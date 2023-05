El 'Deluxe' se llenó de indirectas sobre el fin de 'Sálvame': “Aquí huele a muerto”

Más de 1,2 millones de espectadores sintonizaron anoche Viernes Deluxe, posiblemente muchos de ellos sin saber que el programa tiene los días contados. La entrega de este 5 de mayo no estuvo marcada por lo que ocurrió dentro del plató, sino por lo que acababa de ocurrir fuera.

El 'Deluxe' y Jorge Javier Vázquez guardan silencio y no hacen mención al fin de 'Sálvame'

Pocas horas antes de que Jorge Javier Vázquez y los suyos salieran a escena, un titular empezó a recorrer todos los medios de comunicación: el 'universo Sálvame' ha llegado a su fin en Telecinco. Mediaset quiere iniciar una nueva etapa en la que Ana Rosa Quintana y su productora tengan más peso. Será a partir de junio.

¿Cómo reaccionaría el equipo del programa que produce La Fábrica de la Tele? Era el momento de sintonizar el Deluxe.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creían o hubieran deseado, no hubo referencia directa a la sorprendente decisión que pone fin a una era marcada por el histórico formato, cuyo 14 aniversario se celebró hace sólo unos días.

No hubo mención específica pero sí numerosos comentarios que se interpretaron como tal. A los tertulianos del Deluxe les encantan los chistecillos, la ironía y las declaraciones veladas que les permiten sugerir lo que no pueden decir con claridad. Este viernes decidieron que no iban a hacer una excepción.

“¿Vas a estar toda la vida con esa pregunta?”, le dijo Lydia Lozano a Jorge Javier. “Bueno, lo que nos quede”, respondió él entre risas.

Este fue uno de los chascarrillos con los que parecían aludir al inminente final del 'universo Sálvame', que se apagará para siempre el 16 de junio por voluntad de la nueva directiva de Mediaset. Hubo unos cuantos más.

Cuando Jorge Javier reconoció que su invitada de la noche, la concursante de Supervivientes 2023 Yaiza Martín, estaba teniendo una noche intensa, por decirlo de algún modo, Kiko Hernández y Lydia Lozano advirtieron de que también el programa tenía lo suyo: “Y nosotros”, bromearon los colaboradores. El presentador les miró, hizo un gesto con la mirada y sonrió guardando silencio.

“Marujita está muerta, ¿no será esto una premonición?”

En otro momento de la emisión salió a relucir el nombre de Marujita Díaz, circunstancia que el showman de Telecinco aprovechó para lanzar una indirecta más: “Marujita está muerta, ¿no será esto una premonición?”., preguntó sin disimulo, ante lo que Kiko Matamoros reaccionó con otro dardo que provocó carcajadas entre sus compañeros: “Aquí huele a muerto”.

Mientras entrevistaba a Miriam Corregüela, Jorge Javier recuperó una de sus clásicas reivindicaciones, la mítica frase de “rojos y maricones” que pronunció en 2020 y que no gustó a Paolo Vasile, exconsejero delegado de Mediaset.

“Muy bien, hija. Tú no te dejes avasallar”, le pidió el presentador: “¡Arriba los maricas y el colectivo!”, exclamó después. “Morir matando”, se le escuchó decir a Kiko Hernández.

Y con ella, con Miriam Corregüela, deslizó otra indirecta sobre su futuro incierto en Mediaset, donde todavía tiene contrato hasta el año 2025. “Me voy a Lesbos”, comentó la hija del concursante de Supervivientes. “Yo estaré en Myconos. Ahora que voy a tener tiempo...”, bromeó.