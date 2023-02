La protagonista de la cita más viral de 'First Dates' cuenta cómo lo vivió desde dentro: “Fue peor de lo que se mostró”

La incómoda cita que albergó First Dates entre Luisa Fernanda y Med se ha terminado convirtiendo en viral con el paso de las semanas. No en vano, el propio programa de Cuatro catalogaba esta como la cena “más tensa” que habían organizado.

El joven marroquí, que defendía su filosofía centrada en el fitness y el cuidado físico, mostró una actitud soberbia con su acompañante, e incluso cuestionó los conocimientos y estudios en medicina de esta. “El pescado se puede comer todos los días, el marisco hay que limitarlo. Ya que estudias medicina puedes saber ese tema cómo va”, comenzó diciendo él, antes de empezar a someterla a un “examen”: “¿El cuerpo de cuánta agua está compuesto, a un 60 o a un 70%?” o “Hay tres tipos de fases. La ganancia muscular, mantenimiento, ¿y qué más?” fueron algunas de las cuestiones que le planteó.

“Hay una diferencia entre tener la autoestima alta y ser engreído”, dijo ella en un aparte, antes de dar su veredicto al término de la noche: “No quiero ni amistad”. Su actitud fue compartida por el grueso de la audiencia, que ha dado lugar no solo a infinidad de memes en redes sociales, sino a críticas sobre el machismo evidente en sus dejes.

“Llegó un punto en el que estaba asqueada y enfadada”

Ahora, con el episodio televisivo convertido en comidilla, Luisa Fernanda ha aprovechado para dar detalles concretos de cómo fue el encuentro con este joven. Y es contundente: “Fue peor de lo que se mostró en televisión”.

A través de su perfil propio en TikTok, la doctora explicaba cómo vivió ella la velada. En un primer vídeo, bromeaba con las dudas que generaba en Med, apareciendo con su banda de graduación y la bata blanca: “Si no me pongo todo esto, la gente no me cree por mi personalidad y mi forma de ser, lo cual me parece muy feo, porque se está encasillando a los médicos”.

En un segundo clip, más largo, explica que el metraje de la cena “se recortó muchísimo”. “Yo fui con la mentalidad de pasármelo bien, de conocer a alguien y si cuadra bien y sino también, pero veo que no todo el mundo tiene la misma mentalidad que yo”, añade, reconociendo su “estrés” añadido al verse “rodeada de cámaras”.

“Estábamos en un programa de la televisión nacional, lo iba a ver España y hay que ser respetuoso y mostrar maneras, lo básico”, continúa contando, aunque fue consciente de que no iba bien. “Intenté hacer la cena lo más amena posible, pero llegó un punto en el que estaba asqueada y enfadada, creo que se nota al final”.

“Los dos queríamos que se terminara la cita, pero yo no sabía que hacer”, añade Luisa Fernanda, y señala además que él no hacía ademán de zanjar la cita. Por eso la paró ella. “Pedí que nos trajeran la cuenta, porque él no lo hacía. Después me la pagó, pero lo hizo para quedar bien”.

“Yo solamente quería irme a mi casa”, termina su relato.