 para encontrar el que hasta este mismo día era el montante más alto: el que ganó Eduardo Benito Sayago, un comercial madrileño que visitaba el programa por primera vez, en 2006 (2.190.000 euros).

El ranking de premios más altos de la historia de 'Pasapalabra'